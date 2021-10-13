https://ru.sputnik.md/20211013/moldova-dosrochnye-vybory-45496996.html

Когда и почему в Молдове могут состояться досрочные выборы

Когда и почему в Молдове могут состояться досрочные выборы

Когда и почему в Молдове могут состояться досрочные парламентские выборы

2021-10-13T21:51+0300

2021-10-13T21:51+0300

2021-10-13T21:51+0300

радио

в молдове

правительство

валерий осталеп

президент

парламент

pas

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Этим летом к власти в Молдове пришла пропрезидентская PAS. Чего успели добиться представители правящей партии? Как руководство республики выстраивает внешнюю политику страны? Как и когда Кишиневу удастся договориться о поставках природного газа? В состоянии ли нынешняя власть продвинуться в вопросе приднестровского урегулирования? А также продержится ли PAS у власти до конца своего четырехлетнего мандата? Эти и многие другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с бывшим вице-министром иностранных дел республики Валерием Осталепом.По мнению собеседника, рассуждения о том, сможет ли PAS завершить свой четырехлетний мандат – не абсурдны. Как считает бывший вице-министр, по делу Стояногло нынешняя власть получит и политическую и юридическую оценку. Досрочные выборы в парламент Молдовы состоялись 11 июля 2021 года. По их итогам большинство в законодательном органе досталось пропрезидентской PAS. В парламент также прошли Блок коммунистов и социалистов и Партия "Шор".

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

в молдове, правительство, валерий осталеп, президент, парламент, pas, видео