https://ru.sputnik.md/20211013/moldova-dosrochnye-vybory-45496996.html
Когда и почему в Молдове могут состояться досрочные выборы
Когда и почему в Молдове могут состояться досрочные выборы
Когда и почему в Молдове могут состояться досрочные парламентские выборы
2021-10-13T21:51+0300
2021-10-13T21:51+0300
2021-10-13T21:51+0300
радио
в молдове
правительство
валерий осталеп
президент
парламент
pas
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Этим летом к власти в Молдове пришла пропрезидентская PAS. Чего успели добиться представители правящей партии? Как руководство республики выстраивает внешнюю политику страны? Как и когда Кишиневу удастся договориться о поставках природного газа? В состоянии ли нынешняя власть продвинуться в вопросе приднестровского урегулирования? А также продержится ли PAS у власти до конца своего четырехлетнего мандата? Эти и многие другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с бывшим вице-министром иностранных дел республики Валерием Осталепом.По мнению собеседника, рассуждения о том, сможет ли PAS завершить свой четырехлетний мандат – не абсурдны. Как считает бывший вице-министр, по делу Стояногло нынешняя власть получит и политическую и юридическую оценку. Досрочные выборы в парламент Молдовы состоялись 11 июля 2021 года. По их итогам большинство в законодательном органе досталось пропрезидентской PAS. В парламент также прошли Блок коммунистов и социалистов и Партия "Шор".
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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Когда и почему в Молдове могут состояться досрочные выборы
Бывший вице-министр иностранных дел Молдовы Валерий Осталеп проанализировал, как нынешняя власть в республике выстраивает внешнюю политику, а также прокомментировал шаги, которые предпринимает руководство страны в решении проблем государства.
Этим летом к власти в Молдове пришла пропрезидентская PAS. Чего успели добиться представители правящей партии? Как руководство республики выстраивает внешнюю политику страны? Как и когда Кишиневу удастся договориться о поставках природного газа? В состоянии ли нынешняя власть продвинуться в вопросе приднестровского урегулирования? А также продержится ли PAS у власти до конца своего четырехлетнего мандата? Эти и многие другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова
с бывшим вице-министром иностранных дел республики Валерием Осталепом.
По мнению собеседника, рассуждения о том, сможет ли PAS завершить свой четырехлетний мандат – не абсурдны.
"После того, как они вошли во власть, мы закрывали глаза на то, что у них что-то не получается. Ну ладно, ошибки есть у любой власти. Бывает. Придут в себя. Но после шоу с генеральным прокурором и того, как это было сделано, все говорит о том, что они не выучили ни одного урока из прошлого. У них такие же замашки, как и у предыдущих властей. У них тенденции к авторитаризму", – сказал Осталеп.
Как считает бывший вице-министр, по делу Стояногло нынешняя власть получит и политическую и юридическую оценку.
"К этому добавим положение дел в молдавской экономике и внутриполитическую борьбу в самой PAS. Все это вместе взятое может привести к тому, что через 2 – 2,5 года может реально встать вопрос о досрочных выборах. Однако социалистам не стоит радоваться. Свое они уже спели", – добавил Осталеп.
Досрочные выборы в парламент Молдовы состоялись 11 июля 2021 года. По их итогам большинство в законодательном органе досталось пропрезидентской PAS. В парламент также прошли Блок коммунистов и социалистов и Партия "Шор".