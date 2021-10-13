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Где Молдова будет закупать газ: брифинг Андрея Спыну
Где Молдова будет закупать газ: брифинг Андрея Спыну
Где Молдова будет закупать газ: брифинг Андрея Спыну видео
2021-10-13T18:30+0300
2021-10-13T18:30+0300
2021-10-13T18:39+0300
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В среду, 13 октября, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдовы продолжают переговоры с "Газпромом" по заключению нового контракта на поставку газа и в то же время готовятся закупать газ у других поставщиков.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну проводит брифинг по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, связанного с ситуацией с поставкой природного газа в Молдову.Спыну 7-8 октября принимал участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге. По словам министра, во время пребывания на форуме ему не удалось встретиться с директором "Газпрома" Алексеем Миллером по объективным причинам, он выразил надежду, что эта встреча пройдет позднее.В понедельник, 11 октября, во время брифинга для прессы Спыну признал, что молдавские власти и АО "Молдовагаз" продолжат переговоры с ПАО "Газпром" по вопросу продления контракта на поставку газа на более длительный период.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой газ идет в Европу.
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Где Молдова будет закупать газ: брифинг Андрея Спыну
18:30 13.10.2021 (обновлено: 18:39 13.10.2021)
Sputnik Молдова ведет прямую трансляцию брифинга вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В среду, 13 октября, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдовы продолжают переговоры с "Газпромом" по заключению нового контракта на поставку газа и в то же время готовятся закупать газ у других поставщиков.
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну проводит брифинг по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, связанного с ситуацией с поставкой природного газа в Молдову.
Спыну 7-8 октября принимал участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге. По словам министра, во время пребывания на форуме ему не удалось встретиться с директором "Газпрома" Алексеем Миллером по объективным причинам, он выразил надежду, что эта встреча пройдет позднее.
В понедельник, 11 октября, во время брифинга для прессы Спыну признал, что молдавские власти и АО "Молдовагаз" продолжат переговоры с ПАО "Газпром" по вопросу продления контракта на поставку газа на более длительный период.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой газ идет в Европу.