https://ru.sputnik.md/20211013/moldova-kontrakt-gazprom-45495114.html
Спыну допустил, что Молдова может остаться без контракта с "Газпромом"
Спыну допустил, что Молдова может остаться без контракта с "Газпромом"
Спыну допустил, что Молдова может остаться без контракта с "Газпромом"
2021-10-13T20:17+0300
2021-10-13T20:17+0300
2021-10-13T20:18+0300
экономика
газ
газпром
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в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Правительство не исключает, что контракт с "Газпромом" не удастся заключить до 1 ноября. Об этом заявил вице-премьер Андрей Спыну на брифинге в среду.В Молдове после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям объявлен "режим тревоги", который подразумевает сокращение потребления газа и выделение из госрезерва запасов мазута для энергопредприятий.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой газ идет в Европу.
https://ru.sputnik.md/20211013/moldova-gaz-brifing-spynu-45490493.html
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газ, газпром, андрей спыну, в молдове, молдова
Спыну допустил, что Молдова может остаться без контракта с "Газпромом"
20:17 13.10.2021 (обновлено: 20:18 13.10.2021)
Кабинет министров готовится к дефициту газа и предпринимает меры по сокращению потребления топлива.
КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Правительство не исключает, что контракт с "Газпромом" не удастся заключить до 1 ноября. Об этом заявил вице-премьер Андрей Спыну на брифинге в среду.
"Не исключен сценарий, по которому до 1 ноября мы не сумеем заключить контракт с "Газпромом", и газ не будет поступать в страну в необходимом объеме", — сказал Спыну.
В Молдове после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям объявлен "режим тревоги", который подразумевает сокращение потребления газа и выделение из госрезерва запасов мазута для энергопредприятий.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой газ идет в Европу.