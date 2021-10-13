https://ru.sputnik.md/20211013/moldova-kontrakt-gazprom-45495114.html

Спыну допустил, что Молдова может остаться без контракта с "Газпромом"

Спыну допустил, что Молдова может остаться без контракта с "Газпромом"

Спыну допустил, что Молдова может остаться без контракта с "Газпромом"

2021-10-13T20:17+0300

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экономика

газ

газпром

андрей спыну

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молдова

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КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Правительство не исключает, что контракт с "Газпромом" не удастся заключить до 1 ноября. Об этом заявил вице-премьер Андрей Спыну на брифинге в среду.В Молдове после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям объявлен "режим тревоги", который подразумевает сокращение потребления газа и выделение из госрезерва запасов мазута для энергопредприятий.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой газ идет в Европу.

https://ru.sputnik.md/20211013/moldova-gaz-brifing-spynu-45490493.html

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газ, газпром, андрей спыну, в молдове, молдова