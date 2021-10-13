Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211013/moldova-rezhim-trevogi-gazovy-krizis-45493547.html
В Молдове объявили "режим тревоги" в связи с газовым кризисом
В Молдове объявили "режим тревоги" в связи с газовым кризисом
В Молдове объявили "режим тревоги" в связи с газовым кризисом
2021-10-13T18:49+0300
2021-10-13T20:03+0300
экономика
газ
правительство
электроэнергия
в молдове
молдова
андрей спыну
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/18/44178848_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_d8e8435b521352426b1a353e6091d333.jpg
КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. В Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом. Об этом заявил на брифинге вице-премьер правительства Андрей Спыну.По словам вице-премьера, статус режима тревоги должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.Спыну также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Также было проведено совещание, в котором участвовали представители Moldovagaz, Moldelectrica, Energocom и ТЭЦ. На совещании обсуждался вопрос готовности энергокомплекса к работе в условиях энергетического кризиса.Очередной раунд переговоров с представителями "Газпрома" на уровне рабочих групп, по словам Спыну, состоится в четверг, заявил Андрей Спыну.Вице-премьер подтвердил, что повышения цены на газ не избежать, однако отказался прогнозировать, какой может быть цена для Молдовы. Он отметил, что в дискуссиях с представителями "Газпрома" продолжается обсуждение вопроса исторических долгов Молдовы за газ и тема внедрения Третьего энергопакета.Спыну также сообщил, что правительство готовит план по предоставлению компенсаций потребителям энергоресурсов в связи с предстоящим повышением тарифов. Однако конкретные параметры компенсаций, по словам вице-премьера, станут ясны после того, как определится цена газа, поставляемого в Молдову.В среду премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдовы, параллельно с переговорами с "Газпромом", готовятся закупать газ у других поставщиков через соединения газотранспортной системы Молдовы с Украиной и Румынией.
https://ru.sputnik.md/20211013/zapasatsya-drova-svechi-kogda-moldova-dogovoritsya-postavki-gaz-45489720.html
https://ru.sputnik.md/20211013/gavrilitsa-moldova-gotovitsya-zakupat-gaz-u-drugikh-postavschikov-45489490.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/18/44178848_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_7920e4712d134cff04aa1d13de050815.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
газ, правительство, электроэнергия, в молдове, молдова, андрей спыну

В Молдове объявили "режим тревоги" в связи с газовым кризисом

18:49 13.10.2021 (обновлено: 20:03 13.10.2021)
1391
© Sputnik / СтрингерКомплекс подготовки экспортного газа
Комплекс подготовки экспортного газа - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Стрингер
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Правительство объявило о мерах по преодолению энергетического кризиса в стране.
КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. В Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом. Об этом заявил на брифинге вице-премьер правительства Андрей Спыну.
По словам вице-премьера, статус режима тревоги должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.
Спыну также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
Запасаться ли дровами и свечками: когда Молдова договорится о поставках газа - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
Радио
Запасаться ли дровами и свечками: когда Молдова договорится о поставках газа
18:03
443
3
Также было проведено совещание, в котором участвовали представители Moldovagaz, Moldelectrica, Energocom и ТЭЦ. На совещании обсуждался вопрос готовности энергокомплекса к работе в условиях энергетического кризиса.
Очередной раунд переговоров с представителями "Газпрома" на уровне рабочих групп, по словам Спыну, состоится в четверг, заявил Андрей Спыну.
Вице-премьер подтвердил, что повышения цены на газ не избежать, однако отказался прогнозировать, какой может быть цена для Молдовы. Он отметил, что в дискуссиях с представителями "Газпрома" продолжается обсуждение вопроса исторических долгов Молдовы за газ и тема внедрения Третьего энергопакета.
Спыну также сообщил, что правительство готовит план по предоставлению компенсаций потребителям энергоресурсов в связи с предстоящим повышением тарифов. Однако конкретные параметры компенсаций, по словам вице-премьера, станут ясны после того, как определится цена газа, поставляемого в Молдову.
Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
Гаврилица: Молдова готовится закупать газ у других поставщиков
17:09
572
9
В среду премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдовы, параллельно с переговорами с "Газпромом", готовятся закупать газ у других поставщиков через соединения газотранспортной системы Молдовы с Украиной и Румынией.
2210011
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:28Глава "Молдовагаза" уверен, что сложную ситуацию удастся преодолеть
21:01Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
20:44Зинаида Гречаная выступила на Евразийском женском форуме
20:17Спыну допустил, что Молдова может остаться без контракта с "Газпромом"
19:45Книги от Sputnik Молдова – кишиневцам
19:11Платный ПЦР-тест на COVID-19 можно сдать в поликлинике: сколько он будет стоить
18:49В Молдове объявили "режим тревоги" в связи с газовым кризисом
18:30Где Молдова будет закупать газ: брифинг Андрея Спыну
18:03Запасаться ли дровами и свечками: когда Молдова договорится о поставках газа
17:51"Это будет кошмарная зима": все, что нужно знать о будущем поставок газа в Молдову
17:27Средняя пенсия в Молдове и соседних странах
17:09Гаврилица: Молдова готовится закупать газ у других поставщиков
16:50Отставки и назначения: дочь Гречаной отозвана с должности в ЕЭК
16:26Невакцинированные медики больше не будут получать 16 тысяч леев при заражении COVID
16:24В России начнется испытание назальной вакцины от COVID-19
15:58Лавров: США запрещают Санду говорить о стремлении развивать отношения с РФ
15:45Sputnik Молдова подарил Кишиневу книги
15:38Центризбирком Гагаузии подвел итоги выборов в Народное собрание
15:20В Гагаузии появится парк "Санкт-Петербург"
14:58Путин объяснил причину роста цен на природный газ в Европе