https://ru.sputnik.md/20211013/moldova-rezhim-trevogi-gazovy-krizis-45493547.html

В Молдове объявили "режим тревоги" в связи с газовым кризисом

В Молдове объявили "режим тревоги" в связи с газовым кризисом

В Молдове объявили "режим тревоги" в связи с газовым кризисом

2021-10-13T18:49+0300

2021-10-13T18:49+0300

2021-10-13T20:03+0300

экономика

газ

правительство

электроэнергия

в молдове

молдова

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. В Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом. Об этом заявил на брифинге вице-премьер правительства Андрей Спыну.По словам вице-премьера, статус режима тревоги должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.Спыну также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Также было проведено совещание, в котором участвовали представители Moldovagaz, Moldelectrica, Energocom и ТЭЦ. На совещании обсуждался вопрос готовности энергокомплекса к работе в условиях энергетического кризиса.Очередной раунд переговоров с представителями "Газпрома" на уровне рабочих групп, по словам Спыну, состоится в четверг, заявил Андрей Спыну.Вице-премьер подтвердил, что повышения цены на газ не избежать, однако отказался прогнозировать, какой может быть цена для Молдовы. Он отметил, что в дискуссиях с представителями "Газпрома" продолжается обсуждение вопроса исторических долгов Молдовы за газ и тема внедрения Третьего энергопакета.Спыну также сообщил, что правительство готовит план по предоставлению компенсаций потребителям энергоресурсов в связи с предстоящим повышением тарифов. Однако конкретные параметры компенсаций, по словам вице-премьера, станут ясны после того, как определится цена газа, поставляемого в Молдову.В среду премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдовы, параллельно с переговорами с "Газпромом", готовятся закупать газ у других поставщиков через соединения газотранспортной системы Молдовы с Украиной и Румынией.

https://ru.sputnik.md/20211013/zapasatsya-drova-svechi-kogda-moldova-dogovoritsya-postavki-gaz-45489720.html

https://ru.sputnik.md/20211013/gavrilitsa-moldova-gotovitsya-zakupat-gaz-u-drugikh-postavschikov-45489490.html

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газ, правительство, электроэнергия, в молдове, молдова, андрей спыну