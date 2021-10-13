https://ru.sputnik.md/20211013/nevaktsinirovannye-mediki-bolshe-ne-budut-poluchat-16-tysyach-leev-pri-zarazhenii-covid-45487431.html
Невакцинированные медики больше не будут получать 16 тысяч леев при заражении COVID
Невакцинированные медики больше не будут получать 16 тысяч леев при заражении COVID
Правительство решило не выплачивать компенсацию при заражении невакцинированных врачей. 13.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-13T16:26+0300
2021-10-13T16:26+0300
2021-10-13T16:30+0300
врачи
компенсация
коронавирус
минздрав молдовы
алла немеренко
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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Единовременное пособие в размере 16 тысяч леев для медицинского персонала будет выплачиваться только тем, кто был вакцинирован против COVID-19 и был инфицирован. Такое решение приняло правительство. Аналогичным образом предоставление единовременного возмещения в размере 100 тысяч леев персоналу, непосредственно участвующему в деятельности по борьбе с COVID-19, будет только для вакцинированных и погибших в борьбе с COVID-19. Министр здравоохранения Алла Немеренко сообщила, что на данный момент вакцинировано около 88% медицинского персонала.
https://ru.sputnik.md/20210929/nazvan-luchshiy-mesyats-dlya-ezhegodnoy-vaktsinatsii-ot-covid-19-45126105.html
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Евгений Чебан
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врачи, компенсация, минздрав молдовы, алла немеренко
Невакцинированные медики больше не будут получать 16 тысяч леев при заражении COVID
16:26 13.10.2021 (обновлено: 16:30 13.10.2021)
Правительство решило не выплачивать компенсацию при заражении невакцинированных врачей.
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Единовременное пособие в размере 16 тысяч леев для медицинского персонала будет выплачиваться только тем, кто был вакцинирован против COVID-19 и был инфицирован. Такое решение приняло правительство.
Аналогичным образом предоставление единовременного возмещения в размере 100 тысяч леев персоналу, непосредственно участвующему в деятельности по борьбе с COVID-19, будет только для вакцинированных и погибших в борьбе с COVID-19.
Министр здравоохранения Алла Немеренко сообщила, что на данный момент вакцинировано около 88% медицинского персонала.