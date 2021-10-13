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Невакцинированные медики больше не будут получать 16 тысяч леев при заражении COVID
Невакцинированные медики больше не будут получать 16 тысяч леев при заражении COVID
Правительство решило не выплачивать компенсацию при заражении невакцинированных врачей. 13.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-13T16:26+0300
2021-10-13T16:30+0300
врачи
компенсация
коронавирус
минздрав молдовы
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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Единовременное пособие в размере 16 тысяч леев для медицинского персонала будет выплачиваться только тем, кто был вакцинирован против COVID-19 и был инфицирован. Такое решение приняло правительство. Аналогичным образом предоставление единовременного возмещения в размере 100 тысяч леев персоналу, непосредственно участвующему в деятельности по борьбе с COVID-19, будет только для вакцинированных и погибших в борьбе с COVID-19. Министр здравоохранения Алла Немеренко сообщила, что на данный момент вакцинировано около 88% медицинского персонала.
https://ru.sputnik.md/20210929/nazvan-luchshiy-mesyats-dlya-ezhegodnoy-vaktsinatsii-ot-covid-19-45126105.html
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врачи, компенсация, минздрав молдовы, алла немеренко

Невакцинированные медики больше не будут получать 16 тысяч леев при заражении COVID

16:26 13.10.2021 (обновлено: 16:30 13.10.2021)
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© Sputnik / Maxim TopalВрачи из Гагаузии проходят процедуру вакцинации от коронавируса
Врачи из Гагаузии проходят процедуру вакцинации от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Правительство решило не выплачивать компенсацию при заражении невакцинированных врачей.
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Единовременное пособие в размере 16 тысяч леев для медицинского персонала будет выплачиваться только тем, кто был вакцинирован против COVID-19 и был инфицирован. Такое решение приняло правительство.
Vaccinare anti-COVID în România – doza 3 - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
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Аналогичным образом предоставление единовременного возмещения в размере 100 тысяч леев персоналу, непосредственно участвующему в деятельности по борьбе с COVID-19, будет только для вакцинированных и погибших в борьбе с COVID-19.
Министр здравоохранения Алла Немеренко сообщила, что на данный момент вакцинировано около 88% медицинского персонала.
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