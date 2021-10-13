https://ru.sputnik.md/20211013/nevaktsinirovannye-mediki-bolshe-ne-budut-poluchat-16-tysyach-leev-pri-zarazhenii-covid-45487431.html

Невакцинированные медики больше не будут получать 16 тысяч леев при заражении COVID

Невакцинированные медики больше не будут получать 16 тысяч леев при заражении COVID

Правительство решило не выплачивать компенсацию при заражении невакцинированных врачей. 13.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-13T16:26+0300

2021-10-13T16:26+0300

2021-10-13T16:30+0300

врачи

компенсация

коронавирус

минздрав молдовы

алла немеренко

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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Единовременное пособие в размере 16 тысяч леев для медицинского персонала будет выплачиваться только тем, кто был вакцинирован против COVID-19 и был инфицирован. Такое решение приняло правительство. Аналогичным образом предоставление единовременного возмещения в размере 100 тысяч леев персоналу, непосредственно участвующему в деятельности по борьбе с COVID-19, будет только для вакцинированных и погибших в борьбе с COVID-19. Министр здравоохранения Алла Немеренко сообщила, что на данный момент вакцинировано около 88% медицинского персонала.

https://ru.sputnik.md/20210929/nazvan-luchshiy-mesyats-dlya-ezhegodnoy-vaktsinatsii-ot-covid-19-45126105.html

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2021

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врачи, компенсация, минздрав молдовы, алла немеренко