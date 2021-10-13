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Невакцинированных медиков Минздрав хочет лишить права на пособие
Невакцинированных медиков Минздрав хочет лишить права на пособие
Соответствующий проект постановления будет обсужден на заседании правительства. 13.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-13T14:11+0300
2021-10-13T14:56+0300
коронавирус
минздрав
медики
алла немеренко
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КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Медработники, не прошедшие вакцинацию, могут быть лишены права на пособие в размере 16 тысяч леев, если переболеют COVID-19. ️Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко, представляя проект постановления правительства, разработанный Минздравом. "Мы должны поддержать их прихоть не вакцинироваться, хотя они работают в COVID-отделении, и потом платить им за то, что они заболели?" — задала Немеренко риторический вопрос на пресс-конференции. "Если кто-то из медработников не хочет вакцинироваться, то сомневаюсь, что они хорошо знают медицину", — также сказала министр.️В среду, 13 октября, проект будет обсужден на заседании кабмина.
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минздрав, медики, алла немеренко

Невакцинированных медиков Минздрав хочет лишить права на пособие

14:11 13.10.2021 (обновлено: 14:56 13.10.2021)
268
© Photo : Guvernul Republicii MoldovaMinistrul Sănătății Ala Nemerenco
Ministrul Sănătății Ala Nemerenco - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Соответствующий проект постановления будет обсужден на заседании правительства.
КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Медработники, не прошедшие вакцинацию, могут быть лишены права на пособие в размере 16 тысяч леев, если переболеют COVID-19.
️Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко, представляя проект постановления правительства, разработанный Минздравом.
"Мы должны поддержать их прихоть не вакцинироваться, хотя они работают в COVID-отделении, и потом платить им за то, что они заболели?" — задала Немеренко риторический вопрос на пресс-конференции.
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"Если кто-то из медработников не хочет вакцинироваться, то сомневаюсь, что они хорошо знают медицину", — также сказала министр.
️В среду, 13 октября, проект будет обсужден на заседании кабмина.
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