https://ru.sputnik.md/20211013/nevaktsinirovannykh-medikov-minzdrav-khochet-lishit-prava-na-posobie-45478562.html

Невакцинированных медиков Минздрав хочет лишить права на пособие

Невакцинированных медиков Минздрав хочет лишить права на пособие

Соответствующий проект постановления будет обсужден на заседании правительства. 13.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-13T14:11+0300

2021-10-13T14:11+0300

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коронавирус

минздрав

медики

алла немеренко

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КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Медработники, не прошедшие вакцинацию, могут быть лишены права на пособие в размере 16 тысяч леев, если переболеют COVID-19. ️Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко, представляя проект постановления правительства, разработанный Минздравом. "Мы должны поддержать их прихоть не вакцинироваться, хотя они работают в COVID-отделении, и потом платить им за то, что они заболели?" — задала Немеренко риторический вопрос на пресс-конференции. "Если кто-то из медработников не хочет вакцинироваться, то сомневаюсь, что они хорошо знают медицину", — также сказала министр.️В среду, 13 октября, проект будет обсужден на заседании кабмина.

https://ru.sputnik.md/20210925/uvolnenie-uchiteley-test-45038351.html

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2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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минздрав, медики, алла немеренко