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Новый контракт с "Газпромом": почему все плохо
Новый контракт с "Газпромом": почему все плохо
В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем будущую цену на российский газ и выясняем, почему в стране все подорожало. 13.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-13T08:30+0300
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газ
цена
контракт
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Молдавское правительство намерено договориться с Евросоюзом о дополнительных закупках газа через соседнюю Румынию из-за сокращения поставок со стороны российского концерна "Газпром", об этом написало британское издание Financial Times.По его данным, Молдова просит у Брюсселя экстренных поставок голубого топлива и хочет с помощью ЕС добиться изменения порядка закупок румынского газа, однако в Бухаресте озабочены покрытием собственных нужд, пишет источник. Что происходит и что будет с ценой на газ – именно второй вопрос интересен рядовым потребителям. А также – почему в Молдове стремительно дорожают продукты питания, и не только. Обо всем этом расскажут эксперты: председатель Ассоциации потребителей энергии Николай Могоряну, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник (РФ) и экономист Вячеслав Ионицэ.
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газ, цена, контракт, газпром, видео

Новый контракт с "Газпромом": почему все плохо

08:30 13.10.2021 (обновлено: 10:09 13.10.2021)
770
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем будущую цену на российский газ и выясняем, почему в стране все подорожало.
Молдавское правительство намерено договориться с Евросоюзом о дополнительных закупках газа через соседнюю Румынию из-за сокращения поставок со стороны российского концерна "Газпром", об этом написало британское издание Financial Times.
По его данным, Молдова просит у Брюсселя экстренных поставок голубого топлива и хочет с помощью ЕС добиться изменения порядка закупок румынского газа, однако в Бухаресте озабочены покрытием собственных нужд, пишет источник. Что происходит и что будет с ценой на газ – именно второй вопрос интересен рядовым потребителям. А также – почему в Молдове стремительно дорожают продукты питания, и не только. Обо всем этом расскажут эксперты: председатель Ассоциации потребителей энергии Николай Могоряну, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник (РФ) и экономист Вячеслав Ионицэ.
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