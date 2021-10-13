https://ru.sputnik.md/20211013/novyy-kontrakt-s-gazpromom-pochemu-vse-plokho-45463075.html

Новый контракт с "Газпромом": почему все плохо

Новый контракт с "Газпромом": почему все плохо

В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем будущую цену на российский газ и выясняем, почему в стране все подорожало. 13.10.2021, Sputnik Молдова

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контракт

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Молдавское правительство намерено договориться с Евросоюзом о дополнительных закупках газа через соседнюю Румынию из-за сокращения поставок со стороны российского концерна "Газпром", об этом написало британское издание Financial Times.По его данным, Молдова просит у Брюсселя экстренных поставок голубого топлива и хочет с помощью ЕС добиться изменения порядка закупок румынского газа, однако в Бухаресте озабочены покрытием собственных нужд, пишет источник. Что происходит и что будет с ценой на газ – именно второй вопрос интересен рядовым потребителям. А также – почему в Молдове стремительно дорожают продукты питания, и не только. Обо всем этом расскажут эксперты: председатель Ассоциации потребителей энергии Николай Могоряну, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник (РФ) и экономист Вячеслав Ионицэ.

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2021

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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