https://ru.sputnik.md/20211013/otstavki-i-naznacheniya-doch-grechanoy-otozvana-s-dolzhnosti-v-eek-45488271.html

Отставки и назначения: дочь Гречаной отозвана с должности в ЕЭК

Отставки и назначения: дочь Гречаной отозвана с должности в ЕЭК

Неизвестно, будет ли кто-либо назначен на должность представителя Молдовы в Евразийской экономической комиссии. 13.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-13T16:50+0300

2021-10-13T16:50+0300

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зинаида гречаная

евразийский союз

мидеи

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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Дочь председателя фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаиды Гречаной Оксана Гречаная была отозвана с должности представителя Молдовы при Евразийской экономической комиссии. Такое решение приняло правительство Молдовы по предложению министра иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.Также по предложению Попеску посол Молдовы на Украине Руслан Болбочан был назначен госсекретарем МИДЕИ. Он работает в министерстве с 1999 года. В настоящее время является послом Молдовы на Украине, в Узбекистане, Туркменистане.Татьяна Иваничкина была уволена с должности госсекретаря Министерства финансов по собственному желанию. По словам премьера Гаврилицы, она переходит на работу в Национальный банк Молдовы.Глава управления бюджета и медицинского страхования Лилия Гантя была назначена госсекретарем Министерства здравоохранения. Она работает в министерстве с 1993 года.

https://ru.sputnik.md/20210925/uvolnenie-uchiteley-test-45038351.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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зинаида гречаная, евразийский союз, мидеи