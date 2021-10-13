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Отставки и назначения: дочь Гречаной отозвана с должности в ЕЭК
Отставки и назначения: дочь Гречаной отозвана с должности в ЕЭК
Неизвестно, будет ли кто-либо назначен на должность представителя Молдовы в Евразийской экономической комиссии. 13.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-13T16:50+0300
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зинаида гречаная
евразийский союз
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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Дочь председателя фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаиды Гречаной Оксана Гречаная была отозвана с должности представителя Молдовы при Евразийской экономической комиссии. Такое решение приняло правительство Молдовы по предложению министра иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.Также по предложению Попеску посол Молдовы на Украине Руслан Болбочан был назначен госсекретарем МИДЕИ. Он работает в министерстве с 1999 года. В настоящее время является послом Молдовы на Украине, в Узбекистане, Туркменистане.Татьяна Иваничкина была уволена с должности госсекретаря Министерства финансов по собственному желанию. По словам премьера Гаврилицы, она переходит на работу в Национальный банк Молдовы.Глава управления бюджета и медицинского страхования Лилия Гантя была назначена госсекретарем Министерства здравоохранения. Она работает в министерстве с 1993 года.
https://ru.sputnik.md/20210925/uvolnenie-uchiteley-test-45038351.html
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Евгений Чебан
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зинаида гречаная, евразийский союз, мидеи

Отставки и назначения: дочь Гречаной отозвана с должности в ЕЭК

16:50 13.10.2021 (обновлено: 16:54 13.10.2021)
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Неизвестно, будет ли кто-либо назначен на должность представителя Молдовы в Евразийской экономической комиссии.
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Дочь председателя фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаиды Гречаной Оксана Гречаная была отозвана с должности представителя Молдовы при Евразийской экономической комиссии. Такое решение приняло правительство Молдовы по предложению министра иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.
Также по предложению Попеску посол Молдовы на Украине Руслан Болбочан был назначен госсекретарем МИДЕИ. Он работает в министерстве с 1999 года. В настоящее время является послом Молдовы на Украине, в Узбекистане, Туркменистане.
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Татьяна Иваничкина была уволена с должности госсекретаря Министерства финансов по собственному желанию. По словам премьера Гаврилицы, она переходит на работу в Национальный банк Молдовы.
Глава управления бюджета и медицинского страхования Лилия Гантя была назначена госсекретарем Министерства здравоохранения. Она работает в министерстве с 1993 года.
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