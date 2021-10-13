https://ru.sputnik.md/20211013/pogodnye-rekordy-13-oktyabrya-45463887.html

Погодные рекорды Молдовы 13 октября

Погодные рекорды Молдовы 13 октября

Погодные рекорды Молдовы 13 октября

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КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 13 октября специалисты зафиксировали более полувека назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 13 октября 1948 года воздух охладился до –7,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали дважды. В этот день в 1993 году столбик термометра в тени поднялся до отметки в +26,4 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 13 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,6 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20211007/zima-budet-tyazheloy-45329746.html

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2021

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в молдове, погода, рекорды