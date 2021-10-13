https://ru.sputnik.md/20211013/prognoz-pogody-dozhdi-45463345.html

Самый точный прогноз погоды: продолжатся дожди

Самый точный прогноз погоды: продолжатся дожди

Самый точный прогноз погоды 13 14 15 октября Gismeteo

2021-10-13T07:00+0300

2021-10-13T07:00+0300

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прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 13 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Переменная облачность, ночью в большинстве районов днем местами слабый дождь. Ветер северо-западный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +3 до +8 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 13 октября: ночью – от +5 до +7, днем – от +12 до +14.В четверг, 14 октября, погода существенно не изменится. Днем ожидается небольшое потепление от +10 до +15 градусов, а ночью от +2 до +8, заморозков не прогнозируют на ближайшие дни.Такая погода продержится до 17 октября. Затем начнет теплеть до +18 днем, ночью температуры останутся неизменными. На все ближайшие дни прогнозируют слабые дожди. Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь почитает память Священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении, Преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца, Святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея России, чудотворца.Согласно народным приметам, 13 октября люди старались обновить свои подушки и матрасы. Старую солому обычно сжигали, а новой набивали все вещи. Приближался праздник Покрова, а потому необходимо было навести порядок в доме.Люди верили – если Луна 13 октября туманная, мутная или бледная, то это к непогоде.

https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды, народные приметы