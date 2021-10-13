https://ru.sputnik.md/20211013/putin-prichina-rost-tsena-prirodnyy-gaz-evropa-45481958.html

Путин объяснил причину роста цен на природный газ в Европе

Путин объяснил причину роста цен на природный газ в Европе

Путин объяснил причину роста цен на природный газ в Европе

2021-10-13T14:58+0300

2021-10-13T14:58+0300

2021-10-13T14:58+0300

россия

европа

владимир путин

рост цен

цена на газ

природный газ

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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Рост цен на природный газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот, не надо перекладывать с больной головы на здоровую, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", передает РИА Новости.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября они выросли более чем вдвое. Исторический максимум был зафиксирован 6 октября - 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего цены на фьючерсы перешли к снижению. Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

https://ru.sputnik.md/20211012/mid-rf-obvineniya-45458285.html

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европа, владимир путин, рост цен, цена на газ, природный газ