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Путин объяснил причину роста цен на природный газ в Европе
Путин объяснил причину роста цен на природный газ в Европе
Путин объяснил причину роста цен на природный газ в Европе
2021-10-13T14:58+0300
2021-10-13T14:58+0300
россия
европа
владимир путин
рост цен
цена на газ
природный газ
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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Рост цен на природный газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот, не надо перекладывать с больной головы на здоровую, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", передает РИА Новости.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября они выросли более чем вдвое. Исторический максимум был зафиксирован 6 октября - 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего цены на фьючерсы перешли к снижению. Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
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европа, владимир путин, рост цен, цена на газ, природный газ

Путин объяснил причину роста цен на природный газ в Европе

14:58 13.10.2021
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© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой Адыгеи М. Кумпиловым
Президент РФ В. Путин встретился с главой Адыгеи М. Кумпиловым - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Алексей Дружинин
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С начала августа к концу сентября цены на газ в Европе выросли более чем вдвое.
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Рост цен на природный газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот, не надо перекладывать с больной головы на здоровую, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", передает РИА Новости.

Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры.

Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова
Владимир Путин
Президент РФ
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября они выросли более чем вдвое. Исторический максимум был зафиксирован 6 октября - 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего цены на фьючерсы перешли к снижению. Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Здание Министерства иностранных дел РФ и Водовзводная башня Московского Кремля - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
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