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Путин провел встречу с главами спецслужб стран СНГ
Путин провел встречу с главами спецслужб стран СНГ
Какие вопросы обсуждались встрече Путина с главами спецслужб стран СНГ
2021-10-13T23:31+0300
2021-10-13T23:49+0300
россия
снг
владимир путин
содружество независимых государств
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КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. В среду, 13 октября состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами спецслужб стран СНГ. Мероприятие проходило в режиме видеоконференции, сообщает РИА Новости.В ходе встречи Путин отметил важность для спецслужб стран СНГ повышения уровня взаимодействия, в котором особое значение имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана,.По его словам, такое сотрудничество идет по линии Минобороны не только в информационном плане, но и в плане поставок вооружения и техники, а также подготовки кадров. По мнению российского лидера, с точки зрения обеспечения безопасности на пространстве СНГ очень многое зависит от работы спецслужб.В то же время он призвал глав спецслужб СНГ четко отслеживать ситуацию в мире, анализировать риски и вызовы, адекватно реагировать на них."Как и прежде, вашим ведомствам важно четко отслеживать складывающуюся обстановку. Любые вызовы и риски. Всесторонне анализировать, просчитывать, как они могут повлиять на безопасность в нашем общем регионе, какие негативные последствия могут вызвать для международной политической, экономической, гуманитарной сферы, и адекватно на них, соответственно, реагировать", – сказал Путин.Он также подчеркнул, что СНГ является авторитетной площадкой для конструктивного диалога, а народы стран - участниц содружества связывает общее прошлое и опыт добрососедства и плодотворного сотрудничества."Сегодня, в XXI веке, объединяя свои усилия и потенциалы, страны СНГ способны гораздо эффективнее решать самые масштабные задачи национального развития, выступая как партнеры и союзники, вместе работать ради успешного благополучного будущего", - сказал российский президент.
https://ru.sputnik.md/20210929/iz-za-situatsii-v-afganistane-riski-popadaniya-terroristov-v-sng-vyrosli-45137093.html
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россия, снг, владимир путин, содружество независимых государств

Путин провел встречу с главами спецслужб стран СНГ

23:31 13.10.2021 (обновлено: 23:49 13.10.2021)
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© Sputnik / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Сергей Ильин
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Российский президент призвал повысить уровень взаимодействия спецслужб стран СНГ четко отслеживать ситуацию в мире.
КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. В среду, 13 октября состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами спецслужб стран СНГ. Мероприятие проходило в режиме видеоконференции, сообщает РИА Новости.
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В ходе встречи Путин отметил важность для спецслужб стран СНГ повышения уровня взаимодействия, в котором особое значение имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана,.

"Надо двигаться дальше, повышать уровень взаимодействия по всем ключевым направлениям. Особое значение для обеспечения безопасности СНГ имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана. Все мы хорошо понимаем, какое серьезное влияние события в этой стране могут оказать на положение дел в Центральной Азии, в Закавказье, и в других регионах", – сказал российский президент.

По его словам, такое сотрудничество идет по линии Минобороны не только в информационном плане, но и в плане поставок вооружения и техники, а также подготовки кадров. По мнению российского лидера, с точки зрения обеспечения безопасности на пространстве СНГ очень многое зависит от работы спецслужб.

"Все мы ожидаем от вас эффективной работы и надеемся на вас и на ваших сотрудников", — подчеркнул Путин.

В то же время он призвал глав спецслужб СНГ четко отслеживать ситуацию в мире, анализировать риски и вызовы, адекватно реагировать на них.
"Как и прежде, вашим ведомствам важно четко отслеживать складывающуюся обстановку. Любые вызовы и риски. Всесторонне анализировать, просчитывать, как они могут повлиять на безопасность в нашем общем регионе, какие негативные последствия могут вызвать для международной политической, экономической, гуманитарной сферы, и адекватно на них, соответственно, реагировать", – сказал Путин.
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Он также подчеркнул, что СНГ является авторитетной площадкой для конструктивного диалога, а народы стран - участниц содружества связывает общее прошлое и опыт добрососедства и плодотворного сотрудничества.
"Сегодня, в XXI веке, объединяя свои усилия и потенциалы, страны СНГ способны гораздо эффективнее решать самые масштабные задачи национального развития, выступая как партнеры и союзники, вместе работать ради успешного благополучного будущего", - сказал российский президент.
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