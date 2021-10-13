https://ru.sputnik.md/20211013/putin-spetssluzhby-sng-45497954.html

Путин провел встречу с главами спецслужб стран СНГ

Путин провел встречу с главами спецслужб стран СНГ

Какие вопросы обсуждались встрече Путина с главами спецслужб стран СНГ

2021-10-13T23:31+0300

2021-10-13T23:31+0300

2021-10-13T23:49+0300

россия

снг

владимир путин

содружество независимых государств

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КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. В среду, 13 октября состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами спецслужб стран СНГ. Мероприятие проходило в режиме видеоконференции, сообщает РИА Новости.В ходе встречи Путин отметил важность для спецслужб стран СНГ повышения уровня взаимодействия, в котором особое значение имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана,.По его словам, такое сотрудничество идет по линии Минобороны не только в информационном плане, но и в плане поставок вооружения и техники, а также подготовки кадров. По мнению российского лидера, с точки зрения обеспечения безопасности на пространстве СНГ очень многое зависит от работы спецслужб.В то же время он призвал глав спецслужб СНГ четко отслеживать ситуацию в мире, анализировать риски и вызовы, адекватно реагировать на них."Как и прежде, вашим ведомствам важно четко отслеживать складывающуюся обстановку. Любые вызовы и риски. Всесторонне анализировать, просчитывать, как они могут повлиять на безопасность в нашем общем регионе, какие негативные последствия могут вызвать для международной политической, экономической, гуманитарной сферы, и адекватно на них, соответственно, реагировать", – сказал Путин.Он также подчеркнул, что СНГ является авторитетной площадкой для конструктивного диалога, а народы стран - участниц содружества связывает общее прошлое и опыт добрососедства и плодотворного сотрудничества."Сегодня, в XXI веке, объединяя свои усилия и потенциалы, страны СНГ способны гораздо эффективнее решать самые масштабные задачи национального развития, выступая как партнеры и союзники, вместе работать ради успешного благополучного будущего", - сказал российский президент.

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https://ru.sputnik.md/20211011/shapovalov-vyydet-li-moldova-iz-sng-pri-novoy-vlasti-45357903.html

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россия, снг, владимир путин, содружество независимых государств