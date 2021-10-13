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В России начнется испытание назальной вакцины от COVID-19
В России начнется испытание назальной вакцины от COVID-19
Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19
2021-10-13T16:24+0300
2021-10-13T16:24+0300
коронавирус
исследование
вакцина
ученые
спутник v
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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи, следует из реестра разрешений клинических исследований."SPRAY 08- Гам-КОВИД-Вак-2021 "Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", в лекарственной форме спрей назальный при участии взрослых добровольцев", - говорится в документе.Предполагается, что в исследовании примут участие 500 добровольцев, завершится оно 31 декабря 2023 года, передает РИА Новости.Раствор для интраназального введения состоит из двух компонентов, по 0,5 миллилитра каждый. В августе глава НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал о завершении доклинического исследования назальной вакцины от коронавируса. Тогда он говорил, что речь идет о втором компоненте "Спутник V", который распыляется в нос с помощью специального шприца.Ранее глава Центра имени Гамалеи сообщал, что назальную форму может получить вакцина "Спутник V" для детей. Зарегистрировать новый препарат планируется в 2022 году.
https://ru.sputnik.md/20211012/ekspert-voz-sputnik-khoroshaya-vaktsina-nadeemsya-chto-ee-odobryat-45446989.html
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исследование, вакцина, ученые, спутник v

В России начнется испытание назальной вакцины от COVID-19

16:24 13.10.2021
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© REUTERS / THILO SCHMUELGENЛаборатория по исследованию коронавируса
Лаборатория по исследованию коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Научное исследование планируется завершить в 2023 году.
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи, следует из реестра разрешений клинических исследований.
"SPRAY 08- Гам-КОВИД-Вак-2021 "Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", в лекарственной форме спрей назальный при участии взрослых добровольцев", - говорится в документе.
Предполагается, что в исследовании примут участие 500 добровольцев, завершится оно 31 декабря 2023 года, передает РИА Новости.
Вакцинация от коронавируса в сельской местности Тамбовской области - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
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Эксперт ВОЗ: "Спутник V" - хорошая вакцина, надеемся, что ее одобрят
Вчера, 15:25
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Раствор для интраназального введения состоит из двух компонентов, по 0,5 миллилитра каждый. В августе глава НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал о завершении доклинического исследования назальной вакцины от коронавируса. Тогда он говорил, что речь идет о втором компоненте "Спутник V", который распыляется в нос с помощью специального шприца.
Ранее глава Центра имени Гамалеи сообщал, что назальную форму может получить вакцина "Спутник V" для детей. Зарегистрировать новый препарат планируется в 2022 году.
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