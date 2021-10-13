https://ru.sputnik.md/20211013/sbornaya-moldovy-po-futbolu-proigrala-izrailyu-v-otborochnom-matche-na-chm-45471034.html
Сборная Молдовы по футболу проиграла Израилю в отборочном матче на ЧМ
Сборная Молдовы по футболу проиграла Израилю в отборочном матче на ЧМ
Футболисты сборной Молдовы должны сыграть еще несколько игр в рамках отбора на Чемпионат мира - 2022. 13.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-13T09:45+0300
2021-10-13T09:45+0300
2021-10-13T10:39+0300
молдова
сборная молдовы
сборная молдовы по футболу
спорт
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КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Национальная сборная Молдовы провела в израильском Беэр-Шеве матч отборочного цикла Чемпионата мира 2022 против Израиля. Молдавская команда уступила сопернику со счетом 2:1.На 28-й минуте матча гол в ворота молдавской сборной забил Захави, на 49-й - Даббур. На последних минутах матча один ответный гол в ворота Израиля удалось забить Иону Николаеску.В ноябре сборная проведет два последних матча в этом отборочном цикле - против Шотландии дома (12 ноября) и против Австрии на выезде (15 ноября).Предыдущий матч сборная Молдовы разгромно проиграла в Кишиневе национальной команде Дании - 0:4. В турнирной таблице отборочной группы F Молдова идет на шестой позиции — 1 очко после 7 игр.
https://ru.sputnik.md/20210923/obyavlen-rasshirennyy-sostav-sbornoy-moldovy-na-osennie-matchi-otbora-na-chm-2022-44987141.html
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молдова, сборная молдовы, сборная молдовы по футболу
Сборная Молдовы по футболу проиграла Израилю в отборочном матче на ЧМ
09:45 13.10.2021 (обновлено: 10:39 13.10.2021)
Футболисты сборной Молдовы должны сыграть еще несколько игр в рамках отбора на Чемпионат мира - 2022.
КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Национальная сборная Молдовы провела в израильском Беэр-Шеве матч отборочного цикла Чемпионата мира 2022 против Израиля. Молдавская команда уступила сопернику со счетом 2:1.
На 28-й минуте матча гол в ворота молдавской сборной забил Захави, на 49-й - Даббур. На последних минутах матча один ответный гол в ворота Израиля удалось забить Иону Николаеску.
В ноябре сборная проведет два последних матча в этом отборочном цикле - против Шотландии дома (12 ноября) и против Австрии на выезде (15 ноября).
Предыдущий матч сборная Молдовы разгромно проиграла в Кишиневе национальной команде Дании - 0:4. В турнирной таблице отборочной группы F Молдова идет на шестой позиции — 1 очко после 7 игр.