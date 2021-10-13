https://ru.sputnik.md/20211013/sbornaya-moldovy-po-futbolu-proigrala-izrailyu-v-otborochnom-matche-na-chm-45471034.html

Сборная Молдовы по футболу проиграла Израилю в отборочном матче на ЧМ

Сборная Молдовы по футболу проиграла Израилю в отборочном матче на ЧМ

Футболисты сборной Молдовы должны сыграть еще несколько игр в рамках отбора на Чемпионат мира - 2022. 13.10.2021, Sputnik Молдова

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молдова

сборная молдовы

сборная молдовы по футболу

спорт

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КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Национальная сборная Молдовы провела в израильском Беэр-Шеве матч отборочного цикла Чемпионата мира 2022 против Израиля. Молдавская команда уступила сопернику со счетом 2:1.На 28-й минуте матча гол в ворота молдавской сборной забил Захави, на 49-й - Даббур. На последних минутах матча один ответный гол в ворота Израиля удалось забить Иону Николаеску.В ноябре сборная проведет два последних матча в этом отборочном цикле - против Шотландии дома (12 ноября) и против Австрии на выезде (15 ноября).Предыдущий матч сборная Молдовы разгромно проиграла в Кишиневе национальной команде Дании - 0:4. В турнирной таблице отборочной группы F Молдова идет на шестой позиции — 1 очко после 7 игр.

https://ru.sputnik.md/20210923/obyavlen-rasshirennyy-sostav-sbornoy-moldovy-na-osennie-matchi-otbora-na-chm-2022-44987141.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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