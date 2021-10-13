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Сборная Молдовы по футболу проиграла Израилю в отборочном матче на ЧМ
Сборная Молдовы по футболу проиграла Израилю в отборочном матче на ЧМ
Футболисты сборной Молдовы должны сыграть еще несколько игр в рамках отбора на Чемпионат мира - 2022. 13.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-13T09:45+0300
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молдова
сборная молдовы
сборная молдовы по футболу
спорт
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КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Национальная сборная Молдовы провела в израильском Беэр-Шеве матч отборочного цикла Чемпионата мира 2022 против Израиля. Молдавская команда уступила сопернику со счетом 2:1.На 28-й минуте матча гол в ворота молдавской сборной забил Захави, на 49-й - Даббур. На последних минутах матча один ответный гол в ворота Израиля удалось забить Иону Николаеску.В ноябре сборная проведет два последних матча в этом отборочном цикле - против Шотландии дома (12 ноября) и против Австрии на выезде (15 ноября).Предыдущий матч сборная Молдовы разгромно проиграла в Кишиневе национальной команде Дании - 0:4. В турнирной таблице отборочной группы F Молдова идет на шестой позиции — 1 очко после 7 игр.
https://ru.sputnik.md/20210923/obyavlen-rasshirennyy-sostav-sbornoy-moldovy-na-osennie-matchi-otbora-na-chm-2022-44987141.html
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молдова, сборная молдовы, сборная молдовы по футболу

Сборная Молдовы по футболу проиграла Израилю в отборочном матче на ЧМ

09:45 13.10.2021 (обновлено: 10:39 13.10.2021)
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© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBALФутбольный матч сборных Молдовы и Израиля
Футбольный матч сборных Молдовы и Израиля - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Футболисты сборной Молдовы должны сыграть еще несколько игр в рамках отбора на Чемпионат мира - 2022.
КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Национальная сборная Молдовы провела в израильском Беэр-Шеве матч отборочного цикла Чемпионата мира 2022 против Израиля. Молдавская команда уступила сопернику со счетом 2:1.
На 28-й минуте матча гол в ворота молдавской сборной забил Захави, на 49-й - Даббур. На последних минутах матча один ответный гол в ворота Израиля удалось забить Иону Николаеску.
Сборная Молдовы по футболу - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
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В ноябре сборная проведет два последних матча в этом отборочном цикле - против Шотландии дома (12 ноября) и против Австрии на выезде (15 ноября).
Предыдущий матч сборная Молдовы разгромно проиграла в Кишиневе национальной команде Дании - 0:4. В турнирной таблице отборочной группы F Молдова идет на шестой позиции — 1 очко после 7 игр.
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