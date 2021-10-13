https://ru.sputnik.md/20211013/sinoptiki-preduprezhdayut-vodu-luchshe-zrya-ne-tratit-45473262.html
Синоптики предупреждают: воду лучше зря не тратить
Синоптики предупреждают: воду лучше зря не тратить
в Молдове наблюдается гидрологическая засуха
2021-10-13T11:45+0300
2021-10-13T11:45+0300
2021-10-13T11:45+0300
общество
в молдове
засуха
гидрологическая засуха
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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба призывает граждан, в частности, экономических агентов, разумно потреблять воду, так как с 12 октября в Молдове действует новое гидрологическое предупреждение.Основное прогнозируемое явление - малый сток вод реки Прут.В этом контексте Госгидрометеослужба требует от экономических агентов и населения рационального потребления водных ресурсов.На среду метеорологи прогнозируют небольшой дождь - небольшие осадки ожидаются в пятницу и в выходные. С понедельника, 18 октября, в Молдову возвращается хорошая погода, с высокими для этого периода температурами воздуха. На юге страны термометры покажут +18 градусов по Цельсию.
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в молдове, засуха, гидрологическая засуха
Синоптики предупреждают: воду лучше зря не тратить
Молдавские синоптики выпустили новое гидрологическое предупреждение.
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба призывает граждан, в частности, экономических агентов, разумно потреблять воду, так как с 12 октября в Молдове действует новое гидрологическое предупреждение.
Основное прогнозируемое явление - малый сток вод реки Прут.
"В связи с отсутствием осадков в осенний сезон Государственная гидрометеорологическая служба предупреждает, что в бассейне реки Прут на участке от села Крива до Костешт водосток будет низким, в пределах 45-50% от среднегодовых значений", - отмечают синоптики.
В этом контексте Госгидрометеослужба требует от экономических агентов и населения рационального потребления водных ресурсов.
На среду метеорологи прогнозируют небольшой дождь - небольшие осадки ожидаются в пятницу и в выходные. С понедельника, 18 октября, в Молдову возвращается хорошая погода, с высокими для этого периода температурами воздуха. На юге страны термометры покажут +18 градусов по Цельсию.