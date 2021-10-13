https://ru.sputnik.md/20211013/sinoptiki-preduprezhdayut-vodu-luchshe-zrya-ne-tratit-45473262.html

Синоптики предупреждают: воду лучше зря не тратить

Синоптики предупреждают: воду лучше зря не тратить

в Молдове наблюдается гидрологическая засуха

2021-10-13T11:45+0300

2021-10-13T11:45+0300

2021-10-13T11:45+0300

общество

в молдове

засуха

гидрологическая засуха

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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба призывает граждан, в частности, экономических агентов, разумно потреблять воду, так как с 12 октября в Молдове действует новое гидрологическое предупреждение.Основное прогнозируемое явление - малый сток вод реки Прут.В этом контексте Госгидрометеослужба требует от экономических агентов и населения рационального потребления водных ресурсов.На среду метеорологи прогнозируют небольшой дождь - небольшие осадки ожидаются в пятницу и в выходные. С понедельника, 18 октября, в Молдову возвращается хорошая погода, с высокими для этого периода температурами воздуха. На юге страны термометры покажут +18 градусов по Цельсию.

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2021

Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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в молдове, засуха, гидрологическая засуха