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СМИ: Украина нарастила реэкспорт газа в Европу
СМИ: Украина нарастила реэкспорт газа в Европу
Украина в условиях дефицита газа наращивает реэкспорт
2021-10-13T12:50+0300
2021-10-13T12:50+0300
экономика
в мире
украина
реэкспорт
газ
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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Украина резко нарастила реэкспорт газа в Европу, сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на статистику венгерского оператора FGSZ. Их цитирует РИА Новости.По данным FGSZ, через пограничный пункт Берегово в Венгрию прокачивается около шести миллионов кВт/ч энергии, что эквивалентно около 575 тысячам кубометров газа.Еще в сентябре и. о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома называл несостоятельными опасения, связанные с возможным реэкспортом газа, принадлежащего нерезидентам. Свою позицию он обосновывал тем, что за четыре месяца закачки газа в 2021 году нерезиденты продали всего 60 миллионов кубометров. "Все другие запасы или реализованы на украинском рынке, или остаются в ПХГ", - утверждал Перелома.Ранее украинские СМИ сообщили, что больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения в стране перед отопительным сезоном столкнулись с кризисом из-за высоких цен на топливо."Газпром" и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по соглашению Будапешта с "Газпромом", аналогичный шаг предпринял МИД Украины, вызвав посла Венгрии.
https://ru.sputnik.md/20211012/ukraina-stolknulas-s-gazovym-krizisom-smi-45443272.html
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в мире, украина, реэкспорт, газ

СМИ: Украина нарастила реэкспорт газа в Европу

12:50 13.10.2021
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкВысокогорная газокомпрессорная станция "Воловец" в Закарпатской области
Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Стрингер
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Днем ранее в украинских СМИ появилась информация, что социальным учреждениям, детсадам и школам страны в канун зимы грозит энергетический кризис.
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Украина резко нарастила реэкспорт газа в Европу, сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на статистику венгерского оператора FGSZ. Их цитирует РИА Новости.
По данным FGSZ, через пограничный пункт Берегово в Венгрию прокачивается около шести миллионов кВт/ч энергии, что эквивалентно около 575 тысячам кубометров газа.

"Это, как утверждалось ранее, не является полноценным транзитом, а реэкспортом европейскими трейдерами.Таким образом, нынешнее количество украинского реэкспортируемого газа от всего, что поставляется в Венгрию, уже достигло 63,98%", - указывает "Апостроф".

Еще в сентябре и. о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома называл несостоятельными опасения, связанные с возможным реэкспортом газа, принадлежащего нерезидентам. Свою позицию он обосновывал тем, что за четыре месяца закачки газа в 2021 году нерезиденты продали всего 60 миллионов кубометров. "Все другие запасы или реализованы на украинском рынке, или остаются в ПХГ", - утверждал Перелома.
Одногривенная купюра горит на газовой конфорке. - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
Экономика
Украина столкнулась с газовым кризисом - СМИ
Вчера, 12:15
446
Ранее украинские СМИ сообщили, что больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения в стране перед отопительным сезоном столкнулись с кризисом из-за высоких цен на топливо.
"Газпром" и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по соглашению Будапешта с "Газпромом", аналогичный шаг предпринял МИД Украины, вызвав посла Венгрии.
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