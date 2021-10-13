https://ru.sputnik.md/20211013/smi-ukraina-narastila-reeksport-gaza-v-evropu-45472355.html

СМИ: Украина нарастила реэкспорт газа в Европу

СМИ: Украина нарастила реэкспорт газа в Европу

Украина в условиях дефицита газа наращивает реэкспорт

2021-10-13T12:50+0300

2021-10-13T12:50+0300

2021-10-13T12:50+0300

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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Украина резко нарастила реэкспорт газа в Европу, сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на статистику венгерского оператора FGSZ. Их цитирует РИА Новости.По данным FGSZ, через пограничный пункт Берегово в Венгрию прокачивается около шести миллионов кВт/ч энергии, что эквивалентно около 575 тысячам кубометров газа.Еще в сентябре и. о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома называл несостоятельными опасения, связанные с возможным реэкспортом газа, принадлежащего нерезидентам. Свою позицию он обосновывал тем, что за четыре месяца закачки газа в 2021 году нерезиденты продали всего 60 миллионов кубометров. "Все другие запасы или реализованы на украинском рынке, или остаются в ПХГ", - утверждал Перелома.Ранее украинские СМИ сообщили, что больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения в стране перед отопительным сезоном столкнулись с кризисом из-за высоких цен на топливо."Газпром" и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по соглашению Будапешта с "Газпромом", аналогичный шаг предпринял МИД Украины, вызвав посла Венгрии.

https://ru.sputnik.md/20211012/ukraina-stolknulas-s-gazovym-krizisom-smi-45443272.html

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в мире, украина, реэкспорт, газ