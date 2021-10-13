https://ru.sputnik.md/20211013/smi-ukraina-narastila-reeksport-gaza-v-evropu-45472355.html
СМИ: Украина нарастила реэкспорт газа в Европу
СМИ: Украина нарастила реэкспорт газа в Европу
Украина в условиях дефицита газа наращивает реэкспорт
2021-10-13T12:50+0300
2021-10-13T12:50+0300
2021-10-13T12:50+0300
экономика
в мире
украина
реэкспорт
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/16/32118508_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_52d974d79e2055d276298bd7a1c10632.jpg
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Украина резко нарастила реэкспорт газа в Европу, сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на статистику венгерского оператора FGSZ. Их цитирует РИА Новости.По данным FGSZ, через пограничный пункт Берегово в Венгрию прокачивается около шести миллионов кВт/ч энергии, что эквивалентно около 575 тысячам кубометров газа.Еще в сентябре и. о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома называл несостоятельными опасения, связанные с возможным реэкспортом газа, принадлежащего нерезидентам. Свою позицию он обосновывал тем, что за четыре месяца закачки газа в 2021 году нерезиденты продали всего 60 миллионов кубометров. "Все другие запасы или реализованы на украинском рынке, или остаются в ПХГ", - утверждал Перелома.Ранее украинские СМИ сообщили, что больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения в стране перед отопительным сезоном столкнулись с кризисом из-за высоких цен на топливо."Газпром" и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по соглашению Будапешта с "Газпромом", аналогичный шаг предпринял МИД Украины, вызвав посла Венгрии.
https://ru.sputnik.md/20211012/ukraina-stolknulas-s-gazovym-krizisom-smi-45443272.html
украина
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/16/32118508_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_186a3362b06fa0a415020eec4b550b3c.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, украина, реэкспорт, газ
СМИ: Украина нарастила реэкспорт газа в Европу
Днем ранее в украинских СМИ появилась информация, что социальным учреждениям, детсадам и школам страны в канун зимы грозит энергетический кризис.
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik.
Украина резко нарастила реэкспорт газа в Европу, сообщает издание "Апостроф
" со ссылкой на статистику венгерского оператора FGSZ
. Их цитирует РИА Новости
.
По данным FGSZ, через пограничный пункт Берегово в Венгрию прокачивается около шести миллионов кВт/ч энергии, что эквивалентно около 575 тысячам кубометров газа.
"Это, как утверждалось ранее, не является полноценным транзитом, а реэкспортом европейскими трейдерами.Таким образом, нынешнее количество украинского реэкспортируемого газа от всего, что поставляется в Венгрию, уже достигло 63,98%", - указывает "Апостроф".
Еще в сентябре и. о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома называл несостоятельными опасения, связанные с возможным реэкспортом газа, принадлежащего нерезидентам. Свою позицию он обосновывал тем, что за четыре месяца закачки газа в 2021 году нерезиденты продали всего 60 миллионов кубометров. "Все другие запасы или реализованы на украинском рынке, или остаются в ПХГ", - утверждал Перелома.
Ранее украинские СМИ сообщили, что больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения в стране перед отопительным сезоном столкнулись с кризисом из-за высоких цен на топливо.
"Газпром" и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по соглашению Будапешта с "Газпромом", аналогичный шаг предпринял МИД Украины, вызвав посла Венгрии.