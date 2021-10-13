https://ru.sputnik.md/20211013/sputnik-moldova-podaril-kishinevu-knigi-45484352.html

Sputnik Молдова подарил Кишиневу книги

Sputnik Молдова подарил Кишиневу книги

Российское информационное агентство вносит свой в клад в развитие молдово-российских культурных связей. 13.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-13T15:45+0300

2021-10-13T15:45+0300

2021-10-13T16:07+0300

общество

книги

sputnik молдова

библиотека

подарок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0d/45486424_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_81381b6528d3c70e3428d63e33350acd.jpg

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. В канун Дня города Международное информационное агентство Sputnik передало кишиневской мобильной библиотеке коллекцию книг. Это русская и зарубежная классическая литература, книги авторов Серебряного века, произведения советских и современных российских писателей."В Кишиневе есть замечательный проект – мобильные библиотеки. Одна из таких библиотек находится в самом центре города. В канун Дня города международное информационное агентство Sputnik решило подарить кишиневцам порядка ста книг – русскую и зарубежную классику, современных российских писателей и авторов из государств СНГ. Читайте на здоровье!" – заявил на церемонии вручения книг шеф-редактор Sputnik Молдова Александр Связин.Мобильные библиотеки – уникальное для Молдовы культурно-урбанистическое явление. Этот проект примэрии Кишинева явно вдохновлен международными традициями буккросинга и предполагает свободный доступ горожан к чтению и обмену книгами.По словам представителя претуры сектора Центр Татьяны Гамарц, мобильная библиотека, расположенная в сквере столичного Театра имени Михая Эминеску, пользуется неизменным спросом у горожан."Особенно приятно, что специально для мобильной библиотеки различные художественные акции придумывают ученики некоторых кишиневских лицеев", – говорит Гамарц."Наш великий поэт Александр Пушкин сказал: "Чтение – вот лучшее учение. Следовать за мыслями великого человека – есть наука самая занимательная". Есть прекрасная символичность в том, что именно в бессарабский период творчества Пушкина навсегда поселился в Молдове литературный русский язык. Sputnik Молдова скромным подарком кишиневцам вносит свой вклад в развивающиеся в течение двух веков молдово-российские культурные связи", – сказала руководитель международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова Марина Перекрестова.

https://ru.sputnik.md/20210120/blagodarya-rossii-biblioteka-v-gagauzii-poluchila-dostup-k-unikalnym-fondam-33311612.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Читайте на здоровье! Sputnik Молдова подарил Кишиневу книги Международное информационное агентство Sputnik передало кишиневской Мобильной библиотеке около ста изданий русской и зарубежной классической литературы, книги авторов Серебряного века, произведения советских и современных российских писателей. 2021-10-13T15:45+0300 true PT1M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

книги, sputnik молдова, библиотека, подарок