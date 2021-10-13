https://ru.sputnik.md/20211013/srednyaya-pensiya-v-moldove-i-v-sosednikh-stranakh-45490334.html
Средняя пенсия в Молдове и соседних странах
Средняя пенсия в Молдове и соседних странах
Средняя пенсия в Молдове и в соседних странах
2021-10-13T17:27+0300
2021-10-13T17:27+0300
2021-10-13T17:45+0300
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По решению кабинета министров, минимальная пенсия в Молдове с 1 октября 2021 года составляет 2000 леев.Проект поправок к Закону о пенсионной системе был одобрен молдавскими депутатами в первом чтении. Закон предусматривает выплату так называемой "надбавки солидарности". Ее получат пенсионеры, пенсия которых меньше размера минимальной.Проект поправок в Закон к государственной пенсионной системе также предусматривает право на пересмотр пенсии лиц, которые продолжали трудиться после назначения пенсии по инвалидности.За 2021 год средняя пенсия в Молдове составила 131 доллар, на Украине - 143 доллара, в Белоруссии - 221 доллар, в России - 233 доллара.Таким образом, в Молдове - самая низкая пенсия по сравнению с соседними странами.
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в молдове, украина, россия, беларусь, пенсия, инфографика
Средняя пенсия в Молдове и соседних странах
17:27 13.10.2021 (обновлено: 17:45 13.10.2021)
Данные о размерах пенсии в Молдове, Украине, Белоруссии и России.
По решению кабинета министров, минимальная пенсия в Молдове с 1 октября 2021 года составляет 2000 леев.
Проект поправок к Закону о пенсионной системе был одобрен молдавскими депутатами в первом чтении. Закон предусматривает выплату так называемой "надбавки солидарности". Ее получат пенсионеры, пенсия которых меньше размера минимальной.
Проект поправок в Закон к государственной пенсионной системе также предусматривает право на пересмотр пенсии лиц, которые продолжали трудиться после назначения пенсии по инвалидности.
За 2021 год средняя пенсия в Молдове составила 131 доллар, на Украине - 143 доллара, в Белоруссии - 221 доллар, в России - 233 доллара.
Таким образом, в Молдове - самая низкая пенсия по сравнению с соседними странами.