https://ru.sputnik.md/20211013/srednyaya-pensiya-v-moldove-i-v-sosednikh-stranakh-45490334.html

Средняя пенсия в Молдове и соседних странах

Средняя пенсия в Молдове и соседних странах

Средняя пенсия в Молдове и в соседних странах

2021-10-13T17:27+0300

2021-10-13T17:27+0300

2021-10-13T17:45+0300

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По решению кабинета министров, минимальная пенсия в Молдове с 1 октября 2021 года составляет 2000 леев.Проект поправок к Закону о пенсионной системе был одобрен молдавскими депутатами в первом чтении. Закон предусматривает выплату так называемой "надбавки солидарности". Ее получат пенсионеры, пенсия которых меньше размера минимальной.Проект поправок в Закон к государственной пенсионной системе также предусматривает право на пересмотр пенсии лиц, которые продолжали трудиться после назначения пенсии по инвалидности.За 2021 год средняя пенсия в Молдове составила 131 доллар, на Украине - 143 доллара, в Белоруссии - 221 доллар, в России - 233 доллара.Таким образом, в Молдове - самая низкая пенсия по сравнению с соседними странами.

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в молдове, украина, россия, беларусь, пенсия, инфографика