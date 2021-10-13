https://ru.sputnik.md/20211013/test-covid-19-45491467.html
Платный ПЦР-тест на COVID-19 можно сдать в поликлинике: сколько он будет стоить
Платный ПЦР-тест на COVID-19 можно сдать в поликлинике: сколько он будет стоить
Правительство проголосовало за изменение тарифов на проведение теста ПЦР на COVID-19.
2021-10-13T19:11+0300
2021-10-13T19:11+0300
2021-10-13T20:03+0300
правительство молдовы
сертификат
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коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Кабинет министров установил цену на ПЦР-тестирование на COVID-19 в лабораториях государственных медицинских учреждений. Если раньше такой тест стоил 755 леев, то теперь он будет стоить 300 леев.По словам министра здравоохранения Алла Немеренко, было решено снизить стоимость ПЦР-теста, поскольку закупочные цены на реагенты, необходимые для проведения этих анализов, снизились.Также в Каталог единых тарифов на медицинские услуги будет внесена новая услуга. Речь идет о качественном обнаружении антигенов, специфичных для коронавируса нового типа SARS-CoV-2, которое будет стоить 35 леев. В эту цену не включены расходы на экспресс-диагностику.Следует отметить, что данные тарифы будут применяться лабораториями государственных медицинских учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211011/testy-sertifikat-covid-moldova-45424794.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Александрина Киртоакэ
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
правительство молдовы, сертификат, тест, в молдове, молдова
Платный ПЦР-тест на COVID-19 можно сдать в поликлинике: сколько он будет стоить
19:11 13.10.2021 (обновлено: 20:03 13.10.2021)
Правительство проголосовало за изменение тарифов на проведение теста ПЦР на COVID-19. В поликлиниках они будут дешевле на 400-500 леев, чем в частных клиниках.
КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Кабинет министров установил цену на ПЦР-тестирование на COVID-19 в лабораториях государственных медицинских учреждений. Если раньше такой тест стоил 755 леев, то теперь он будет стоить 300 леев.
По словам министра здравоохранения Алла Немеренко, было решено снизить стоимость ПЦР-теста, поскольку закупочные цены на реагенты, необходимые для проведения этих анализов, снизились.
Также в Каталог единых тарифов на медицинские услуги будет внесена новая услуга. Речь идет о качественном обнаружении антигенов, специфичных для коронавируса нового типа SARS-CoV-2, которое будет стоить 35 леев. В эту цену не включены расходы на экспресс-диагностику.
"Это очень важный проект, особенно в данный период. Обнаружение вируса является ключом к сдерживанию этой волны, с которой мы сталкиваемся, и важно, чтобы услуги диагностики были доступными и дешевыми", – сказала премьер-министр Наталья Гаврилица.
Следует отметить, что данные тарифы будут применяться лабораториями государственных медицинских учреждений.