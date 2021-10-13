https://ru.sputnik.md/20211013/test-covid-19-45491467.html

Платный ПЦР-тест на COVID-19 можно сдать в поликлинике: сколько он будет стоить

Платный ПЦР-тест на COVID-19 можно сдать в поликлинике: сколько он будет стоить

Правительство проголосовало за изменение тарифов на проведение теста ПЦР на COVID-19.

2021-10-13T19:11+0300

2021-10-13T19:11+0300

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правительство молдовы

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КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Кабинет министров установил цену на ПЦР-тестирование на COVID-19 в лабораториях государственных медицинских учреждений. Если раньше такой тест стоил 755 леев, то теперь он будет стоить 300 леев.По словам министра здравоохранения Алла Немеренко, было решено снизить стоимость ПЦР-теста, поскольку закупочные цены на реагенты, необходимые для проведения этих анализов, снизились.Также в Каталог единых тарифов на медицинские услуги будет внесена новая услуга. Речь идет о качественном обнаружении антигенов, специфичных для коронавируса нового типа SARS-CoV-2, которое будет стоить 35 леев. В эту цену не включены расходы на экспресс-диагностику.Следует отметить, что данные тарифы будут применяться лабораториями государственных медицинских учреждений.

https://ru.sputnik.md/20211011/testy-sertifikat-covid-moldova-45424794.html

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правительство молдовы, сертификат, тест, в молдове, молдова