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Платный ПЦР-тест на COVID-19 можно сдать в поликлинике: сколько он будет стоить
Платный ПЦР-тест на COVID-19 можно сдать в поликлинике: сколько он будет стоить
Правительство проголосовало за изменение тарифов на проведение теста ПЦР на COVID-19.
2021-10-13T19:11+0300
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КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Кабинет министров установил цену на ПЦР-тестирование на COVID-19 в лабораториях государственных медицинских учреждений. Если раньше такой тест стоил 755 леев, то теперь он будет стоить 300 леев.По словам министра здравоохранения Алла Немеренко, было решено снизить стоимость ПЦР-теста, поскольку закупочные цены на реагенты, необходимые для проведения этих анализов, снизились.Также в Каталог единых тарифов на медицинские услуги будет внесена новая услуга. Речь идет о качественном обнаружении антигенов, специфичных для коронавируса нового типа SARS-CoV-2, которое будет стоить 35 леев. В эту цену не включены расходы на экспресс-диагностику.Следует отметить, что данные тарифы будут применяться лабораториями государственных медицинских учреждений.
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Платный ПЦР-тест на COVID-19 можно сдать в поликлинике: сколько он будет стоить

19:11 13.10.2021 (обновлено: 20:03 13.10.2021)
710
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
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Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
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Правительство проголосовало за изменение тарифов на проведение теста ПЦР на COVID-19. В поликлиниках они будут дешевле на 400-500 леев, чем в частных клиниках.
КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Кабинет министров установил цену на ПЦР-тестирование на COVID-19 в лабораториях государственных медицинских учреждений. Если раньше такой тест стоил 755 леев, то теперь он будет стоить 300 леев.
По словам министра здравоохранения Алла Немеренко, было решено снизить стоимость ПЦР-теста, поскольку закупочные цены на реагенты, необходимые для проведения этих анализов, снизились.
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Также в Каталог единых тарифов на медицинские услуги будет внесена новая услуга. Речь идет о качественном обнаружении антигенов, специфичных для коронавируса нового типа SARS-CoV-2, которое будет стоить 35 леев. В эту цену не включены расходы на экспресс-диагностику.

"Это очень важный проект, особенно в данный период. Обнаружение вируса является ключом к сдерживанию этой волны, с которой мы сталкиваемся, и важно, чтобы услуги диагностики были доступными и дешевыми", – сказала премьер-министр Наталья Гаврилица.

Следует отметить, что данные тарифы будут применяться лабораториями государственных медицинских учреждений.
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