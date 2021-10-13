https://ru.sputnik.md/20211013/tsentrizbirkom-gagauzia-vybori-narodnoe-sobranie-45484058.html

Центризбирком Гагаузии подвел итоги выборов в Народное собрание

Центризбирком Гагаузии подвел итоги выборов в Народное собрание

Центризбирком Гагаузии подвел итоги выборов в Народное собрание

2021-10-13T15:38+0300

2021-10-13T15:38+0300

2021-10-13T15:40+0300

комрат

выборы

гагаузия

народное собрание

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КОМРАТ, 13 окт - Sputnik, Максим Топал. Центральная избирательная комиссия Гагаузии утвердила итоги выборов региональных депутатов.По словам председателя ЦИК Яны Коваленко, Апелляционной палатой Комрата накануне были подтверждены результаты выборов по 17 оставшимся округам, где голосование проходило во втором туре.Ранее Апелляционная палата Комрата признала действительными 18 мандатов депутатов, которые были избраны 19 сентября в рамках организованного первого тура выборов."Таким образом, в Народное собрание были избраны все 35 депутатов", - отметила Коваленко.Согласно действующему законодательству, в течение 30 дней после опубликования результатов выборов и решения Апелпалаты Комрата башкан Гагаузии созывает Народное собрание на первое учредительное заседание.Народное собрание Гагаузии состоит из 35 депутатов, которые избираются по одномандатным округам. Срок полномочий региональных депутатов составляет четыре года.

https://ru.sputnik.md/20211013/v-gagauzii-poyavitsya-park-sankt-peterburg-45482923.html

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комрат, выборы, гагаузия, народное собрание