https://ru.sputnik.md/20211013/tseny-na-toplivo-byut-rekordy-nare-opublikovalo-maksimalnye-tarify-45476178.html

Цены на топливо бьют рекорды: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы

Цены на топливо бьют рекорды: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы

Сколько стоит бензин и дизтопливо в Молдове

2021-10-13T12:27+0300

2021-10-13T12:27+0300

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топливо

кризис

нарэ

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные на четверг, 14 октября.Так, цена на 95-й бензин поднимется на шесть банов и достигнет 21,32 лея.Цена на дизтопливо вырастет на девять банов и составит 18,30 лея за литр.Напомним, со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.

https://ru.sputnik.md/20211008/yushkov-kto-na-samom-dele-vinovat-v-energeticheskom-krizise-evropy-45364459.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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топливо, кризис, нарэ, в молдове