https://ru.sputnik.md/20211013/tseny-na-toplivo-byut-rekordy-nare-opublikovalo-maksimalnye-tarify-45476178.html
Цены на топливо бьют рекорды: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы
Цены на топливо бьют рекорды: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы
Сколько стоит бензин и дизтопливо в Молдове
2021-10-13T12:27+0300
2021-10-13T12:27+0300
2021-10-13T12:30+0300
топливо
кризис
нарэ
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные на четверг, 14 октября.Так, цена на 95-й бензин поднимется на шесть банов и достигнет 21,32 лея.Цена на дизтопливо вырастет на девять банов и составит 18,30 лея за литр.Напомним, со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.
https://ru.sputnik.md/20211008/yushkov-kto-na-samom-dele-vinovat-v-energeticheskom-krizise-evropy-45364459.html
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топливо, кризис, нарэ, в молдове
Цены на топливо бьют рекорды: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы
12:27 13.10.2021 (обновлено: 12:30 13.10.2021)
Цены на топливо меняются каждый день, но не в пользу снижения. НАРЭ опубликовало максимальные цифры на четверг.
КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные на четверг, 14 октября.
Так, цена на 95-й бензин поднимется на шесть банов и достигнет 21,32 лея.
Цена на дизтопливо вырастет на девять банов и составит 18,30 лея за литр.
Напомним, со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.
Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.