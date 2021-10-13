Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211013/tseny-na-toplivo-byut-rekordy-nare-opublikovalo-maksimalnye-tarify-45476178.html
Цены на топливо бьют рекорды: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы
Цены на топливо бьют рекорды: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы
Сколько стоит бензин и дизтопливо в Молдове
2021-10-13T12:27+0300
2021-10-13T12:30+0300
топливо
кризис
нарэ
экономика
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/15/44915800_0:104:1920:1184_1920x0_80_0_0_7a2c9783fc7a3fa640858674c79bcb08.jpg
КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные на четверг, 14 октября.Так, цена на 95-й бензин поднимется на шесть банов и достигнет 21,32 лея.Цена на дизтопливо вырастет на девять банов и составит 18,30 лея за литр.Напомним, со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.
https://ru.sputnik.md/20211008/yushkov-kto-na-samom-dele-vinovat-v-energeticheskom-krizise-evropy-45364459.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/15/44915800_0:0:1704:1278_1920x0_80_0_0_534eefe2e7d857e460c09b6374fbb35c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
топливо, кризис, нарэ, в молдове

Цены на топливо бьют рекорды: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы

12:27 13.10.2021 (обновлено: 12:30 13.10.2021)
236
© Pixabay / Skitterphoto Мужчина заправляет автомобиль
 Мужчина заправляет автомобиль - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© Pixabay / Skitterphoto
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Цены на топливо меняются каждый день, но не в пользу снижения. НАРЭ опубликовало максимальные цифры на четверг.
КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные на четверг, 14 октября.
Так, цена на 95-й бензин поднимется на шесть банов и достигнет 21,32 лея.
Цена на дизтопливо вырастет на девять банов и составит 18,30 лея за литр.
Напомним, со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.
Девушка записывает показания счетчика учета газа - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
Экономика
Юшков: кто на самом деле виноват в энергетическом кризисе Европы?
8 октября, 16:50
636
Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.
000002
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:58Путин объяснил причину роста цен на природный газ в Европе
14:31Вице-премьер РФ - о новом контракте "Газпрома" с Молдовой: работа идет
14:11Невакцинированных медиков Минздрав хочет лишить права на пособие
13:50"Безответственные люди". Политолог о призывах в США по санкциям против РФ
13:20В Белоруссии назвали дату начала производства "Спутника V" по полному циклу
12:50СМИ: Украина нарастила реэкспорт газа в Европу
12:30Башкан Гагаузии - с визитом в России: что в планах
12:27Цены на топливо бьют рекорды: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы
12:20Два экс-прокурора по борьбе с коррупцией проходят по уголовному делу
12:00Влах: уже 10 месяцев не могу встретиться с Санду
11:45Синоптики предупреждают: воду лучше зря не тратить
11:15Капитан футбольной сборной Молдовы в слезах покинул команду
10:50Где в Кишиневе 13 октября находятся мобильные пункты вакцинации
10:25Дурлештяну: результат визита Спыну в Россию - нулевой
10:15Тысячи образцов крови изучит Китай, чтобы расследовать происхождение COVID-19
09:45Сборная Молдовы по футболу проиграла Израилю в отборочном матче на ЧМ
09:25Контракт "Газпрома" и Венгрии не нарушает законов ЕС, - Боррель
09:00Черней: кого интернет-воры в Молдове атакуют чаще других
08:47Мир за сутки: центр Доги в Кишиневе, 40 тысяч беженцев и глобальный сбой в Telegram
08:30Новый контракт с "Газпромом": почему все плохо