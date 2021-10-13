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Тысячи образцов крови изучит Китай, чтобы расследовать происхождение COVID-19
Тысячи образцов крови изучит Китай, чтобы расследовать происхождение COVID-19
Китай изучит образцы крови чтобы узнать откуда взялся коронавирус
2021-10-13T10:15+0300
2021-10-13T10:15+0300
коронавирус
в мире
китай
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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Тысячи образцов из банка крови города Ухань в рамках исследования происхождения коронавируса изучит Китай, передает РИА Новости со сылкой на телеканал CNN.По информации источника, в банке крови хранится до 200 тысяч образцов, в том числе полученные в последние месяцы 2019 года. Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения заявила, что эти образцы могут быть источником информации, полезной для определения происхождения вируса, передает телеканал.Китайские официальные лица заявили, что образцы из банка крови должны были храниться в течение двух лет на случай, если они понадобятся в качестве доказательства на судебных процессах, также отмечает источник. Двухгодичный период для образцов октября и ноября 2019 года скоро истечет, и китайские ученые приступят к их исследованию.С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и были связаны слухи об "утечке" вируса или его возможном искусственном происхождении.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.В КНР неоднократно опровергали теории о появлении COVID-19 в уханьской лаборатории. Власти Китая также неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
https://ru.sputnik.md/20211012/covid-19-endemichnyy-virus-45467655.html
https://ru.sputnik.md/20210209/voz-ustanovit-kak-covid-19-poyavilsya-v-kitayskom-ukhane-nevozmozhno-33552001.html
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в мире, китай

Тысячи образцов крови изучит Китай, чтобы расследовать происхождение COVID-19

10:15 13.10.2021
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© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПробирки с образцами крови
Пробирки с образцами крови - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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Объектом исследования китайских специалистов будут образцы, собранные в Ухане.
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Тысячи образцов из банка крови города Ухань в рамках исследования происхождения коронавируса изучит Китай, передает РИА Новости со сылкой на телеканал CNN.
"Китай готовится изучить десятки тысяч образцов из банка крови города Ухань в рамках расследования происхождения COVID-19", - сообщает телеканал со ссылкой на китайского чиновника.
По информации источника, в банке крови хранится до 200 тысяч образцов, в том числе полученные в последние месяцы 2019 года. Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения заявила, что эти образцы могут быть источником информации, полезной для определения происхождения вируса, передает телеканал.
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Китайские официальные лица заявили, что образцы из банка крови должны были храниться в течение двух лет на случай, если они понадобятся в качестве доказательства на судебных процессах, также отмечает источник. Двухгодичный период для образцов октября и ноября 2019 года скоро истечет, и китайские ученые приступят к их исследованию.
С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и были связаны слухи об "утечке" вируса или его возможном искусственном происхождении.
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ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.
В КНР неоднократно опровергали теории о появлении COVID-19 в уханьской лаборатории. Власти Китая также неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
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