В Гагаузии появится парк "Санкт-Петербург"
15:20 13.10.2021 (обновлено: 15:33 13.10.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
© Sputnik / Mihai Caraus
Санкт-Петербург является одним из локомотивов сотрудничества Гагаузии и регионов России, считают в автономии.
КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. В ближайшие годы в Гагаузии будет реализован проект по строительству парка "Санкт-Петербург". Об этом глава Гагаузии Ирина Влах договорилась с Евгением Григорьевым, председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, в рамках официального визита в Российскую Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба башкана Гагаузии.
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии Глава Гагаузии Ирина Влах, в рамках официального визита в Российскую Федерацию, встретилась с г-ном Евгением Григорьевым, Председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
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© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии
Глава Гагаузии Ирина Влах, в рамках официального визита в Российскую Федерацию, встретилась с г-ном Евгением Григорьевым, Председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии Глава Гагаузии Ирина Влах, в рамках официального визита в Российскую Федерацию, встретилась с г-ном Евгением Григорьевым, Председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
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© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии
Глава Гагаузии Ирина Влах, в рамках официального визита в Российскую Федерацию, встретилась с г-ном Евгением Григорьевым, Председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии Глава Гагаузии Ирина Влах, в рамках официального визита в Российскую Федерацию, встретилась с г-ном Евгением Григорьевым, Председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
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© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии
Глава Гагаузии Ирина Влах, в рамках официального визита в Российскую Федерацию, встретилась с г-ном Евгением Григорьевым, Председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
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© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии
Глава Гагаузии Ирина Влах, в рамках официального визита в Российскую Федерацию, встретилась с г-ном Евгением Григорьевым, Председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
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© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии
Глава Гагаузии Ирина Влах, в рамках официального визита в Российскую Федерацию, встретилась с г-ном Евгением Григорьевым, Председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
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© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии
Глава Гагаузии Ирина Влах, в рамках официального визита в Российскую Федерацию, встретилась с г-ном Евгением Григорьевым, Председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
Во время встречи стороны оценили уровень сотрудничества между регионами в рамках подписанного ранее Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между АТО Гагаузия и Санкт-Петербургом. Санкт-Петербург является одним из локомотивов межрегионального сотрудничества Гагаузии с регионами Российской Федерации, говорится в пресс-релизе.
"С момента подписания Соглашения была проделана важная созидательная работа. Реализованы десятки социальных, гуманитарных проектов, налажены новые связи между деловыми кругами АТО Гагаузия и Санкт-Петербурга. В то же время есть огромный запас роста интенсивности потенциала наших взаимоотношений в таких направлениях, как практики парламентаризма, индустриализация экономики и развитие IT-сектора", - заявила Ирина Влах.
Стороны договорились приступить к разработке Плана мероприятий по сотрудничеству между АТО Гагаузия и Санкт-Петербургом на 2021-2024 годы.
Башкан подчеркнула, что развитие социально-экономической инфраструктуры является приоритетом для руководства Гагаузии. В рамках встречи также была достигнута договоренность о реализации в Гагаузии проекта по строительству парка "Санкт-Петербург".
Глава Гагаузии также выразила признательность правительству Санкт-Петербурга за оказанную поддержку в борьбе с пандемией в виде партии аппаратов для искусственной вентиляции легких.