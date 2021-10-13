https://ru.sputnik.md/20211013/v-gagauzii-poyavitsya-park-sankt-peterburg-45482923.html

В Гагаузии появится парк "Санкт-Петербург"

В Гагаузии появится парк "Санкт-Петербург"

Санкт-Петербург является одним из локомотивов сотрудничества Гагаузии и регионов России, считают в автономии. 13.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-13T15:20+0300

2021-10-13T15:20+0300

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санкт-петербург

ирина влах

гагаузия

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КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. В ближайшие годы в Гагаузии будет реализован проект по строительству парка "Санкт-Петербург". Об этом глава Гагаузии Ирина Влах договорилась с Евгением Григорьевым, председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, в рамках официального визита в Российскую Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба башкана Гагаузии.Во время встречи стороны оценили уровень сотрудничества между регионами в рамках подписанного ранее Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между АТО Гагаузия и Санкт-Петербургом. Санкт-Петербург является одним из локомотивов межрегионального сотрудничества Гагаузии с регионами Российской Федерации, говорится в пресс-релизе."С момента подписания Соглашения была проделана важная созидательная работа. Реализованы десятки социальных, гуманитарных проектов, налажены новые связи между деловыми кругами АТО Гагаузия и Санкт-Петербурга. В то же время есть огромный запас роста интенсивности потенциала наших взаимоотношений в таких направлениях, как практики парламентаризма, индустриализация экономики и развитие IT-сектора", - заявила Ирина Влах.Стороны договорились приступить к разработке Плана мероприятий по сотрудничеству между АТО Гагаузия и Санкт-Петербургом на 2021-2024 годы.Башкан подчеркнула, что развитие социально-экономической инфраструктуры является приоритетом для руководства Гагаузии. В рамках встречи также была достигнута договоренность о реализации в Гагаузии проекта по строительству парка "Санкт-Петербург".Глава Гагаузии также выразила признательность правительству Санкт-Петербурга за оказанную поддержку в борьбе с пандемией в виде партии аппаратов для искусственной вентиляции легких.

https://ru.sputnik.md/20210906/temp-nedostatochen-vlakh-obsudila-nizkie-pokazateli-vaktsinatsii-v-gagauzii-44528307.html

санкт-петербург

гагаузия

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

санкт-петербург, ирина влах, гагаузия