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Вице-премьер РФ - о новом контракте "Газпрома" с Молдовой: работа идет
Вице-премьер РФ - о новом контракте "Газпрома" с Молдовой: работа идет
Вице-премьер РФ сделал заявление в кулуарах Российской энергетической недели
2021-10-13T14:31+0300
2021-10-13T14:31+0300
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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Работа над заключением нового контракта "Газпрома" с Молдовой на поставку газа идет, время еще есть, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели, передает РИА Новости.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Ранее министр экономики и инфраструктуры Андрей Спыну принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге, который проходит 7-8 октября. В понедельник, 11 октября, Спыну провел пресс-конференцию, на которой рассказал об итогах переговоров с представителями "Газпрома" о поставках газа в Республику Молдова. Вице-премьер сообщил, что контракт еще не заключен и переговоры продолжаются.Спыну рассказал, что провел беседу с гендиректором "Газпромэкспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре, чтобы ни один потребитель не пострадал.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.
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в мире, россия, молдова, "газпром", газ

Вице-премьер РФ - о новом контракте "Газпрома" с Молдовой: работа идет

14:31 13.10.2021
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© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкGazprom
Gazprom - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Александр Новак приоткрыл скобки текущего состояния переговоров по поставкам газа в Молдову.
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Работа над заключением нового контракта "Газпрома" с Молдовой на поставку газа идет, время еще есть, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели, передает РИА Новости.

"Там контракт продлен на один месяц. В течение этого месяца продолжаются консультации и переговоры между компаниями. Время еще есть, работа идет", - ответил он на вопрос, есть ли прогресс в переговорах с Молдовой по новому контракту.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Ранее министр экономики и инфраструктуры Андрей Спыну принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге, который проходит 7-8 октября. В понедельник, 11 октября, Спыну провел пресс-конференцию, на которой рассказал об итогах переговоров с представителями "Газпрома" о поставках газа в Республику Молдова. Вице-премьер сообщил, что контракт еще не заключен и переговоры продолжаются.
Женщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
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Спыну рассказал, что провел беседу с гендиректором "Газпромэкспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре, чтобы ни один потребитель не пострадал.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.
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