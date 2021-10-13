https://ru.sputnik.md/20211013/vitse-premer-rf-o-novom-kontrakte-gazproma-s-moldovoy-rabota-idet--45480264.html
Вице-премьер РФ - о новом контракте "Газпрома" с Молдовой: работа идет
Вице-премьер РФ - о новом контракте "Газпрома" с Молдовой: работа идет
Вице-премьер РФ сделал заявление в кулуарах Российской энергетической недели
2021-10-13T14:31+0300
2021-10-13T14:31+0300
2021-10-13T14:31+0300
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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Работа над заключением нового контракта "Газпрома" с Молдовой на поставку газа идет, время еще есть, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели, передает РИА Новости.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Ранее министр экономики и инфраструктуры Андрей Спыну принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге, который проходит 7-8 октября. В понедельник, 11 октября, Спыну провел пресс-конференцию, на которой рассказал об итогах переговоров с представителями "Газпрома" о поставках газа в Республику Молдова. Вице-премьер сообщил, что контракт еще не заключен и переговоры продолжаются.Спыну рассказал, что провел беседу с гендиректором "Газпромэкспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре, чтобы ни один потребитель не пострадал.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.
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Вице-премьер РФ - о новом контракте "Газпрома" с Молдовой: работа идет
Александр Новак приоткрыл скобки текущего состояния переговоров по поставкам газа в Молдову.
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik.
Работа над заключением нового контракта "Газпрома" с Молдовой на поставку газа идет, время еще есть, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели, передает РИА Новости
.
"Там контракт продлен на один месяц. В течение этого месяца продолжаются консультации и переговоры между компаниями. Время еще есть, работа идет", - ответил он на вопрос, есть ли прогресс в переговорах с Молдовой по новому контракту.
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Ранее министр экономики и инфраструктуры Андрей Спыну принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге, который проходит 7-8 октября. В понедельник, 11 октября, Спыну провел пресс-конференцию, на которой рассказал об итогах переговоров с представителями "Газпрома" о поставках газа в Республику Молдова. Вице-премьер сообщил, что контракт еще не заключен и переговоры продолжаются.
Спыну рассказал, что провел беседу с гендиректором "Газпромэкспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре, чтобы ни один потребитель не пострадал.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.