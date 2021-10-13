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Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
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https://ru.sputnik.md/20211013/vlakh-uzhe-10-mesyatsev-ne-mogu-vstretitsya-s-sandu-45474247.html
Влах: уже 10 месяцев не могу встретиться с Санду
Влах: уже 10 месяцев не могу встретиться с Санду
Ирина Влах жалуется на невнимание со стороны Маий Санду
2021-10-13T12:00+0300
2021-10-13T12:07+0300
ирина влах
майя санду
политика
в молдове
гагаузия
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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Между АТО Гагаузия и Кишиневом полностью отсутствует прямой диалог, а руководство Молдовы предприняло целый ряд недружественных шагов по отношению к автономии. Об этом глава (башкан) Гагаузии Ирина Влах заявила в интервью одному из молдавских телеканалов.Она проинформировала, что уже более десяти месяцев ждет аудиенции у президента.По ее словам, недружественные шаги начались с первого месяца вступления Майи Санду в должность главы государства."В первую очередь, башкан Гагаузии не была приглашена на инаугурацию президента. Хотя там было широко представлено даже гражданско общество", — говорит глава автономии.Второй шаг, отмечает Влах, — это исключение главы автономии из состава Высшего совета безопасности.Влах рассказывает, что поинтересовалась у самой главы государства, почему так произошло."В ответ я услышала прямую ложь о том, что президент — не организатор мероприятия, ее пригласили мэры. Хотя я видела приглашения, подписанные президентом. Эта ложь меня очень возмутила", — говорит Влах.Были и другие недружественные шаги от членов правящей партии.По ее словам, необходимо, чтобы президент начала работать с регионом.
https://ru.sputnik.md/20201030/bashkan-gagauzii-politiki-vnov-pytayutsya-ispolzovat-gagauzskij-faktor-32226894.html
https://ru.sputnik.md/20210825/vlakh-vstretilas-posol-russia-vsp-44227831.html
https://ru.sputnik.md/20210702/Mayya-Sandu-obyasnila-pochemu-isklyuchila-bashkana-Gagauzii-iz-Sovbeza-Moldovy-35349271.html
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ирина влах, майя санду, в молдове, гагаузия

Влах: уже 10 месяцев не могу встретиться с Санду

12:00 13.10.2021 (обновлено: 12:07 13.10.2021)
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© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страницаБашкан Гагаузии
Башкан Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
"Прямая ложь" и недружественные шаги. Глава АТО Гагагузия рассказала, что мешает нормальному диалогу Кишинева и Комрата.
КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Между АТО Гагаузия и Кишиневом полностью отсутствует прямой диалог, а руководство Молдовы предприняло целый ряд недружественных шагов по отношению к автономии. Об этом глава (башкан) Гагаузии Ирина Влах заявила в интервью одному из молдавских телеканалов.
Она проинформировала, что уже более десяти месяцев ждет аудиенции у президента.

"У Кишинева и Комрата полностью отсутствует диалог. За десять месяцев мне не удалось с президентом встретиться и обсудить ни одну тему. Было много недружественных шагов в отношении автономии", — рассказывает Влах.

По ее словам, недружественные шаги начались с первого месяца вступления Майи Санду в должность главы государства.
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"В первую очередь, башкан Гагаузии не была приглашена на инаугурацию президента. Хотя там было широко представлено даже гражданско общество", — говорит глава автономии.
Второй шаг, отмечает Влах, — это исключение главы автономии из состава Высшего совета безопасности.

"Еще один недружественный шаг — госпожа президент приехала в Гагаузию, а руководство автономии даже не было проинформировано о визите. Я узнала о том, что приезжает президент, от мэров, которых пригласили на совещание с президентом", - говорит башкан.

Влах рассказывает, что поинтересовалась у самой главы государства, почему так произошло.
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"В ответ я услышала прямую ложь о том, что президент — не организатор мероприятия, ее пригласили мэры. Хотя я видела приглашения, подписанные президентом. Эта ложь меня очень возмутила", — говорит Влах.
Были и другие недружественные шаги от членов правящей партии.
"Мы не будем никого атаковать. Мы не будем вести себя как они. Сейчас есть много возможностей и способов защитить интересы автономии, защитить законодательство автономии", — говорит башкан Гагаузии.
По ее словам, необходимо, чтобы президент начала работать с регионом.
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