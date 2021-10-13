https://ru.sputnik.md/20211013/vlakh-uzhe-10-mesyatsev-ne-mogu-vstretitsya-s-sandu-45474247.html

Влах: уже 10 месяцев не могу встретиться с Санду

Влах: уже 10 месяцев не могу встретиться с Санду

Ирина Влах жалуется на невнимание со стороны Маий Санду

2021-10-13T12:00+0300

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2021-10-13T12:07+0300

ирина влах

майя санду

политика

в молдове

гагаузия

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КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Между АТО Гагаузия и Кишиневом полностью отсутствует прямой диалог, а руководство Молдовы предприняло целый ряд недружественных шагов по отношению к автономии. Об этом глава (башкан) Гагаузии Ирина Влах заявила в интервью одному из молдавских телеканалов.Она проинформировала, что уже более десяти месяцев ждет аудиенции у президента.По ее словам, недружественные шаги начались с первого месяца вступления Майи Санду в должность главы государства."В первую очередь, башкан Гагаузии не была приглашена на инаугурацию президента. Хотя там было широко представлено даже гражданско общество", — говорит глава автономии.Второй шаг, отмечает Влах, — это исключение главы автономии из состава Высшего совета безопасности.Влах рассказывает, что поинтересовалась у самой главы государства, почему так произошло."В ответ я услышала прямую ложь о том, что президент — не организатор мероприятия, ее пригласили мэры. Хотя я видела приглашения, подписанные президентом. Эта ложь меня очень возмутила", — говорит Влах.Были и другие недружественные шаги от членов правящей партии.По ее словам, необходимо, чтобы президент начала работать с регионом.

https://ru.sputnik.md/20201030/bashkan-gagauzii-politiki-vnov-pytayutsya-ispolzovat-gagauzskij-faktor-32226894.html

https://ru.sputnik.md/20210825/vlakh-vstretilas-posol-russia-vsp-44227831.html

https://ru.sputnik.md/20210702/Mayya-Sandu-obyasnila-pochemu-isklyuchila-bashkana-Gagauzii-iz-Sovbeza-Moldovy-35349271.html

гагаузия

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2021

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ирина влах, майя санду, в молдове, гагаузия