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Кино и космос: как проходит миссия первого в мире киноэкипажа на МКС
Кино и космос: как проходит миссия первого в мире киноэкипажа на МКС
Кино и космос: как проходит миссия первого в мире киноэкипажа на МКС
2021-10-13T23:02+0300
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На Международной космической станции вовсю кипит работа над художественным фильмом. На орбиту отправились актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров."Вызов" — это научно-просветительский проект. Но детали сюжета держат в секрете. Известно, что это драматический фильм о девушке-враче, которая должна за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС. Там ей придется спасать кого-то из членов экипажа.Узнайте из видео, как киноэкипаж готовился к старту и отправился покорять новые космические высоты.
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видео, мультимедиа, роскосмос, мкс, космос, космическая станция

Кино и космос: как проходит миссия первого в мире киноэкипажа на МКС

23:02 13.10.2021
200
© Video: Youtube / RT на русском
Российский киноэкипаж отправился на МКС для съемок первого в истории фильма, снятого с участием профессиональных актеров в космосе.
На Международной космической станции вовсю кипит работа над художественным фильмом. На орбиту отправились актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров.
"Вызов" — это научно-просветительский проект. Но детали сюжета держат в секрете. Известно, что это драматический фильм о девушке-враче, которая должна за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС. Там ей придется спасать кого-то из членов экипажа.
Узнайте из видео, как киноэкипаж готовился к старту и отправился покорять новые космические высоты.
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