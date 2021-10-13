https://ru.sputnik.md/20211013/vyzov-kinoekipazh-mks-45494226.html

Кино и космос: как проходит миссия первого в мире киноэкипажа на МКС

Кино и космос: как проходит миссия первого в мире киноэкипажа на МКС

Кино и космос: как проходит миссия первого в мире киноэкипажа на МКС

2021-10-13T23:02+0300

2021-10-13T23:02+0300

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На Международной космической станции вовсю кипит работа над художественным фильмом. На орбиту отправились актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров."Вызов" — это научно-просветительский проект. Но детали сюжета держат в секрете. Известно, что это драматический фильм о девушке-враче, которая должна за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС. Там ей придется спасать кого-то из членов экипажа.Узнайте из видео, как киноэкипаж готовился к старту и отправился покорять новые космические высоты.

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