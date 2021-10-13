https://ru.sputnik.md/20211013/zapasatsya-drova-svechi-kogda-moldova-dogovoritsya-postavki-gaz-45489720.html

Запасаться ли дровами и свечками: когда Молдова договорится о поставках газа

Запасаться ли дровами и свечками: когда Молдова договорится о поставках газа

Стоит ли жителям Молдовы запасаться дровами и свечками - когда республика договорится по поставкам природного газа

2021-10-13T18:03+0300

2021-10-13T18:03+0300

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КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. В течение октября все вопросы, связанные с поставками природного газа в Молдову, будут решены. Об этом заявил редактор аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич в эфире радиостудии Sputnik Молдова."Думаю, о том, как стабилизировать цены на газ, всем показали действия венгерской компании, – 15-летний контракт и достаточно жесткая привязка к нефти, что и обеспечивает цену порядка 270 долларов за тысячу кубометров. В связи с чем не могут найти общий язык "Молдовагаз" и "Газпром", особенно с учетом того, что у "Газпрома" в "Молдовагазе" 50% акций, мне сказать сложно", – сказал Марцинкевич.Путин объяснил причину роста цен на природный газ в Европе>>>Эксперт пояснил, что та цена, которая действует сейчас – 790 долларов – это результат вердикта Стокгольмского арбитражного суда по иску, выигранному в 2020 году польской стороной против "Газпрома"."За это "Газпром" заплатил 1,5 миллиарда долларов. Вердикт был основан на том, что Россия недостаточно учитывает влияние рыночных цен на формулу цены в долгосрочных контрактах. По получению этого вердикта "Газпром" стал учитывать, раз уж таково желание Стокгольмского арбитражного суда, – теперь корректировка происходит не раз в полгода, а каждые два месяца", – уточнил аналитик.Он напомнил, что, по словам генерального директора "Газпром-экспорта" Елены Бурмистровой, влияние спотовых цен на цену в долгосрочных контрактах составляет порядка 87%. "Соответственно, мы видим то, что видим. Цены растут везде. Винить в этом некого. "Газпром" выполняет решение Стокгольмского арбитражного суда", – добавил Марцинкевич.Гаврилица: Молдова готовится закупать газ у других поставщиков>>>Запасаться ли дровами и свечками?Комментируя вопрос о том, столкнется ли Молдова с дефицитом газа или электроэнергии и стоит ли жителям республики начинать запасаться дровами и свечами, Марцинкевич обратил внимание на то, что ситуация с поставками природного газа в страну решится в течение октября."Молдавская ГРЭС работает не только на газе. В принципе, только зимой вырастает спрос на газ. Так обычно и угля хватает вполне. Думаю, что в течение октября все вопросы будут решены, а в октябре в Молдове еще не настолько холодно, чтобы переходить на печки и прочее… Все решится в ближайшую пару недель", – отметил эксперт.Будет ли отличаться цена для Кишинева и Тирасполя?На вопрос о том, будет ли отличаться цена на газ для Тирасполя и Кишинева, эксперт ответил, что "отдельные переговоры с Приднестровьем вроде бы никто в Москве не ведет". "Каким образом будет решаться этот вопрос, сказать очень сложно. По крайней мере, в открытых источниках ничего не слышно", – сказал Марцинкевич.Газовые переговорыГаз в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту, который истек 30 сентября 2021 года и был продлен на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой газ идет в Европу.Переговоры Молдовы по газу: пока ни цены, ни контракта>>>Напомним, что 7-8 октября вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Андрей Спыну принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. В понедельник, 11 октября, Спыну провел пресс-конференцию, на которой рассказал о своих контактах с представителями "Газпрома" о поставках газа в Республику Молдова. Вице-премьер сообщил, что контракт еще не заключен и переговоры продолжаются.Спыну рассказал, что провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре, чтобы ни один потребитель не пострадал.Молдова рассматривает варианты поставки газа из Румынии, Украины и стран ЕС>>>Вице-премьер сообщил, что достигнута договоренность "инициировать обсуждение реализации энергопакета №3 и подписание контракта на более длительный период". По его словам, на этой неделе начнутся переговоры с командой "Газпрома". Он подчеркнул, что молдавская сторона просит "Газпром" продлить контракт на прошлогодних условиях.

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