https://ru.sputnik.md/20211014/blok-kommunistov-i-sotsialistov-vydvigaet-prostoy-votum-nedoveriya-minyustu-45504045.html

Блок коммунистов и социалистов выдвигает простой вотум недоверия Минюсту

Блок коммунистов и социалистов выдвигает простой вотум недоверия Минюсту

Вотум был выдвинут на пленарном заседании законодательного форума. 14.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-14T11:28+0300

2021-10-14T11:28+0300

2021-10-14T11:59+0300

общество

в молдове

парламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43440064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3409626c8fd404510c78cb933e46d5b.jpg

КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. На заседании парламента в четверг фракция Блока коммунистов и социалистов (БКИС) выдвинула простой вотум недоверия относительно деятельности Министерства юстиции.Текст обращения перед пленумом парламента зачитал депутат Василе Боля. Вотум выдвинут в связи с "подрывом принципов верховенства закона и подчинением правосудия".Депутаты от БКИС потребовали отставки министра юстиции Серджиу Литвиненко. "Министр Литвиненко сделал все возможное, чтобы подчинить юстицию. Возбуждаются дела по указанию власти", – заявил Боля в пленуме парламента.Он также обвинил министра юстиции Серджиу Литвиненко в том, что тот начал ряд реформ, которые не были скоординированы с внешними партнерами, в частности с Венецианской комиссией. Согласно законодательству, требование об отставке должно быть одобрено большинством избранных депутатов.Депутаты парламента Молдовы проводят 14 октября очередное пленарное заседание.

https://ru.sputnik.md/20211012/advokaty-ugolovnoe-delo-protiv-stoyanoglo-45461802.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

в молдове, парламент