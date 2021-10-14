Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Парламент Молдовы проводит очередное заседание - LIVE
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211014/blok-kommunistov-i-sotsialistov-vydvigaet-prostoy-votum-nedoveriya-minyustu-45504045.html
Блок коммунистов и социалистов выдвигает простой вотум недоверия Минюсту
Блок коммунистов и социалистов выдвигает простой вотум недоверия Минюсту
Вотум был выдвинут на пленарном заседании законодательного форума. 14.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-14T11:28+0300
2021-10-14T11:59+0300
общество
в молдове
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43440064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3409626c8fd404510c78cb933e46d5b.jpg
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. На заседании парламента в четверг фракция Блока коммунистов и социалистов (БКИС) выдвинула простой вотум недоверия относительно деятельности Министерства юстиции.Текст обращения перед пленумом парламента зачитал депутат Василе Боля. Вотум выдвинут в связи с "подрывом принципов верховенства закона и подчинением правосудия".Депутаты от БКИС потребовали отставки министра юстиции Серджиу Литвиненко. "Министр Литвиненко сделал все возможное, чтобы подчинить юстицию. Возбуждаются дела по указанию власти", – заявил Боля в пленуме парламента.Он также обвинил министра юстиции Серджиу Литвиненко в том, что тот начал ряд реформ, которые не были скоординированы с внешними партнерами, в частности с Венецианской комиссией. Согласно законодательству, требование об отставке должно быть одобрено большинством избранных депутатов.Депутаты парламента Молдовы проводят 14 октября очередное пленарное заседание.
https://ru.sputnik.md/20211012/advokaty-ugolovnoe-delo-protiv-stoyanoglo-45461802.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43440064_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_161250bc3026ed86abed13c986c59fcd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, парламент

Блок коммунистов и социалистов выдвигает простой вотум недоверия Минюсту

11:28 14.10.2021 (обновлено: 11:59 14.10.2021)
233
© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii Moldova
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Вотум был выдвинут на пленарном заседании законодательного форума.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. На заседании парламента в четверг фракция Блока коммунистов и социалистов (БКИС) выдвинула простой вотум недоверия относительно деятельности Министерства юстиции.
Текст обращения перед пленумом парламента зачитал депутат Василе Боля. Вотум выдвинут в связи с "подрывом принципов верховенства закона и подчинением правосудия".

"Прошло два месяца с того момента, когда господин Литвинеко возглавил Министерство юстиции, но до сих пор не последовало ни одного законопроекта от министерства. Приоритеты министерства забыты. Хорошие времена обошли Республику Молдова, они наступили для родственников и близких министра", - отмечается в документе, который зачитал народный избранник.

Депутаты от БКИС потребовали отставки министра юстиции Серджиу Литвиненко.
"Министр Литвиненко сделал все возможное, чтобы подчинить юстицию. Возбуждаются дела по указанию власти", – заявил Боля в пленуме парламента.
Он также обвинил министра юстиции Серджиу Литвиненко в том, что тот начал ряд реформ, которые не были скоординированы с внешними партнерами, в частности с Венецианской комиссией. Согласно законодательству, требование об отставке должно быть одобрено большинством избранных депутатов.
Депутаты парламента Молдовы проводят 14 октября очередное пленарное заседание.
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
Общество
Адвокаты: уголовное дело против Стояногло — опасный прецедент
12 октября, 21:47
460
400000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:00Станет ли современная инфраструктура Кишинева архитектурным достоянием в будущем
13:50Стамбульская конвенция в разгар газового кризиса: за что голосуют депутаты
13:25"Город расцвел": итальянский журналист - о Тирасполе
12:55Министр Ливиненко отреагировал на выдвинутый ему вотум недоверия
12:37Газовый скандал в парламенте - Воронин - Спыну: "Тебе Миллер даже дверь не открыл"
12:32Всеобщая вакцинация - единственный выход из кризиса, считают в МВФ
12:08Лавров: Россия готова к контактам с Молдовой
12:02За 12 дней молдавская полиция остановила 120 нетрезвых водителей
11:37Депутаты отказались заслушать в парламенте ответственных за сферу энергетики Молдовы
11:28Блок коммунистов и социалистов выдвигает простой вотум недоверия Минюсту
11:28Окован в "железа" – что произошло с дочерью Стефана III и ее сыном
11:00Парламент Молдовы проводит очередное заседание - LIVE
10:47Где в Кишиневе 14 октября находятся мобильные пункты вакцинации
10:32Разгадана тайна смертного медальона
10:08Кишинев исторический и исчезающий: виртуальное путешествие по старому городу
09:32Немеренко объяснила высокую суточную статистику заражений COVID-19
09:02День города: Кишиневу - 585 лет
08:31Мир за сутки: Путин - о преемнике, смертельный лучник и обида на хохлому
08:00Лисневский: могла ли Майя Санду не знать о задержании Стояногло
07:30За пациентами с COVID-19 будут вести удаленное наблюдение