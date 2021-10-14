https://ru.sputnik.md/20211014/blok-kommunistov-i-sotsialistov-vydvigaet-prostoy-votum-nedoveriya-minyustu-45504045.html
Блок коммунистов и социалистов выдвигает простой вотум недоверия Минюсту
Блок коммунистов и социалистов выдвигает простой вотум недоверия Минюсту
Вотум был выдвинут на пленарном заседании законодательного форума. 14.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-14T11:28+0300
2021-10-14T11:28+0300
2021-10-14T11:59+0300
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в молдове
парламент
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. На заседании парламента в четверг фракция Блока коммунистов и социалистов (БКИС) выдвинула простой вотум недоверия относительно деятельности Министерства юстиции.Текст обращения перед пленумом парламента зачитал депутат Василе Боля. Вотум выдвинут в связи с "подрывом принципов верховенства закона и подчинением правосудия".Депутаты от БКИС потребовали отставки министра юстиции Серджиу Литвиненко. "Министр Литвиненко сделал все возможное, чтобы подчинить юстицию. Возбуждаются дела по указанию власти", – заявил Боля в пленуме парламента.Он также обвинил министра юстиции Серджиу Литвиненко в том, что тот начал ряд реформ, которые не были скоординированы с внешними партнерами, в частности с Венецианской комиссией. Согласно законодательству, требование об отставке должно быть одобрено большинством избранных депутатов.Депутаты парламента Молдовы проводят 14 октября очередное пленарное заседание.
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в молдове, парламент
Блок коммунистов и социалистов выдвигает простой вотум недоверия Минюсту
11:28 14.10.2021 (обновлено: 11:59 14.10.2021)
Вотум был выдвинут на пленарном заседании законодательного форума.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. На заседании парламента в четверг фракция Блока коммунистов и социалистов (БКИС) выдвинула простой вотум недоверия относительно деятельности Министерства юстиции.
Текст обращения перед пленумом парламента зачитал депутат Василе Боля. Вотум выдвинут в связи с "подрывом принципов верховенства закона и подчинением правосудия".
"Прошло два месяца с того момента, когда господин Литвинеко возглавил Министерство юстиции, но до сих пор не последовало ни одного законопроекта от министерства. Приоритеты министерства забыты. Хорошие времена обошли Республику Молдова, они наступили для родственников и близких министра", - отмечается в документе, который зачитал народный избранник.
Депутаты от БКИС потребовали отставки министра юстиции Серджиу Литвиненко.
"Министр Литвиненко сделал все возможное, чтобы подчинить юстицию. Возбуждаются дела по указанию власти", – заявил Боля в пленуме парламента.
Он также обвинил министра юстиции Серджиу Литвиненко в том, что тот начал ряд реформ, которые не были скоординированы с внешними партнерами, в частности с Венецианской комиссией. Согласно законодательству, требование об отставке должно быть одобрено большинством избранных депутатов.
Депутаты парламента Молдовы проводят 14 октября очередное пленарное заседание.