https://ru.sputnik.md/20211014/borrel-prizval-ec-k-edinstvu-v-otnosheniyakh-s-rossiey-45510439.html
Боррель призвал ЕC к единству в отношениях с Россией
Боррель призвал ЕC к единству в отношениях с Россией
Глава дипломатии Евросоюза призвал Европу к единству в отношениях с Россией
2021-10-14T16:35+0300
2021-10-14T16:35+0300
2021-10-14T16:35+0300
политика
в мире
россия
европейский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/16/34079610_0:0:2937:1653_1920x0_80_0_0_0fdd5842d9d975db64e3e4a3e7c31b23.jpg
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на фоне энергетического кризиса призвал страны союза "сплотить ряды" и следовать единому подходу в отношениях с Россией, пишет РИА Новости."Вопросы энергетики являются важными причинами для проявления большей сплоченности ЕС в отношениях с Россией", - написал он в своем блоге. Глава дипломатии ЕС посетовал, что в прошлом государства Евросоюза не всегда проявляли единый подход в отношениях с Россией.Глава евродипломатии также признал, что и ЕС, и Россия зависят друг от друга в области энергетики. "ЕС зависит от России в импорте топлива, но российская экономика, государство также нуждаются в доходах от энергетических поставок", - заключил Боррель.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
https://ru.sputnik.md/20211013/kontrakt-gazproma-i-vengrii-ne-narushaet-zakonov-es-borrel-45469791.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/16/34079610_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_51a74529d453144c766ad939a5d739a0.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, европейский союз
Боррель призвал ЕC к единству в отношениях с Россией
Глава европейской дипломатии признал, что Евросоюз и Россия зависят друг от друга в сфере энергетики.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на фоне энергетического кризиса призвал страны союза "сплотить ряды" и следовать единому подходу в отношениях с Россией, пишет РИА Новости
.
"Вопросы энергетики являются важными причинами для проявления большей сплоченности ЕС в отношениях с Россией", - написал он в своем блоге
. Глава дипломатии ЕС посетовал, что в прошлом государства Евросоюза не всегда проявляли единый подход в отношениях с Россией.
Глава евродипломатии также признал, что и ЕС, и Россия зависят друг от друга в области энергетики. "ЕС зависит от России в импорте топлива, но российская экономика, государство также нуждаются в доходах от энергетических поставок", - заключил Боррель.
Цены на газ в Европе
резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.