https://ru.sputnik.md/20211014/borrel-prizval-ec-k-edinstvu-v-otnosheniyakh-s-rossiey-45510439.html

Боррель призвал ЕC к единству в отношениях с Россией

Боррель призвал ЕC к единству в отношениях с Россией

Глава дипломатии Евросоюза призвал Европу к единству в отношениях с Россией

2021-10-14T16:35+0300

2021-10-14T16:35+0300

2021-10-14T16:35+0300

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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на фоне энергетического кризиса призвал страны союза "сплотить ряды" и следовать единому подходу в отношениях с Россией, пишет РИА Новости."Вопросы энергетики являются важными причинами для проявления большей сплоченности ЕС в отношениях с Россией", - написал он в своем блоге. Глава дипломатии ЕС посетовал, что в прошлом государства Евросоюза не всегда проявляли единый подход в отношениях с Россией.Глава евродипломатии также признал, что и ЕС, и Россия зависят друг от друга в области энергетики. "ЕС зависит от России в импорте топлива, но российская экономика, государство также нуждаются в доходах от энергетических поставок", - заключил Боррель.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.

https://ru.sputnik.md/20211013/kontrakt-gazproma-i-vengrii-ne-narushaet-zakonov-es-borrel-45469791.html

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