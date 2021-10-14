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Боррель призвал ЕC к единству в отношениях с Россией
Боррель призвал ЕC к единству в отношениях с Россией
Глава дипломатии Евросоюза призвал Европу к единству в отношениях с Россией
2021-10-14T16:35+0300
2021-10-14T16:35+0300
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на фоне энергетического кризиса призвал страны союза "сплотить ряды" и следовать единому подходу в отношениях с Россией, пишет РИА Новости."Вопросы энергетики являются важными причинами для проявления большей сплоченности ЕС в отношениях с Россией", - написал он в своем блоге. Глава дипломатии ЕС посетовал, что в прошлом государства Евросоюза не всегда проявляли единый подход в отношениях с Россией.Глава евродипломатии также признал, что и ЕС, и Россия зависят друг от друга в области энергетики. "ЕС зависит от России в импорте топлива, но российская экономика, государство также нуждаются в доходах от энергетических поставок", - заключил Боррель.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
https://ru.sputnik.md/20211013/kontrakt-gazproma-i-vengrii-ne-narushaet-zakonov-es-borrel-45469791.html
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в мире, россия, европейский союз

Боррель призвал ЕC к единству в отношениях с Россией

16:35 14.10.2021
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© Sputnik / Russian Foreign Ministry / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Russian Foreign Ministry
/
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Глава европейской дипломатии признал, что Евросоюз и Россия зависят друг от друга в сфере энергетики.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на фоне энергетического кризиса призвал страны союза "сплотить ряды" и следовать единому подходу в отношениях с Россией, пишет РИА Новости.
"Вопросы энергетики являются важными причинами для проявления большей сплоченности ЕС в отношениях с Россией", - написал он в своем блоге. Глава дипломатии ЕС посетовал, что в прошлом государства Евросоюза не всегда проявляли единый подход в отношениях с Россией.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
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Контракт "Газпрома" и Венгрии не нарушает законов ЕС, - Боррель
Вчера, 09:25
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Глава евродипломатии также признал, что и ЕС, и Россия зависят друг от друга в области энергетики. "ЕС зависит от России в импорте топлива, но российская экономика, государство также нуждаются в доходах от энергетических поставок", - заключил Боррель.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
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