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За пациентами с COVID-19 будут вести удаленное наблюдение
За пациентами с COVID-19 будут вести удаленное наблюдение
Минздрав запустил проект по удаленному мониторингу пациентов с COVID-19, который проводят студенты-медики
2021-10-14T07:30+0300
2021-10-14T07:30+0300
колл-центр
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коронавирус
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Пациенты с COVID-19, проходящие лечение на дому, их близкие, а также люди, находящиеся в изоляции после въезда на территорию Республики Молдова, будут находиться под дистанционным мониторингом. Специальный проект для этих целей запустил Минздрав.По словам министра, в этом проекте были задействованы студенты-медики. Проект мониторинга предполагает периодический обзвон больных с тем, чтобы узнать об их состоянии."Людей, находящихся под дистанционным наблюдением обзванивают в соответствии с периодичностью, установленной Министерством здравоохранения – один раз в 48 либо 72 часа и раз в 7 или 10 дней", – рассказал директор службы 112 Ливиу Оборок.Он также сообщил, что наблюдаемые положительно реагируют на звонки проверяющих и довольны реализацией этого проекта.
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Евгений Чебан
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колл-центр, больные, в молдове, молдова

За пациентами с COVID-19 будут вести удаленное наблюдение

07:30 14.10.2021
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© Sputnik / Mihai CarausСлужба 112
Служба 112 - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Минздрав запустил проект по удаленному мониторингу пациентов с COVID-19, который проводят студенты-медики, созваниваясь с больными, чтобы узнать об их состоянии.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Пациенты с COVID-19, проходящие лечение на дому, их близкие, а также люди, находящиеся в изоляции после въезда на территорию Республики Молдова, будут находиться под дистанционным мониторингом. Специальный проект для этих целей запустил Минздрав.

"Мы хотим, чтобы COVID-наблюдатели стали прочным связующим звеном между пациентами, первичной медико-санитарной помощью, больницей скорой помощи и местными органами власти. Это может привести к разгрузке медицинской системы и эффективному использованию медицинских ресурсов", – заявила министр здравоохранения Алла Немеренко во время презентации проекта.

По словам министра, в этом проекте были задействованы студенты-медики. Проект мониторинга предполагает периодический обзвон больных с тем, чтобы узнать об их состоянии.
"Людей, находящихся под дистанционным наблюдением обзванивают в соответствии с периодичностью, установленной Министерством здравоохранения – один раз в 48 либо 72 часа и раз в 7 или 10 дней", – рассказал директор службы 112 Ливиу Оборок.
Он также сообщил, что наблюдаемые положительно реагируют на звонки проверяющих и довольны реализацией этого проекта.
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