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За пациентами с COVID-19 будут вести удаленное наблюдение

За пациентами с COVID-19 будут вести удаленное наблюдение

Минздрав запустил проект по удаленному мониторингу пациентов с COVID-19, который проводят студенты-медики

2021-10-14T07:30+0300

2021-10-14T07:30+0300

2021-10-14T07:30+0300

колл-центр

больные

коронавирус

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Пациенты с COVID-19, проходящие лечение на дому, их близкие, а также люди, находящиеся в изоляции после въезда на территорию Республики Молдова, будут находиться под дистанционным мониторингом. Специальный проект для этих целей запустил Минздрав.По словам министра, в этом проекте были задействованы студенты-медики. Проект мониторинга предполагает периодический обзвон больных с тем, чтобы узнать об их состоянии."Людей, находящихся под дистанционным наблюдением обзванивают в соответствии с периодичностью, установленной Министерством здравоохранения – один раз в 48 либо 72 часа и раз в 7 или 10 дней", – рассказал директор службы 112 Ливиу Оборок.Он также сообщил, что наблюдаемые положительно реагируют на звонки проверяющих и довольны реализацией этого проекта.

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

колл-центр, больные, в молдове, молдова