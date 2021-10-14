https://ru.sputnik.md/20211014/den-goroda-kishinevu---585-let-45499594.html
День города: Кишиневу - 585 лет
День города: Кишиневу - 585 лет
Столица Молдовы отмечает Храмовый праздник 14 октября в день Покрова Пресвятой Богородицы
2021-10-14T09:02+0300
2021-10-14T09:02+0300
2021-10-14T09:30+0300
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Столица Республики Молдова отмечает 14 октября День города. Кишиневу исполняется 585 лет, и по традиции для горожан он является выходным.Праздничные мероприятия из-за пандемии коронавируса в этом году сильно сокращены. Рано утром в Кафедральном соборе прошло богослужение. В течение всего дня в разных уголках столицы состоятся концерты, выставки, другие культурные мероприятия. Из-за сложной эпидемиологической ситуации (в Кишиневе по-прежнему действует "красный код" эпидопасности из-за распространения COVID-19) практически все они пройдут в помещениях при строгом соблюдении всех санитарных правил.Кишиневцы и гости столицы смогут бесплатно посетить зоопарк и Дендрарий. Поздравления родному городу направил мэр столицы Ион Чебан. Он убежден, что Кишинев нельзя не любить: "Это удивительно уютный город, в котором, откуда бы ты ни приехал, всегда чувствуешь себя как дома".В День города состоится также специальное мероприятие с участием деятелей культуры, во время которого авторские права на гимн Кишинева официально передаст муниципалитету композитор, автор музыки к песне "Мой белый город" Евгений Дога.
https://ru.sputnik.md/20211011/den-goroda-kishineva-gde-mozhno-budet-otmetit-prazdnik-45416479.html
https://ru.sputnik.md/20211012/avtorskie-prava-na-gimn-kishineva-peredadut-poyavitsya-ego-novaya-versiya-45450073.html
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Ирина Каруш
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в молдове, кишинев, ион чебан
День города: Кишиневу - 585 лет
09:02 14.10.2021 (обновлено: 09:30 14.10.2021)
Впервые название Кишинева было упомянуто в исторических документах в 1436 году. А День города кишиневцы отмечают 14 октября, когда православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Столица Республики Молдова отмечает 14 октября День города. Кишиневу исполняется 585 лет, и по традиции для горожан он является выходным.
Праздничные мероприятия из-за пандемии коронавируса в этом году сильно сокращены. Рано утром в Кафедральном соборе прошло богослужение. В течение всего дня в разных уголках столицы состоятся концерты, выставки, другие культурные мероприятия. Из-за сложной эпидемиологической ситуации (в Кишиневе по-прежнему действует "красный код" эпидопасности из-за распространения COVID-19) практически все они пройдут в помещениях при строгом соблюдении всех санитарных правил.
Кишиневцы и гости столицы смогут бесплатно посетить зоопарк и Дендрарий.
Поздравления родному городу направил мэр столицы Ион Чебан. Он убежден, что Кишинев нельзя не любить: "Это удивительно уютный город, в котором, откуда бы ты ни приехал, всегда чувствуешь себя как дома".
К сожалению, в этом году Храмовый праздник Кишинева проходит без традиционных массовых торжеств и туристов. Уверен, подобная ситуация – временная, и она нисколько не уменьшает значимость этого дня для самих кишиневцев. Благодарю всех, кто в это непростое время соблюдает все эпидемиологические требования, ответственно относится к своему здоровью и здоровью окружающих. Я убежден, что у современного Кишинева большое будущее. Мы делаем все возможное, чтобы город становился лучше, комфортнее, красочнее. Я благодарю каждого из вас за ту колоссальную работу, которую мы за последние два года сделали вместе. Предстоит еще больше! Я желаю Кишиневу процветания и новых побед, а кишиневцам - благополучия и счастья! Берегите себя и будьте здоровы!
В День города состоится также специальное мероприятие с участием деятелей культуры, во время которого авторские права на гимн Кишинева официально передаст муниципалитету композитор, автор музыки к песне "Мой белый город" Евгений Дога.