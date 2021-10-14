https://ru.sputnik.md/20211014/den-goroda-kishinevu---585-let-45499594.html

День города: Кишиневу - 585 лет

День города: Кишиневу - 585 лет

Столица Молдовы отмечает Храмовый праздник 14 октября в день Покрова Пресвятой Богородицы

2021-10-14T09:02+0300

2021-10-14T09:02+0300

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ион чебан

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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Столица Республики Молдова отмечает 14 октября День города. Кишиневу исполняется 585 лет, и по традиции для горожан он является выходным.Праздничные мероприятия из-за пандемии коронавируса в этом году сильно сокращены. Рано утром в Кафедральном соборе прошло богослужение. В течение всего дня в разных уголках столицы состоятся концерты, выставки, другие культурные мероприятия. Из-за сложной эпидемиологической ситуации (в Кишиневе по-прежнему действует "красный код" эпидопасности из-за распространения COVID-19) практически все они пройдут в помещениях при строгом соблюдении всех санитарных правил.Кишиневцы и гости столицы смогут бесплатно посетить зоопарк и Дендрарий. Поздравления родному городу направил мэр столицы Ион Чебан. Он убежден, что Кишинев нельзя не любить: "Это удивительно уютный город, в котором, откуда бы ты ни приехал, всегда чувствуешь себя как дома".В День города состоится также специальное мероприятие с участием деятелей культуры, во время которого авторские права на гимн Кишинева официально передаст муниципалитету композитор, автор музыки к песне "Мой белый город" Евгений Дога.

https://ru.sputnik.md/20211011/den-goroda-kishineva-gde-mozhno-budet-otmetit-prazdnik-45416479.html

https://ru.sputnik.md/20211012/avtorskie-prava-na-gimn-kishineva-peredadut-poyavitsya-ego-novaya-versiya-45450073.html

кишинев

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2021

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в молдове, кишинев, ион чебан