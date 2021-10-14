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Депутаты одобрили меры по поддержке работников во время пандемии
Депутаты одобрили меры по поддержке работников во время пандемии
поправки касаются выходных в случае вакцинации, удаленки для детей и других случаев.
2021-10-14T16:15+0300
2021-10-14T16:20+0300
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парламент
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экономика
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. На пленарном заседании парламента в четверг депутаты проголосовали за законопроект, который предусматривает дополнительные меры поддержки работников во время чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения.Одно из положений предусматривает, что в случае, если процесс обучения будет проходить онлайн, с согласия работодателя один из родителей или опекун получат выходные, чтобы они могли присматривать за своими детьми дома.В течение этого периода работник будет получать компенсацию в размере не менее 50 процентов от основной заработной платы. Положения касаются родителей или опекунов детей в возрасте до 12 лет и тех, у кого есть дети с ограниченными возможностями, посещающие образовательные учреждения.Входные для работников предусмотрены также в случае, если они примут решение привиться от коронавируса. Средняя заработная плата на это время сохранится - правительство установит компенсацию из госбюджета для работодателей, которые предоставляют такую возможность для сотрудников.Также в случае объявления технического простоя работникам будет выплачиваться пособие - частично или полностью из государственного бюджета. Однако продолжительность технического простоя не может превышать четырех месяцев в календарном году.На реализацию этих социальных мер в бюджете предусмотрены расходы на сумму в 285 миллионов леев.
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Анна Юрий
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в молдове, парламент, экономика

Депутаты одобрили меры по поддержке работников во время пандемии

16:15 14.10.2021 (обновлено: 16:20 14.10.2021)
132
© Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкCovid-free ресторан в Москве
Covid-free ресторан в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
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Анна Юрий
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Народные избранники приняли в окончательном чтении законопроект, предусматривающий меры по поддержке населения во время пандемии.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. На пленарном заседании парламента в четверг депутаты проголосовали за законопроект, который предусматривает дополнительные меры поддержки работников во время чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения.
Одно из положений предусматривает, что в случае, если процесс обучения будет проходить онлайн, с согласия работодателя один из родителей или опекун получат выходные, чтобы они могли присматривать за своими детьми дома.

В течение этого периода работник будет получать компенсацию в размере не менее 50 процентов от основной заработной платы. Положения касаются родителей или опекунов детей в возрасте до 12 лет и тех, у кого есть дети с ограниченными возможностями, посещающие образовательные учреждения.
Vaccinare anti-COVID în România – doza 3 - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
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Два выходных получат работающие граждане, которые вакцинируются от COVID-19
30 сентября, 16:00
222
Входные для работников предусмотрены также в случае, если они примут решение привиться от коронавируса. Средняя заработная плата на это время сохранится - правительство установит компенсацию из госбюджета для работодателей, которые предоставляют такую возможность для сотрудников.

Также в случае объявления технического простоя работникам будет выплачиваться пособие - частично или полностью из государственного бюджета. Однако продолжительность технического простоя не может превышать четырех месяцев в календарном году.

На реализацию этих социальных мер в бюджете предусмотрены расходы на сумму в 285 миллионов леев.
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