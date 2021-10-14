https://ru.sputnik.md/20211014/deputaty-odobrili-mery-po-podderzhke-rabotnikov-vo-vremya-pandemii-45512275.html

Депутаты одобрили меры по поддержке работников во время пандемии

Депутаты одобрили меры по поддержке работников во время пандемии

поправки касаются выходных в случае вакцинации, удаленки для детей и других случаев.

2021-10-14T16:15+0300

2021-10-14T16:15+0300

2021-10-14T16:20+0300

в молдове

парламент

коронавирус

экономика

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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. На пленарном заседании парламента в четверг депутаты проголосовали за законопроект, который предусматривает дополнительные меры поддержки работников во время чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения.Одно из положений предусматривает, что в случае, если процесс обучения будет проходить онлайн, с согласия работодателя один из родителей или опекун получат выходные, чтобы они могли присматривать за своими детьми дома.В течение этого периода работник будет получать компенсацию в размере не менее 50 процентов от основной заработной платы. Положения касаются родителей или опекунов детей в возрасте до 12 лет и тех, у кого есть дети с ограниченными возможностями, посещающие образовательные учреждения.Входные для работников предусмотрены также в случае, если они примут решение привиться от коронавируса. Средняя заработная плата на это время сохранится - правительство установит компенсацию из госбюджета для работодателей, которые предоставляют такую возможность для сотрудников.Также в случае объявления технического простоя работникам будет выплачиваться пособие - частично или полностью из государственного бюджета. Однако продолжительность технического простоя не может превышать четырех месяцев в календарном году.На реализацию этих социальных мер в бюджете предусмотрены расходы на сумму в 285 миллионов леев.

https://ru.sputnik.md/20210930/dva-vykhodnykh-poluchat-grazhdane-vaktsiniruyutsya-covid-19-45164046.html

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2021

Анна Юрий https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

Анна Юрий https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

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Анна Юрий https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

в молдове, парламент, экономика