Коронавирус
Депутаты одобрили меры по поддержке работников во время пандемии
16:15 14.10.2021 (обновлено: 16:20 14.10.2021)
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© Sputnik / Anton Denisov/
Народные избранники приняли в окончательном чтении законопроект, предусматривающий меры по поддержке населения во время пандемии.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. На пленарном заседании парламента в четверг депутаты проголосовали за законопроект, который предусматривает дополнительные меры поддержки работников во время чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения.
Одно из положений предусматривает, что в случае, если процесс обучения будет проходить онлайн, с согласия работодателя один из родителей или опекун получат выходные, чтобы они могли присматривать за своими детьми дома.
В течение этого периода работник будет получать компенсацию в размере не менее 50 процентов от основной заработной платы. Положения касаются родителей или опекунов детей в возрасте до 12 лет и тех, у кого есть дети с ограниченными возможностями, посещающие образовательные учреждения.
В течение этого периода работник будет получать компенсацию в размере не менее 50 процентов от основной заработной платы. Положения касаются родителей или опекунов детей в возрасте до 12 лет и тех, у кого есть дети с ограниченными возможностями, посещающие образовательные учреждения.
Входные для работников предусмотрены также в случае, если они примут решение привиться от коронавируса. Средняя заработная плата на это время сохранится - правительство установит компенсацию из госбюджета для работодателей, которые предоставляют такую возможность для сотрудников.
Также в случае объявления технического простоя работникам будет выплачиваться пособие - частично или полностью из государственного бюджета. Однако продолжительность технического простоя не может превышать четырех месяцев в календарном году.
На реализацию этих социальных мер в бюджете предусмотрены расходы на сумму в 285 миллионов леев.
Также в случае объявления технического простоя работникам будет выплачиваться пособие - частично или полностью из государственного бюджета. Однако продолжительность технического простоя не может превышать четырех месяцев в календарном году.
На реализацию этих социальных мер в бюджете предусмотрены расходы на сумму в 285 миллионов леев.