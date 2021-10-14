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https://ru.sputnik.md/20211014/deputaty-otkazalis-zaslushat-v-parlamente-otvetstvennykh-za-sferu-energetiki-moldovy-45503419.html
Депутаты отказались заслушать в парламенте ответственных за сферу энергетики Молдовы
Депутаты отказались заслушать в парламенте ответственных за сферу энергетики Молдовы
Фракция Партии "Шор" потребовала заслушать в парламенте премьер-министра Наталью Гаврилицу по вопросу энергетической безопасности страны. 14.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-14T11:37+0300
2021-10-14T11:40+0300
экономика
в молдове
парламент
наталья гаврилица
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. С инициативой выступила депутат от Партии "Шор" Марина Таубер."После нескольких недель заверений нас в том, что ситуация находится под контролем, правительство ввело чрезвычайное положение в области энергетики. Мы не можем позволить себе не знать, что происходит. Фракция "Шор" требует заслушать в парламенте госпожу Гаврилицу, чтобы сообщить о текущей ситуации и объяснить нам, что делает правительство, чтобы не допустить серьезного кризиса ", - сказала депутат Марина Таубер.Инициатива была поставлена ​​на голосование, но парламентское большинство проголосовало против. Так что премьера на пленарное заседание не пригласили. В этих условиях Блок коммунистов и социалистов обратился с просьбой пригласить хотя бы министра инфраструктуры и регионального развития."Если парламентское большинство не приняло приглашения премьер-министра на слушания, предлагаем заслушать вице-премьера Андрея Спыну по итогам переговоров с "Газпромом ", - сказал депутат от блока ПКРМ-ПСРМ Олег Рейдман.И за эту инициативу правящая коалиция не проголосовала.В среду в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом. Об этом заявил на брифинге вице-премьер правительства Андрей Спыну. По его словам, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Спыну также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
https://ru.sputnik.md/20211013/moldova-rezhim-trevogi-gazovy-krizis-45493547.html
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Анна Юрий
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в молдове, парламент, наталья гаврилица, андрей спыну

Депутаты отказались заслушать в парламенте ответственных за сферу энергетики Молдовы

11:37 14.10.2021 (обновлено: 11:40 14.10.2021)
282
© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii Moldova
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Anna Iurii - Sputnik Молдова
Анна Юрий
Все материалы
Фракция Партии "Шор" потребовала заслушать в парламенте премьер-министра Наталью Гаврилицу по вопросу энергетической безопасности страны.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. С инициативой выступила депутат от Партии "Шор" Марина Таубер.
"После нескольких недель заверений нас в том, что ситуация находится под контролем, правительство ввело чрезвычайное положение в области энергетики. Мы не можем позволить себе не знать, что происходит. Фракция "Шор" требует заслушать в парламенте госпожу Гаврилицу, чтобы сообщить о текущей ситуации и объяснить нам, что делает правительство, чтобы не допустить серьезного кризиса ", - сказала депутат Марина Таубер.
Инициатива была поставлена ​​на голосование, но парламентское большинство проголосовало против. Так что премьера на пленарное заседание не пригласили. В этих условиях Блок коммунистов и социалистов обратился с просьбой пригласить хотя бы министра инфраструктуры и регионального развития.
Комплекс подготовки экспортного газа - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
Экономика
В Молдове объявили "режим тревоги" в связи с газовым кризисом
Вчера, 18:49
2229
"Если парламентское большинство не приняло приглашения премьер-министра на слушания, предлагаем заслушать вице-премьера Андрея Спыну по итогам переговоров с "Газпромом ", - сказал депутат от блока ПКРМ-ПСРМ Олег Рейдман.
И за эту инициативу правящая коалиция не проголосовала.
В среду в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом. Об этом заявил на брифинге вице-премьер правительства Андрей Спыну. По его словам, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Спыну также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
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