https://ru.sputnik.md/20211014/gazovyy-krizis-moldovagaz-prizyvaet-potrebiteley-ekonomit-goluboe-toplivo-45515940.html
Газовый кризис: "Молдовагаз" призывает потребителей экономить голубое топливо
Газовый кризис: "Молдовагаз" призывает потребителей экономить голубое топливо
Что будет с газом в Молдове
2021-10-14T18:00+0300
2021-10-14T18:00+0300
2021-10-14T18:24+0300
экономика
в молдове
молдовагаз
газ
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. С уточнениями для потребителей природного газа в четверг выступил основной поставщик голубого топлива в Молдове - АО "Молдовагаз".В распространенном пресс-релизе предприятие отмечает:По предоставленной "Молдовагазом" информации, предприятие планировало провести 20 сентября аукцион, чтобы обеспечить бронирование дополнительных мощностей газотранспортной системы Украины. Они бы целиком покрыли потребности правобережной части Республики Молдова (это 90 миллионов кубометров) в октябре текущего года.Поскольку запрошенное увеличение объемов природного газа на октябрь удовлетворено не было (процесс должен был идти параллельно с переговорами с ПАО "Газпром" по базовому контракту), в стране образовался дефицит природного газа. Ситуация обусловила введение в Молдове "режима тревоги" на рынке голубого топлива."Режим тревоги" предполагает внедрение газовыми предприятиями ряда действий, которые позволили бы разрешить газовый кризис без необходимости прибегать к экстренным мерам", - отмечает "Молдовагаз".В число защищенных конечных потребителей, по информации предприятия, входят: "Молдовагаз" также упомянул в своем пресс-релизе решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 13 октября 2021 года, полный текст которого правительство обнародовало в четверг. Согласно протоколу решения:АО "Молдовагаз" сообщает, что прикладывает все необходимые усилия для обеспечения непрерывных поставок природного газа потребителям. Однако предприятие призывает население рационально использовать энергоноситель. В среду в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом. Об этом заявил на брифинге вице-премьер правительства Андрей Спыну.По его словам, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.Спыну также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Также в среду премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдовы параллельно с переговорами с "Газпромом" готовятся закупать газ у других поставщиков через соединения газотранспортной системы Молдовы с Украиной и Румынией.
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https://ru.sputnik.md/20211014/skandal-v-parlamente-voronin-spynu-tebe-miller-dazhe-dver-ne-otkryl-45506112.html
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в молдове, молдовагаз, газ
Газовый кризис: "Молдовагаз" призывает потребителей экономить голубое топливо
18:00 14.10.2021 (обновлено: 18:24 14.10.2021)
Поставщик голубого топлива выпустил пресс-релиз в связи с объявленным в Молдове "режимом тревоги" в области энергетики.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. С уточнениями для потребителей природного газа в четверг выступил основной поставщик голубого топлива в Молдове - АО "Молдовагаз".
В распространенном пресс-релизе предприятие отмечает:
"Объем природного газа, включенный в контракт с ПАО "Газпром" для поставок в Республику Молдова (правый берег Днестра) в октябре текущего года составляет 53,8 миллиона кубических метров. Он соответствует размеру годовых мощностей, забронированных ПАО "Газпром" для АО "Молдовагаз" в 2020 году, с целью транспортировки природного газа по газотранспортной системе Украины, и покрывает потребности защищенных потребителей страны (48,489 миллиона кубометров) для указанного периода".
По предоставленной "Молдовагазом" информации, предприятие планировало провести 20 сентября аукцион, чтобы обеспечить бронирование дополнительных мощностей газотранспортной системы Украины. Они бы целиком покрыли потребности правобережной части Республики Молдова (это 90 миллионов кубометров) в октябре текущего года.
"В связи с тем, что переговоры о продлении долгосрочной контрактной базы на поставку природного газа в Республику Молдова не были завершены к 20 сентября 2021 года, и с целью недопущения полного прекращения поставок природного газа в Республику Молдова 30 сентября текущего года было решено продлить срок действия существующего контракта на один месяц в ограниченных объемах природного газа, соответствующих уже забронированным ПАО "Газпром" мощностям", - уточняет "Молдовагаз".
Поскольку запрошенное увеличение объемов природного газа на октябрь удовлетворено не было (процесс должен был идти параллельно с переговорами с ПАО "Газпром" по базовому контракту), в стране образовался дефицит природного газа. Ситуация обусловила введение в Молдове "режима тревоги" на рынке голубого топлива.
"Режим тревоги" предполагает внедрение газовыми предприятиями ряда действий, которые позволили бы разрешить газовый кризис без необходимости прибегать к экстренным мерам", - отмечает "Молдовагаз".
В число защищенных конечных потребителей, по информации предприятия, входят:
все бытовые потребители, чье оборудование подключено к газораспределительной сети;
предприятия и организации, предоставляющие неотъемлемые социальные услуги (детские сады, детские дома, образовательные и медицинские учреждения, приюты и прочее);
тепловые электростанции, подключенные к передающей или распределительной сети, подающие теплоэнергию в систему централизованного теплоснабжения или теплоснабжения для потребителей, указанных в пунктах 1) и 2), при условии, что они не могут использовать другие виды топлива.
"Молдовагаз" также упомянул в своем пресс-релизе решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 13 октября 2021 года, полный текст которого правительство обнародовало в четверг.
Согласно протоколу решения:
АО Energocom предписывается обязательство публичной услуги по поставке природного газа для обеспечения резервного решения по газоснабжению Республики Молдова с целью приобретения объема природного газа, необходимого для покрытия дефицита, установленного АО "Молдовагаз" на октябрь и ноябрь 2021 года.
ООО "Молдоватрансгаз" назначается в качестве оператора газотранспортной системы, ответственного за управление в ситуации тревоги.
АО "Молдовагаз" продолжит переговоры с ПАО "Газпром" по продлению контракта на поставку природного газа с вовлечением правительства Республики Молдова по аспектам, которые затрагивают безопасность в газоснабжении.
АО "Молдовагаз" сообщает, что прикладывает все необходимые усилия для обеспечения непрерывных поставок природного газа потребителям. Однако предприятие призывает население рационально использовать энергоноситель.
В среду в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом. Об этом заявил на брифинге вице-премьер правительства Андрей Спыну.
По его словам, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.
Спыну также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
Также в среду премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдовы параллельно с переговорами с "Газпромом" готовятся закупать газ у других поставщиков через соединения газотранспортной системы Молдовы с Украиной и Румынией.