https://ru.sputnik.md/20211014/gazovyy-krizis-moldovagaz-prizyvaet-potrebiteley-ekonomit-goluboe-toplivo-45515940.html

Газовый кризис: "Молдовагаз" призывает потребителей экономить голубое топливо

Газовый кризис: "Молдовагаз" призывает потребителей экономить голубое топливо

Что будет с газом в Молдове

2021-10-14T18:00+0300

2021-10-14T18:00+0300

2021-10-14T18:24+0300

экономика

в молдове

молдовагаз

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/08/31590586_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_e6338fead4dcf5ba4d329dfd05c61567.jpg

КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. С уточнениями для потребителей природного газа в четверг выступил основной поставщик голубого топлива в Молдове - АО "Молдовагаз".В распространенном пресс-релизе предприятие отмечает:По предоставленной "Молдовагазом" информации, предприятие планировало провести 20 сентября аукцион, чтобы обеспечить бронирование дополнительных мощностей газотранспортной системы Украины. Они бы целиком покрыли потребности правобережной части Республики Молдова (это 90 миллионов кубометров) в октябре текущего года.Поскольку запрошенное увеличение объемов природного газа на октябрь удовлетворено не было (процесс должен был идти параллельно с переговорами с ПАО "Газпром" по базовому контракту), в стране образовался дефицит природного газа. Ситуация обусловила введение в Молдове "режима тревоги" на рынке голубого топлива."Режим тревоги" предполагает внедрение газовыми предприятиями ряда действий, которые позволили бы разрешить газовый кризис без необходимости прибегать к экстренным мерам", - отмечает "Молдовагаз".В число защищенных конечных потребителей, по информации предприятия, входят: "Молдовагаз" также упомянул в своем пресс-релизе решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 13 октября 2021 года, полный текст которого правительство обнародовало в четверг. Согласно протоколу решения:АО "Молдовагаз" сообщает, что прикладывает все необходимые усилия для обеспечения непрерывных поставок природного газа потребителям. Однако предприятие призывает население рационально использовать энергоноситель. В среду в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом. Об этом заявил на брифинге вице-премьер правительства Андрей Спыну.По его словам, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.Спыну также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Также в среду премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдовы параллельно с переговорами с "Газпромом" готовятся закупать газ у других поставщиков через соединения газотранспортной системы Молдовы с Украиной и Румынией.

https://ru.sputnik.md/20211013/moldova-rezhim-trevogi-gazovy-krizis-45493547.html

https://ru.sputnik.md/20211014/reshenie-komissii-po-chs-moldova-perekhodit-na-mazut-45516278.html

https://ru.sputnik.md/20211014/skandal-v-parlamente-voronin-spynu-tebe-miller-dazhe-dver-ne-otkryl-45506112.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

в молдове, молдовагаз, газ