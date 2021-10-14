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Где в Кишиневе 14 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 14 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу. 14.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-14T10:47+0300
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коронавирус
в молдове
вакцинация
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КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в четверг, 14 октября, до 18.00.Троллейбус находится в секторе Центр, на улице Пушкина, рядом с площадью Великого национального собрания.Автобус расположен на Ботанике, на проспекте Дачия 61, у гипермаркета Metro 2.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 15 октябряТроллейбус направится на Боюканы и будет расположен на улице Каля Ешилор, у парка La izvor.Автобус будет располагаться на Ботанике, на проспекте Дачия 61, у гипермаркета Metro 2.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211011/sertifikat-covid-moldova-45428734.html
https://ru.sputnik.md/20210930/rossia-vaktsina-koronavirus-45170871.html
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Ирина Каруш
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в молдове, вакцинация

Где в Кишиневе 14 октября находятся мобильные пункты вакцинации

10:47 14.10.2021 (обновлено: 10:50 14.10.2021)
126
© Sputnik / Mihai CarausМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в четверг, 14 октября, до 18.00.
Троллейбус находится в секторе Центр, на улице Пушкина, рядом с площадью Великого национального собрания.
Автобус расположен на Ботанике, на проспекте Дачия 61, у гипермаркета Metro 2.

Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 15 октября

Троллейбус направится на Боюканы и будет расположен на улице Каля Ешилор, у парка La izvor.
Автобус будет располагаться на Ботанике, на проспекте Дачия 61, у гипермаркета Metro 2.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
COVID-сертификат - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
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Как получить COVID-сертификат в Молдове
11 октября, 17:47
977
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
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До конца года в России увеличат выпуск вакцин от коронавируса
30 сентября, 18:56
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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