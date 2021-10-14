https://ru.sputnik.md/20211014/gde-v-kishineve-14-oktyabrya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-45502823.html

Где в Кишиневе 14 октября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 14 октября находятся мобильные пункты вакцинации

Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу. 14.10.2021, Sputnik Молдова

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коронавирус

в молдове

вакцинация

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КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в четверг, 14 октября, до 18.00.Троллейбус находится в секторе Центр, на улице Пушкина, рядом с площадью Великого национального собрания.Автобус расположен на Ботанике, на проспекте Дачия 61, у гипермаркета Metro 2.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 15 октябряТроллейбус направится на Боюканы и будет расположен на улице Каля Ешилор, у парка La izvor.Автобус будет располагаться на Ботанике, на проспекте Дачия 61, у гипермаркета Metro 2.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20211011/sertifikat-covid-moldova-45428734.html

https://ru.sputnik.md/20210930/rossia-vaktsina-koronavirus-45170871.html

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2021

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в молдове, вакцинация