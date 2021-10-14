https://ru.sputnik.md/20211014/glavnoe-kachestvo-idealnogo-muzhchiny-madonna-ego-znaet--45483759.html

Главное качество идеального мужчины: Мадонна его знает

Главное качество идеального мужчины: Мадонна его знает

Певица Мадонна рассказала, каких мужчин любит

2021-10-14T20:50+0300

2021-10-14T20:50+0300

2021-10-14T20:50+0300

общество

в мире

шоу-бизнес

мадонна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0d/45483728_0:0:3458:1946_1920x0_80_0_0_068050f995f242c8fc4f052f0f9d98e7.jpg

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Американская певица Мадонна рассказала о качествах своего идеального мужчины и комфортных отношениях, пишет МИР24 со ссылкой на РИА ФАН.По словам звезды, лучшие для нее партнеры - это мужчины на одну ночь. Об этом Мадонна заявила в документальном фильме Madame X, который рассказывает о ее мировом турне с сентября 2019-го по март 2020 года.По словам 63-летней Мадонны, идеальный мужчина – тот, кто хорошо занимается любовью, а потом молча уходит. Больше ей от противоположного пола ничего не нужно, подчеркнула певица.Ранее артистка шокировала поклонников своим нарядом на премьере фильма Madame X. На мероприятие Мадонна пришла в мини-юбке из двух клочков ткани и кожаном корсете. Дополняли ее образ длинные перчатки и многослойные украшения на шее. Такой образ пришелся не по вкусу ее фанатам, которые посчитали, что он не соответствует возрасту Мадонны.

https://ru.sputnik.md/20201017/madonna-i-rianna-popali-v-top-100-samykh-bogatykh-predprinimatelnits-usa-32045153.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, шоу-бизнес, мадонна