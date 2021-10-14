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Главное качество идеального мужчины: Мадонна его знает
Главное качество идеального мужчины: Мадонна его знает
Певица Мадонна рассказала, каких мужчин любит
2021-10-14T20:50+0300
2021-10-14T20:50+0300
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шоу-бизнес
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КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Американская певица Мадонна рассказала о качествах своего идеального мужчины и комфортных отношениях, пишет МИР24 со ссылкой на РИА ФАН.По словам звезды, лучшие для нее партнеры - это мужчины на одну ночь. Об этом Мадонна заявила в документальном фильме Madame X, который рассказывает о ее мировом турне с сентября 2019-го по март 2020 года.По словам 63-летней Мадонны, идеальный мужчина – тот, кто хорошо занимается любовью, а потом молча уходит. Больше ей от противоположного пола ничего не нужно, подчеркнула певица.Ранее артистка шокировала поклонников своим нарядом на премьере фильма Madame X. На мероприятие Мадонна пришла в мини-юбке из двух клочков ткани и кожаном корсете. Дополняли ее образ длинные перчатки и многослойные украшения на шее. Такой образ пришелся не по вкусу ее фанатам, которые посчитали, что он не соответствует возрасту Мадонны.
https://ru.sputnik.md/20201017/madonna-i-rianna-popali-v-top-100-samykh-bogatykh-predprinimatelnits-usa-32045153.html
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в мире, шоу-бизнес, мадонна

Главное качество идеального мужчины: Мадонна его знает

20:50 14.10.2021
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© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКонцерт Мадонны в Петербурге
Концерт Мадонны в Петербурге - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Алексей Даничев
/
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Эпатажная звезда эстрады рассказала, каких мужчин считает близкими к идеалу.
КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Американская певица Мадонна рассказала о качествах своего идеального мужчины и комфортных отношениях, пишет МИР24 со ссылкой на РИА ФАН.
По словам звезды, лучшие для нее партнеры - это мужчины на одну ночь. Об этом Мадонна заявила в документальном фильме Madame X, который рассказывает о ее мировом турне с сентября 2019-го по март 2020 года.
Певица Мадонна - Sputnik Молдова, 1920, 17.10.2020
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17 октября 2020, 06:30
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По словам 63-летней Мадонны, идеальный мужчина – тот, кто хорошо занимается любовью, а потом молча уходит. Больше ей от противоположного пола ничего не нужно, подчеркнула певица.
Ранее артистка шокировала поклонников своим нарядом на премьере фильма Madame X. На мероприятие Мадонна пришла в мини-юбке из двух клочков ткани и кожаном корсете. Дополняли ее образ длинные перчатки и многослойные украшения на шее. Такой образ пришелся не по вкусу ее фанатам, которые посчитали, что он не соответствует возрасту Мадонны.
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