https://ru.sputnik.md/20211014/gorod-rastsvel-italyanskiy-zhurnalist---o-tiraspole-45504929.html

"Город расцвел": итальянский журналист - о Тирасполе

"Город расцвел": итальянский журналист - о Тирасполе

Путешественник и репортер Лука Пинджиторе вернулся в Тирасполь спустя десять лет

2021-10-14T13:25+0300

2021-10-14T13:25+0300

2021-10-14T13:25+0300

общество

в молдове

тирасполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0e/45503857_0:60:2730:1596_1920x0_80_0_0_2c409b2cfbc54ed0548a463df3f21499.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 14 окт - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Итальянский путешественник и журналист Лука Пинджиторе празднует день рождения Тирасполя вместе в приднестровцами. На День города он попал случайно. Его основная цель – изучение края с точки зрения туризма.Итальянский турист представляет ассоциацию независимых путешественников “Отра“, тех, кто колесит по миру с рюкзаками. Лука и его команда организуют конференции, презентации книг, путешествий.Лука познакомился с Тирасполем десять лет назад. Сразу подметил общие черты с Италией. Например, открытость людей и культуру вина.“Коньяк ваш однозначно лучше итальянской водки грапо“, - пошутил итальянец, говоря о гастрономической составляющей.“В 2017 году в Риме был день открытия “Дома дружбы Италия - Приднестровье. Я тогда на этом открытии присутствовал. У нас много общего, и, знаете, я люблю Приднестровье“, - подмечает итальянский репортер.Лука отмечает особый колорит не только Тирасполя, но и других городов Приднестровья. Он привлекателен с точки зрения бизнеса и туризма.Итальянский репортер продолжит знакомство с именинником-Тирасполем до субботы. Как раз на выходные переместилась программа празднования Дня города.

тирасполь

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, тирасполь