https://ru.sputnik.md/20211014/kak-raspoznat-netipichnye-simptomy-raka-kozhi-sovet-onkologa-45483265.html

Как распознать нетипичные симптомы рака кожи: совет онколога

Как распознать нетипичные симптомы рака кожи: совет онколога

Родинки могут быть опасны

2021-10-14T17:15+0300

2021-10-14T17:15+0300

2021-10-14T17:20+0300

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рак кожи

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КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Одно из нетипичных проявлений рака кожи – беспигментные родинки. Они имеют розовую или красную окраску и появляются на открытых участках тела. Это так называемая базально-клеточная карцинома. По словам врача, данные образования могут проявляться лишь в виде маленького "кротообразования" в самой опухоли, рассказал онколог Михаил Мяснянкин, которого цитирует МИР24 со ссылкой на "Пятый канал".По словам эксперта, рак кожи может появиться не только на открытых поверхностях и волосистых частях тела, но и на слизистой. Для того чтобы не пропустить его появление, следует проходить регулярные осмотры у гинекологов, урологов, проктологов. По словам Мяснянкина, только они могут увидеть нетипичные расположения и признаки онкологии.Подногтевое ложе также может служить поводом для беспокойства."Подногтевое ложе принято очень долгий период времени наблюдать как грибковые инфекции, как инфекционный процесс, и эти все участки подногтевого ложа лечатся противогрибковыми, антибактериальными препаратами", – рассказал врач.Он также посетовал, что нередко пациенты обращаются за медицинской помощью поздно, когда уже идет разрушение ногтевой пластинки и кровоподтек из этой области. Эксперт посоветовал людям внимательно следить за состоянием своих ногтей.

https://ru.sputnik.md/20210714/provotsiruet-li-alkogol-onkologiyu-uchenye-predstavili-rezultaty-issledovaniya-35519387.html

https://ru.sputnik.md/20200531/onkolog-nazval-simptomy-po-kotorym-mozhno-raspoznat-rak-kozhi-30426784.html

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в мире, рак кожи