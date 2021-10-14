https://ru.sputnik.md/20211014/kak-raspoznat-netipichnye-simptomy-raka-kozhi-sovet-onkologa-45483265.html
Как распознать нетипичные симптомы рака кожи: совет онколога
Как распознать нетипичные симптомы рака кожи: совет онколога
Родинки могут быть опасны
2021-10-14T17:15+0300
2021-10-14T17:15+0300
2021-10-14T17:20+0300
общество
в мире
рак кожи
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КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Одно из нетипичных проявлений рака кожи – беспигментные родинки. Они имеют розовую или красную окраску и появляются на открытых участках тела. Это так называемая базально-клеточная карцинома. По словам врача, данные образования могут проявляться лишь в виде маленького "кротообразования" в самой опухоли, рассказал онколог Михаил Мяснянкин, которого цитирует МИР24 со ссылкой на "Пятый канал".По словам эксперта, рак кожи может появиться не только на открытых поверхностях и волосистых частях тела, но и на слизистой. Для того чтобы не пропустить его появление, следует проходить регулярные осмотры у гинекологов, урологов, проктологов. По словам Мяснянкина, только они могут увидеть нетипичные расположения и признаки онкологии.Подногтевое ложе также может служить поводом для беспокойства."Подногтевое ложе принято очень долгий период времени наблюдать как грибковые инфекции, как инфекционный процесс, и эти все участки подногтевого ложа лечатся противогрибковыми, антибактериальными препаратами", – рассказал врач.Он также посетовал, что нередко пациенты обращаются за медицинской помощью поздно, когда уже идет разрушение ногтевой пластинки и кровоподтек из этой области. Эксперт посоветовал людям внимательно следить за состоянием своих ногтей.
https://ru.sputnik.md/20210714/provotsiruet-li-alkogol-onkologiyu-uchenye-predstavili-rezultaty-issledovaniya-35519387.html
https://ru.sputnik.md/20200531/onkolog-nazval-simptomy-po-kotorym-mozhno-raspoznat-rak-kozhi-30426784.html
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в мире, рак кожи
Как распознать нетипичные симптомы рака кожи: совет онколога
17:15 14.10.2021 (обновлено: 17:20 14.10.2021)
Иногда простая родинка может стать предметом серьезной обеспокоенности врачей.
КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik.
Одно из нетипичных проявлений рака кожи – беспигментные родинки. Они имеют розовую или красную окраску и появляются на открытых участках тела. Это так называемая базально-клеточная карцинома. По словам врача, данные образования могут проявляться лишь в виде маленького "кротообразования" в самой опухоли, рассказал онколог Михаил Мяснянкин, которого цитирует МИР24
со ссылкой на "Пятый канал".
"Пациенты за этим не следят, могут наносить тональный крем, если это женщины, пудру. Тем не менее образование кожи носит местнодеструктивный процесс. То есть она не будет метастазировать, она не вырастет до громадных размеров за год, но в течение лет пяти может локально изъявляться", – пояснил Мяснянкин.
По словам эксперта, рак кожи может появиться не только на открытых поверхностях и волосистых частях тела, но и на слизистой. Для того чтобы не пропустить его появление, следует проходить регулярные осмотры у гинекологов, урологов, проктологов. По словам Мяснянкина, только они могут увидеть нетипичные расположения и признаки онкологии.
Подногтевое ложе также может служить поводом для беспокойства.
"Подногтевое ложе принято очень долгий период времени наблюдать как грибковые инфекции, как инфекционный процесс, и эти все участки подногтевого ложа лечатся противогрибковыми, антибактериальными препаратами", – рассказал врач.
Он также посетовал, что нередко пациенты обращаются за медицинской помощью поздно, когда уже идет разрушение ногтевой пластинки и кровоподтек из этой области. Эксперт посоветовал людям внимательно следить за состоянием своих ногтей.