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Какая связь между дневным светом и депрессией: что говорят специалисты
Какая связь между дневным светом и депрессией: что говорят специалисты
Солнечный свет необходим человеку для поддержания здоровья
2021-10-14T16:02+0300
2021-10-14T16:02+0300
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КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Сильное влияние на развитие бессонницы и депрессивных состояний оказывает отсутствие или нехватка дневного света, полагают ученые из Университета Монаша в Австралии, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на результаты исследований специалистов, которые опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders.Обратившись в биобанк Соединенного Королевства, специалисты провели исследование и выяснили, что при нехватке дневного света у людей развивается бессонница, которая провоцирует плохое настроение. В качестве основы для исследования ученые взяли сведения о 400 тысячах человек среднего возраста (от 40 до 69 лет). Солнечный свет необходим человеку для поддержания психического здоровья и бодрости, убеждены ученые. Плохое осеннее настроение также связано с нехваткой солнца, так как сезонное сокращение светового дня может вызвать хандру и депрессию.
https://ru.sputnik.md/20210215/lech-i-zasnut-sovety-vracha-dlya-borby-s-bessonnitsey-33642819.html
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в мире, отдых, депрессия, лекарство

Какая связь между дневным светом и депрессией: что говорят специалисты

16:02 14.10.2021
144
CC0 / Pixabay / hamedmehrnik / Stres
Stres - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
CC0 / Pixabay / hamedmehrnik /
Дневной свет абсолютно необходим для здоровья человека - к такому выводу пришли ученые из Австралии.
КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Сильное влияние на развитие бессонницы и депрессивных состояний оказывает отсутствие или нехватка дневного света, полагают ученые из Университета Монаша в Австралии, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на результаты исследований специалистов, которые опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders.
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15 февраля, 23:45
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Обратившись в биобанк Соединенного Королевства, специалисты провели исследование и выяснили, что при нехватке дневного света у людей развивается бессонница, которая провоцирует плохое настроение. В качестве основы для исследования ученые взяли сведения о 400 тысячах человек среднего возраста (от 40 до 69 лет).
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Солнечный свет необходим человеку для поддержания психического здоровья и бодрости, убеждены ученые. Плохое осеннее настроение также связано с нехваткой солнца, так как сезонное сокращение светового дня может вызвать хандру и депрессию.
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