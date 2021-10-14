https://ru.sputnik.md/20211014/kakaya-svyaz-mezhdu-dnevnym-svetom-i-depressiey-chto-govoryat-spetsialisty-45484520.html
Какая связь между дневным светом и депрессией: что говорят специалисты
Какая связь между дневным светом и депрессией: что говорят специалисты
Солнечный свет необходим человеку для поддержания здоровья
2021-10-14T16:02+0300
2021-10-14T16:02+0300
2021-10-14T16:02+0300
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КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Сильное влияние на развитие бессонницы и депрессивных состояний оказывает отсутствие или нехватка дневного света, полагают ученые из Университета Монаша в Австралии, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на результаты исследований специалистов, которые опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders.Обратившись в биобанк Соединенного Королевства, специалисты провели исследование и выяснили, что при нехватке дневного света у людей развивается бессонница, которая провоцирует плохое настроение. В качестве основы для исследования ученые взяли сведения о 400 тысячах человек среднего возраста (от 40 до 69 лет). Солнечный свет необходим человеку для поддержания психического здоровья и бодрости, убеждены ученые. Плохое осеннее настроение также связано с нехваткой солнца, так как сезонное сокращение светового дня может вызвать хандру и депрессию.
https://ru.sputnik.md/20210215/lech-i-zasnut-sovety-vracha-dlya-borby-s-bessonnitsey-33642819.html
https://ru.sputnik.md/20211010/eda-depressia-ucheny-novyy-tip-produkt-45394818.html
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в мире, отдых, депрессия, лекарство
Какая связь между дневным светом и депрессией: что говорят специалисты
Дневной свет абсолютно необходим для здоровья человека - к такому выводу пришли ученые из Австралии.
КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik.
Сильное влияние на развитие бессонницы и депрессивных состояний оказывает отсутствие или нехватка дневного света, полагают ученые из Университета Монаша в Австралии, пишет
"Вечерняя Москва" со ссылкой на результаты исследований специалистов, которые опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders
.
Обратившись в биобанк Соединенного Королевства, специалисты провели исследование и выяснили, что при нехватке дневного света у людей развивается бессонница, которая провоцирует плохое настроение. В качестве основы для исследования ученые взяли сведения о 400 тысячах человек среднего возраста (от 40 до 69 лет).
Солнечный свет необходим человеку для поддержания психического здоровья и бодрости, убеждены ученые. Плохое осеннее настроение также связано с нехваткой солнца, так как сезонное сокращение светового дня может вызвать хандру и депрессию.