https://ru.sputnik.md/20211014/kakie-tayny-khranit-ozhivshiy-staryy-kishinev-45499079.html

Какие тайны хранит "оживший" старый Кишинев

Какие тайны хранит "оживший" старый Кишинев

видео сьтарые фото Кишинева, его загадки и тайны

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кишинев

тайны

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На этих пожелтевших снимках - старый вид улочек Кишинева и зданий, которые сохранились до наших дней.Жаль, что навсегда утрачены лютеранская кирха, гостиница "Лондон", старый цирк.Каким был наш любимый Кишинев в конце XIX и начале XX века - в одном видео.

кишинев

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