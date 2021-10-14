https://ru.sputnik.md/20211014/kakie-tayny-khranit-ozhivshiy-staryy-kishinev-45499079.html
Какие тайны хранит "оживший" старый Кишинев
Какие тайны хранит "оживший" старый Кишинев
видео сьтарые фото Кишинева, его загадки и тайны
2021-10-14T20:00+0300
2021-10-14T20:00+0300
2021-10-14T20:00+0300
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кишинев
тайны
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На этих пожелтевших снимках - старый вид улочек Кишинева и зданий, которые сохранились до наших дней.Жаль, что навсегда утрачены лютеранская кирха, гостиница "Лондон", старый цирк.Каким был наш любимый Кишинев в конце XIX и начале XX века - в одном видео.
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видео, в молдове, кишинев, тайны
Какие тайны хранит "оживший" старый Кишинев
Молдавской столице исполнилось 585 лет - какой она была в прежние времена и что изменилось в облике города - в видео Sputnik Молдова.
На этих пожелтевших снимках - старый вид улочек Кишинева и зданий, которые сохранились до наших дней.
Жаль, что навсегда утрачены лютеранская кирха, гостиница "Лондон", старый цирк.
Каким был наш любимый Кишинев в конце XIX и начале XX века - в одном видео.