https://ru.sputnik.md/20211014/kishinev-istoricheskiy-i-ischezayushchiy-puteshestviye-po-staromu-gorodu-45498865.html

Кишинев исторический и исчезающий: виртуальное путешествие по старому городу

Кишинев исторический и исчезающий: виртуальное путешествие по старому городу

Смотрите в видеоролике Sputnik Молдова подборку снимков - как выглядел Кишинев в XIX и в начале XX века.

2021-10-14T10:08+0300

2021-10-14T10:08+0300

2021-10-14T10:08+0300

видео

в молдове

кишинев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0e/45498833_0:561:1200:1236_1920x0_80_0_0_d64b38b265b325c99e43a315e9284562.png

На старых кадрах люди словно ожили - фотоснимки бережно хранят красоту сохранившихся и навсегда исчезнувших памятников архитектуры.Здесь можно увидеть несколько строений, которые до наших дней не сохранились. Это знаменитая арка Благородного собрания, ранее стоявшая у нынешнего кинотеатра Patria на главном проспекте Кишинева - Штефана чел Маре (тогда Александровская улица). Именно там в позапрошлом веке собирался бессарабский бомонд. Также на уникальных снимках - здание гостиницы "Бристоль". Ролик хранит и другие достопримечательности Кишинева: старый Железнодорожный вокзал, водяную мельницу на еще не обмелевшей реке Бык, Тюремный замок и другое. Ознакомиться можно и с бытом рядовых кишиневцев того времени.

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, в молдове, кишинев