https://ru.sputnik.md/20211014/kishinev-istoricheskiy-i-ischezayushchiy-puteshestviye-po-staromu-gorodu-45498865.html
Кишинев исторический и исчезающий: виртуальное путешествие по старому городу
Кишинев исторический и исчезающий: виртуальное путешествие по старому городу
Смотрите в видеоролике Sputnik Молдова подборку снимков - как выглядел Кишинев в XIX и в начале XX века.
2021-10-14T10:08+0300
2021-10-14T10:08+0300
2021-10-14T10:08+0300
видео
в молдове
кишинев
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На старых кадрах люди словно ожили - фотоснимки бережно хранят красоту сохранившихся и навсегда исчезнувших памятников архитектуры.Здесь можно увидеть несколько строений, которые до наших дней не сохранились. Это знаменитая арка Благородного собрания, ранее стоявшая у нынешнего кинотеатра Patria на главном проспекте Кишинева - Штефана чел Маре (тогда Александровская улица). Именно там в позапрошлом веке собирался бессарабский бомонд. Также на уникальных снимках - здание гостиницы "Бристоль". Ролик хранит и другие достопримечательности Кишинева: старый Железнодорожный вокзал, водяную мельницу на еще не обмелевшей реке Бык, Тюремный замок и другое. Ознакомиться можно и с бытом рядовых кишиневцев того времени.
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, в молдове, кишинев
Кишинев исторический и исчезающий: виртуальное путешествие по старому городу
Смотрите в видеоролике Sputnik Молдова подборку снимков, показывающих, как выглядел Кишинев в XIX и в начале XX века.
На старых кадрах люди словно ожили - фотоснимки бережно хранят красоту сохранившихся и навсегда исчезнувших памятников архитектуры.
Здесь можно увидеть несколько строений, которые до наших дней не сохранились. Это знаменитая арка Благородного собрания, ранее стоявшая у нынешнего кинотеатра Patria на главном проспекте Кишинева - Штефана чел Маре (тогда Александровская улица). Именно там в позапрошлом веке собирался бессарабский бомонд. Также на уникальных снимках - здание гостиницы "Бристоль".
Ролик хранит и другие достопримечательности Кишинева: старый Железнодорожный вокзал, водяную мельницу на еще не обмелевшей реке Бык, Тюремный замок и другое. Ознакомиться можно и с бытом рядовых кишиневцев того времени.