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Композитор Евгений Дога передал миниципалитету права на гимн Кишинева
Композитор Евгений Дога передал миниципалитету права на гимн Кишинева
Церемония прошла в рамках мероприятия, посвящённого Храмовому празднику молдавской столицы
2021-10-14T19:45+0300
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Авторские права на гимн Кишинева официально переданы муниципалитету композитором Евгением Догой. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан, назвавший это событие "историческим".Столичный примар напомнил, что в 2022 году известный молдавский композитор отметит свое 85-летие. В этой связи в Кишиневе запланирован целый ряд культурных мероприятий, посвященных Доге.
https://ru.sputnik.md/20191014/eksklyuziv-eugen-doga-rasskazal-kak-byl-napisan-gimn-chisinau-27852469.html
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кишинев, гимн, евгений дога, день города кишинева, в молдове

Композитор Евгений Дога передал миниципалитету права на гимн Кишинева

19:45 14.10.2021 (обновлено: 20:20 14.10.2021)
147
© Photo : Facebook / Iv CebanЕвгений Дога передал муниципалитету права на гимн Кишинева
Евгений Дога передал муниципалитету права на гимн Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Церемония прошла в рамках музыкально-литературного мероприятия, посвященного Храмовому празднику молдавской столицы.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Авторские права на гимн Кишинева официально переданы муниципалитету композитором Евгением Догой. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан, назвавший это событие "историческим".
Творческий вечер Евгения Доги - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2019
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Эксклюзив: Евгений Дога рассказал, как был написан гимн Кишинева
14 октября 2019, 16:45
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"В рамках музыкально-литературного мероприятия, посвященного Храмовому празднику Кишинева, в котором приняли участие видные деятели культуры, маэстро Евгений Дога передал муниципалитету авторские права на гимн Кишинева. Я высоко ценю важный вклад маэстро в развитие культурного наследия всей страны и Кишинева в частности", - заявил Чебан.

Столичный примар напомнил, что в 2022 году известный молдавский композитор отметит свое 85-летие. В этой связи в Кишиневе запланирован целый ряд культурных мероприятий, посвященных Доге.
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