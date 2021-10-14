https://ru.sputnik.md/20211014/kompozitor-evgeniy-doga-peredal-minitsipalitetu-prava-na-gimn-kishineva-45520002.html
Композитор Евгений Дога передал миниципалитету права на гимн Кишинева
Композитор Евгений Дога передал миниципалитету права на гимн Кишинева
Церемония прошла в рамках мероприятия, посвящённого Храмовому празднику молдавской столицы
2021-10-14T19:45+0300
2021-10-14T19:45+0300
2021-10-14T20:20+0300
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Авторские права на гимн Кишинева официально переданы муниципалитету композитором Евгением Догой. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан, назвавший это событие "историческим".Столичный примар напомнил, что в 2022 году известный молдавский композитор отметит свое 85-летие. В этой связи в Кишиневе запланирован целый ряд культурных мероприятий, посвященных Доге.
https://ru.sputnik.md/20191014/eksklyuziv-eugen-doga-rasskazal-kak-byl-napisan-gimn-chisinau-27852469.html
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кишинев, гимн, евгений дога, день города кишинева, в молдове
Композитор Евгений Дога передал миниципалитету права на гимн Кишинева
19:45 14.10.2021 (обновлено: 20:20 14.10.2021)
Церемония прошла в рамках музыкально-литературного мероприятия, посвященного Храмовому празднику молдавской столицы.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Авторские права на гимн Кишинева официально переданы муниципалитету композитором Евгением Догой. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан, назвавший это событие "историческим".
"В рамках музыкально-литературного мероприятия, посвященного Храмовому празднику Кишинева, в котором приняли участие видные деятели культуры, маэстро Евгений Дога передал муниципалитету авторские права на гимн Кишинева. Я высоко ценю важный вклад маэстро в развитие культурного наследия всей страны и Кишинева в частности", - заявил Чебан.
Столичный примар напомнил, что в 2022 году известный молдавский композитор отметит свое 85-летие. В этой связи в Кишиневе запланирован целый ряд культурных мероприятий, посвященных Доге.