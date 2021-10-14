https://ru.sputnik.md/20211014/kompozitor-evgeniy-doga-peredal-minitsipalitetu-prava-na-gimn-kishineva-45520002.html

Композитор Евгений Дога передал миниципалитету права на гимн Кишинева

Композитор Евгений Дога передал миниципалитету права на гимн Кишинева

Церемония прошла в рамках мероприятия, посвящённого Храмовому празднику молдавской столицы

2021-10-14T19:45+0300

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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Авторские права на гимн Кишинева официально переданы муниципалитету композитором Евгением Догой. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан, назвавший это событие "историческим".Столичный примар напомнил, что в 2022 году известный молдавский композитор отметит свое 85-летие. В этой связи в Кишиневе запланирован целый ряд культурных мероприятий, посвященных Доге.

https://ru.sputnik.md/20191014/eksklyuziv-eugen-doga-rasskazal-kak-byl-napisan-gimn-chisinau-27852469.html

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кишинев, гимн, евгений дога, день города кишинева, в молдове