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Курс валют на пятницу: доллар и евро дешевеют
Курс валют на пятницу: доллар и евро дешевеют
Сколько будут стоить в Молдове доллар, рубль, евро и гривна
2021-10-14T19:10+0300
2021-10-14T19:31+0300
в молдове
рубль
курс валют
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5КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 15 октября. Евро продолжит дешеветь по отношению к молдавскому лею, доллар США также несколько упадет в цене.Евро станет дешевле на один бан и закрепится на уровне 20,0616 лея.Доллар также упадет в цене на два бана и будет стоить 17,3513 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше чем на 10 банов.За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов.Что касается остальных валют, то 15 октября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2415 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6587 лея. Румынский лей упадет в цене до 4,0528 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20211008/es-vydelil-moldove-50-millionov-evro---na-chto-poydut-dengi-45368585.html
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Дмитрий Терехов
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в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро

Курс валют на пятницу: доллар и евро дешевеют

19:10 14.10.2021 (обновлено: 19:31 14.10.2021)
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© Sputnik / Павел БедняковЗнак доллара
Знак доллара - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
5КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 15 октября. Евро продолжит дешеветь по отношению к молдавскому лею, доллар США также несколько упадет в цене.
Евро станет дешевле на один бан и закрепится на уровне 20,0616 лея.
Доллар также упадет в цене на два бана и будет стоить 17,3513 лея.
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.
В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше чем на 10 банов.
За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.
В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов.
Что касается остальных валют, то 15 октября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2415 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6587 лея. Румынский лей упадет в цене до 4,0528 в пересчете на национальную валюту.
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