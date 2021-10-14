https://ru.sputnik.md/20211014/lavrov-russia-gotova-kontakty-moldova-45505552.html

Лавров: Россия готова к контактам с Молдовой

Лавров: Россия готова к контактам с Молдовой

Глава МИД России заявил, что Москва готова к контактам с Молдовой, и рассказал о готовящемся визите в Москву руководителя МИДЕИ.

2021-10-14T12:08+0300

2021-10-14T12:08+0300

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сергей лавров

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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Россия готова к контактам с Молдовой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров стран СНГ.По его словам, Россия готова к контактам с Молдовой. "Мы к контактам готовы, конечно, их нужно хорошо подготовить. Могу вам сказать, что Нику Попеску, министр иностранных дел Молдовы, приедет в Российскую Федерацию в следующем месяце. Мы тогда, наверное, подробно обсудим весь спектр наших отношений", – сказал Лавров.Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску не приехал на заседание Совета министров иностранных дел СНГ в Минск. Вместо него на общем фото с главами МИД стран Содружества – госсекретарь МИДЕИ Руслан Болбочан.На заседание Совета глав государств СНГ, которое пройдет 15 октября, вместо президента Молдовы Майи Санду поедет премьер Наталья Гаврилица.Санду с момента вступления в должность главы государства еще ни разу не посещала Россию с визитом. При этом президент Молдовы неоднократно совершала поездки на Украину, ЕС и в США. Выступая на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы 19 апреля, Санду на вопрос об отношениях с РФ фактически признала, что с ее вступлением в должность эти отношения ухудшились. В то же время президент Санду выразила надежду вернуться к российско-молдавскому режиму торговли, который существовал до подписания Молдовой Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

https://ru.sputnik.md/20211007/delegatsiya-moldova-vstrecha-moskva-zamglavy-mid-rossia-45336714.html

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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в молдове, россия, сергей лавров