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Лавров: Россия готова к контактам с Молдовой
12:08 14.10.2021 (обновлено: 13:28 14.10.2021)
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Бахрейна С. Лаврова и А. Аз-Зайяни
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
Глава внешнеполитического ведомства России прокомментировал отношения с Молдовой и рассказал о готовящемся визите в РФ министра иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Россия готова к контактам с Молдовой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров стран СНГ.
"Что касается Молдовы, госпожа Санду неоднократно в своих публичных выступлениях упоминала свое желание иметь нормальные, взаимовыгодные отношения с РФ. Кстати, за это ее некоторые западные представители даже упрекать начали, зачем она подобного рода делает ответвления в своей внешней политике и почему твердо не хочет сконцентрироваться на движении в Евросоюз. Так что, наверное, здесь есть еще и факторы опять очередного вмешательства во внутренние дела со стороны тех же США и Брюсселя", – сказал Лавров.
По его словам, Россия готова к контактам с Молдовой. "Мы к контактам готовы, конечно, их нужно хорошо подготовить. Могу вам сказать, что Нику Попеску, министр иностранных дел Молдовы, приедет в Российскую Федерацию в следующем месяце. Мы тогда, наверное, подробно обсудим весь спектр наших отношений", – сказал Лавров.
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску не приехал на заседание Совета министров иностранных дел СНГ в Минск. Вместо него на общем фото с главами МИД стран Содружества – госсекретарь МИДЕИ Руслан Болбочан.
© Photo : Исполнительный комитет Содружества Независимых ГосударствЗаседание министров иностранных дел СНГ
Заседание министров иностранных дел СНГ
На заседание Совета глав государств СНГ, которое пройдет 15 октября, вместо президента Молдовы Майи Санду поедет премьер Наталья Гаврилица.
Санду с момента вступления в должность главы государства еще ни разу не посещала Россию с визитом. При этом президент Молдовы неоднократно совершала поездки на Украину, ЕС и в США.
Выступая на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы 19 апреля, Санду на вопрос об отношениях с РФ фактически признала, что с ее вступлением в должность эти отношения ухудшились. В то же время президент Санду выразила надежду вернуться к российско-молдавскому режиму торговли, который существовал до подписания Молдовой Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.