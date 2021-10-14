Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Парламент Молдовы проводит очередное заседание - LIVE
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211014/lavrov-russia-gotova-kontakty-moldova-45505552.html
Лавров: Россия готова к контактам с Молдовой
Лавров: Россия готова к контактам с Молдовой
Глава МИД России заявил, что Москва готова к контактам с Молдовой, и рассказал о готовящемся визите в Москву руководителя МИДЕИ.
2021-10-14T12:08+0300
2021-10-14T13:28+0300
политика
в молдове
россия
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/06/35385705_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_32f4245a84dd34b81760a1291d644dfe.jpg
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Россия готова к контактам с Молдовой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров стран СНГ.По его словам, Россия готова к контактам с Молдовой. "Мы к контактам готовы, конечно, их нужно хорошо подготовить. Могу вам сказать, что Нику Попеску, министр иностранных дел Молдовы, приедет в Российскую Федерацию в следующем месяце. Мы тогда, наверное, подробно обсудим весь спектр наших отношений", – сказал Лавров.Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску не приехал на заседание Совета министров иностранных дел СНГ в Минск. Вместо него на общем фото с главами МИД стран Содружества – госсекретарь МИДЕИ Руслан Болбочан.На заседание Совета глав государств СНГ, которое пройдет 15 октября, вместо президента Молдовы Майи Санду поедет премьер Наталья Гаврилица.Санду с момента вступления в должность главы государства еще ни разу не посещала Россию с визитом. При этом президент Молдовы неоднократно совершала поездки на Украину, ЕС и в США. Выступая на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы 19 апреля, Санду на вопрос об отношениях с РФ фактически признала, что с ее вступлением в должность эти отношения ухудшились. В то же время президент Санду выразила надежду вернуться к российско-молдавскому режиму торговли, который существовал до подписания Молдовой Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
https://ru.sputnik.md/20211007/delegatsiya-moldova-vstrecha-moskva-zamglavy-mid-rossia-45336714.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/06/35385705_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_1175fc4d2b1f9f478ae441c46ddc7c91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, россия, сергей лавров

Лавров: Россия готова к контактам с Молдовой

12:08 14.10.2021 (обновлено: 13:28 14.10.2021)
299
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Бахрейна С. Лаврова и А. Аз-Зайяни
Встреча глав МИД РФ и Бахрейна С. Лаврова и А. Аз-Зайяни - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Глава внешнеполитического ведомства России прокомментировал отношения с Молдовой и рассказал о готовящемся визите в РФ министра иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Россия готова к контактам с Молдовой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров стран СНГ.

"Что касается Молдовы, госпожа Санду неоднократно в своих публичных выступлениях упоминала свое желание иметь нормальные, взаимовыгодные отношения с РФ. Кстати, за это ее некоторые западные представители даже упрекать начали, зачем она подобного рода делает ответвления в своей внешней политике и почему твердо не хочет сконцентрироваться на движении в Евросоюз. Так что, наверное, здесь есть еще и факторы опять очередного вмешательства во внутренние дела со стороны тех же США и Брюсселя", – сказал Лавров.

По его словам, Россия готова к контактам с Молдовой. "Мы к контактам готовы, конечно, их нужно хорошо подготовить. Могу вам сказать, что Нику Попеску, министр иностранных дел Молдовы, приедет в Российскую Федерацию в следующем месяце. Мы тогда, наверное, подробно обсудим весь спектр наших отношений", – сказал Лавров.
Здание Министерства иностранных дел РФ и Водовзводная башня Московского Кремля - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
Политика
Делегация Молдовы встретилась в Москве с замглавы МИД России – что обсуждалось
7 октября, 15:27
382
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску не приехал на заседание Совета министров иностранных дел СНГ в Минск. Вместо него на общем фото с главами МИД стран Содружества – госсекретарь МИДЕИ Руслан Болбочан.
© Photo : Исполнительный комитет Содружества Независимых ГосударствЗаседание министров иностранных дел СНГ
Заседание министров иностранных дел СНГ - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
Заседание министров иностранных дел СНГ
© Photo : Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств
На заседание Совета глав государств СНГ, которое пройдет 15 октября, вместо президента Молдовы Майи Санду поедет премьер Наталья Гаврилица.
Санду с момента вступления в должность главы государства еще ни разу не посещала Россию с визитом. При этом президент Молдовы неоднократно совершала поездки на Украину, ЕС и в США.
Выступая на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы 19 апреля, Санду на вопрос об отношениях с РФ фактически признала, что с ее вступлением в должность эти отношения ухудшились. В то же время президент Санду выразила надежду вернуться к российско-молдавскому режиму торговли, который существовал до подписания Молдовой Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
210000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:00Станет ли современная инфраструктура Кишинева архитектурным достоянием в будущем
13:50Стамбульская конвенция в разгар газового кризиса: за что голосуют депутаты
13:25"Город расцвел": итальянский журналист - о Тирасполе
12:55Министр Ливиненко отреагировал на выдвинутый ему вотум недоверия
12:37Газовый скандал в парламенте - Воронин - Спыну: "Тебе Миллер даже дверь не открыл"
12:32Всеобщая вакцинация - единственный выход из кризиса, считают в МВФ
12:08Лавров: Россия готова к контактам с Молдовой
12:02За 12 дней молдавская полиция остановила 120 нетрезвых водителей
11:37Депутаты отказались заслушать в парламенте ответственных за сферу энергетики Молдовы
11:28Блок коммунистов и социалистов выдвигает простой вотум недоверия Минюсту
11:28Окован в "железа" – что произошло с дочерью Стефана III и ее сыном
11:00Парламент Молдовы проводит очередное заседание - LIVE
10:47Где в Кишиневе 14 октября находятся мобильные пункты вакцинации
10:32Разгадана тайна смертного медальона
10:08Кишинев исторический и исчезающий: виртуальное путешествие по старому городу
09:32Немеренко объяснила высокую суточную статистику заражений COVID-19
09:02День города: Кишиневу - 585 лет
08:31Мир за сутки: Путин - о преемнике, смертельный лучник и обида на хохлому
08:00Лисневский: могла ли Майя Санду не знать о задержании Стояногло
07:30За пациентами с COVID-19 будут вести удаленное наблюдение