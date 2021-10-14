Министр Ливиненко отреагировал на выдвинутый ему вотум недоверия

"Как я уже говорил, путь к справедливому правосудию и реальной борьбе с коррупцией будет нелегким. Многие были, есть и будут против. Потому что им есть что терять. Но меня не волнует, что теряют изгнанные из власти политики, потому что они десятилетиями издевались над своей страной. Мне интересно, чего хочет большинство граждан этой страны", - написал Литвиненко на своей странице в социальной сети.