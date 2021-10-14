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https://ru.sputnik.md/20211014/ministr-livinenko-otreagiroval-na-vydvinutyy-emu-votum-nedoveriya--45507602.html
Министр Ливиненко отреагировал на выдвинутый ему вотум недоверия
Министр Ливиненко отреагировал на выдвинутый ему вотум недоверия
Литвиненко ответил Блоку коммунистов и социалистов
2021-10-14T12:55+0300
2021-10-14T13:29+0300
политика
социалисты
коммунисты
вотум недоверия
серджиу литвиненко
в молдове
василе боля
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Министр юстиции Сергей Литвиненко оперативно отреагировал на обвинения депутатов Блока коммунистов и социалистов (БКиС), выдвинувших ему простой вотум недоверия на заседании парламента 14 октября.Напомним, депутат от БКиС Василе Боля зачитал в четверг с трибуны законодательного органа Молдовы документ под названием "Подрыв принципов верховенства закона и подчиненность правосудия"."Мы выносим вотум недоверия политике Министерства юстиции. Правительство взяло на себя обязательство вести эффективную борьбу с коррупцией. Однако с того момента не прошло и 100 дней, а правительство, PAS, Министерство юстиции грубо нарушили принцип верховенства закона и устроили настоящее шоу с задержанием генерального прокурора", - заявил Боля.Простой вотум, согласно молдавскому законодательству, "выражает позицию парламента в определенном вопросе внутренней либо внешней политики", может быть инициирован 15 депутатами и отставок не предусматривает.
https://ru.sputnik.md/20211010/litvinenko-protest-kishinev-kazhdyy-imeet-pravo-na-protest-45399025.html
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социалисты, коммунисты, вотум недоверия, серджиу литвиненко, в молдове, василе боля

Министр Ливиненко отреагировал на выдвинутый ему вотум недоверия

12:55 14.10.2021 (обновлено: 13:29 14.10.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausSergiu Litvinenco
Sergiu Litvinenco - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Депутаты Блока коммунистов и социалистов обвинили PAS, правительство и персонально Литвиненко в грубом попрании принципа верховенства закона. Глава Минюста пообещал "ответить по всем пунктам".
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Министр юстиции Сергей Литвиненко оперативно отреагировал на обвинения депутатов Блока коммунистов и социалистов (БКиС), выдвинувших ему простой вотум недоверия на заседании парламента 14 октября.

"Как я уже говорил, путь к справедливому правосудию и реальной борьбе с коррупцией будет нелегким. Многие были, есть и будут против. Потому что им есть что терять. Но меня не волнует, что теряют изгнанные из власти политики, потому что они десятилетиями издевались над своей страной. Мне интересно, чего хочет большинство граждан этой страны", - написал Литвиненко на своей странице в социальной сети.

Напомним, депутат от БКиС Василе Боля зачитал в четверг с трибуны законодательного органа Молдовы документ под названием "Подрыв принципов верховенства закона и подчиненность правосудия".
"Мы выносим вотум недоверия политике Министерства юстиции. Правительство взяло на себя обязательство вести эффективную борьбу с коррупцией. Однако с того момента не прошло и 100 дней, а правительство, PAS, Министерство юстиции грубо нарушили принцип верховенства закона и устроили настоящее шоу с задержанием генерального прокурора", - заявил Боля.
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Простой вотум, согласно молдавскому законодательству, "выражает позицию парламента в определенном вопросе внутренней либо внешней политики", может быть инициирован 15 депутатами и отставок не предусматривает.
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