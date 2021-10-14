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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-10-14T20:24+0300
2021-10-14T20:24+0300
коронавирус
эпидемия
тесты
больные
в молдове
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КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1666 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.Отмечены девять случаев импорта инфекции: три – из Румынии, два – из Испании и по одному — из Украины, Италии, Египта и Израиля.Общее число случаев заражения в стране достигло 312 442.У медработников выявлено 25 случаев заражения: восемь - у врачей, семь - у медсестер, десять - у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 7736 тестов.Всего в больницах находятся 2422 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 279 (к аппаратам ИВЛ подключены 44).В то же время за сутки выздоровело 1387 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 292 877.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 32 человека. Общее число скончавшихся на данный момент – 7 137.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая по 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
https://ru.sputnik.md/20211012/ekspert-voz-sputnik-khoroshaya-vaktsina-nadeemsya-chto-ee-odobryat-45446989.html
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Дмитрий Терехов
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эпидемия, тесты, больные, в молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

20:24 14.10.2021
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© Photo : Facebook / Primăria Municipiului ChișinăuКак молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1666 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.
Отмечены девять случаев импорта инфекции: три – из Румынии, два – из Испании и по одному — из Украины, Италии, Египта и Израиля.
Общее число случаев заражения в стране достигло 312 442.
У медработников выявлено 25 случаев заражения: восемь - у врачей, семь - у медсестер, десять - у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 7736 тестов.
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12 октября, 15:25
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Всего в больницах находятся 2422 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 279 (к аппаратам ИВЛ подключены 44).
В то же время за сутки выздоровело 1387 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 292 877.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 32 человека. Общее число скончавшихся на данный момент – 7 137.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая по 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
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