Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Парламент Молдовы проводит очередное заседание - LIVE
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211014/mir-za-sutki-putin-o-preemnike-smertelnyy-luchnik-i-obida-na-khokhlomu-45499002.html
Мир за сутки: Путин - о преемнике, смертельный лучник и обида на хохлому
Мир за сутки: Путин - о преемнике, смертельный лучник и обида на хохлому
Самое интересное в мире за сутки
2021-10-14T08:31+0300
2021-10-14T08:42+0300
общество
в мире
владимир путин
соцсети
норвегия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0e/45498949_0:228:3235:2048_1920x0_80_0_0_8fc61b70ef9b39608c299de1c2cb38fe.jpg
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу CNBC, в ходе которого ответил на вопрос о своем возможном преемнике.Как пишет РИА Новости, российский лидер напомнил, что Конституция позволяет ему баллотироваться на следующий срок. При этом Путин отметил, что никаких решений на этот счет пока не принято, а разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию."Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято", - сказал Путин в интервью CNBC.В норвежском Конгсберге по прохожим стреляли из лука - есть погибшиеВ среду вечером в центре города Конгсберга в Норвегии неизвестный открыл стрельбу из лука по прохожим. В результате погибли пять человек, еще двое пострадали, передает РИА Новости.Полиция задержала подозреваемого - 37-летнего гражданина Дании, ему предъявили обвинение. Известно, что он действовал в одиночку, о мотивах нападавшего пока ничего не известно.Правоохранительные органы не исключают версию теракта. Премьер-министр Эрна Сульберг заявила, что ситуация в городе находится под контролем.Facebook обиделся на слово "хохлома" и заблокировал пост российского блогераАмериканская социальная сеть Facebook заблокировала пост российского журналиста и основателя сообщества "Открытый космос" Виталия Егорова. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети и привел в качестве подтверждения скриншоты, пишет РИА Новости."Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что "Фейсбук" ее ненавидит. Так и пишет: "ненависть"!", - отметил Егоров.В заблокированном посте блогер пытался прокомментировать новость о том, что Роскосмос раскрасил ракету "Союз" под хохлому в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода.В Facebook посчитали, что публикация "нарушает нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений". Автора поста также предупредили, что в случае неоднократного нарушения этих норм могут быть применены дополнительные ограничения.Позднее Егоров сообщил, что Facebook разблокировал пост и принес извинения за инцидент.Хохлома — русский народный промысел, появившийся в селе Хохлома Костромской губернии (сейчас находится в Нижегородской области).По словам опрошенных РИА Новости экспертов, социальные сети, принадлежащие компании Facebook, действительно нередко накладывают временные блокировки на аккаунты, публично использующие слово “хохол” и его производные.
https://ru.sputnik.md/20210810/malkevich-facebook-priravnyal-menya-k-terroristam-i-narkotorgovtsam-43736844.html
норвегия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0e/45498949_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_abc41f5dfd4829b44c00a519a23a068e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, владимир путин, соцсети, норвегия

Мир за сутки: Путин - о преемнике, смертельный лучник и обида на хохлому

08:31 14.10.2021 (обновлено: 08:42 14.10.2021)
364
© Sputnik / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗапуск тематического поезда, посвящённого народным художественным промыслам России
Запуск тематического поезда, посвящённого народным художественным промыслам России - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Антон Денисов
/
Перейти в фотобанк
Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу CNBC, в ходе которого ответил на вопрос о своем возможном преемнике.
Как пишет РИА Новости, российский лидер напомнил, что Конституция позволяет ему баллотироваться на следующий срок. При этом Путин отметил, что никаких решений на этот счет пока не принято, а разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию.
"Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято", - сказал Путин в интервью CNBC.

В норвежском Конгсберге по прохожим стреляли из лука - есть погибшие

В среду вечером в центре города Конгсберга в Норвегии неизвестный открыл стрельбу из лука по прохожим. В результате погибли пять человек, еще двое пострадали, передает РИА Новости.
Полиция задержала подозреваемого - 37-летнего гражданина Дании, ему предъявили обвинение. Известно, что он действовал в одиночку, о мотивах нападавшего пока ничего не известно.
"Мужчина является гражданином Дании, но проживает в Конгсберге", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы не исключают версию теракта. Премьер-министр Эрна Сульберг заявила, что ситуация в городе находится под контролем.

Facebook обиделся на слово "хохлома" и заблокировал пост российского блогера

Американская социальная сеть Facebook заблокировала пост российского журналиста и основателя сообщества "Открытый космос" Виталия Егорова. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети и привел в качестве подтверждения скриншоты, пишет РИА Новости.
"Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что "Фейсбук" ее ненавидит. Так и пишет: "ненависть"!", - отметил Егоров.
В заблокированном посте блогер пытался прокомментировать новость о том, что Роскосмос раскрасил ракету "Союз" под хохлому в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода.
В Facebook посчитали, что публикация "нарушает нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений". Автора поста также предупредили, что в случае неоднократного нарушения этих норм могут быть применены дополнительные ограничения.
Малькевич: Facebook приравнял меня к террористам и наркоторговцам - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
Радио
Малькевич: Facebook приравнял меня к террористам и наркоторговцам
10 августа, 09:00
198
Позднее Егоров сообщил, что Facebook разблокировал пост и принес извинения за инцидент.
Хохлома — русский народный промысел, появившийся в селе Хохлома Костромской губернии (сейчас находится в Нижегородской области).
По словам опрошенных РИА Новости экспертов, социальные сети, принадлежащие компании Facebook, действительно нередко накладывают временные блокировки на аккаунты, публично использующие слово “хохол” и его производные.
000001
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:28Блок коммунистов и социалистов выдвигает простой вотум недоверия Минюсту
11:28Окован в "железа" – что произошло с дочерью Стефана III и ее сыном
11:00Парламент Молдовы проводит очередное заседание - LIVE
10:47Где в Кишиневе 14 октября находятся мобильные пункты вакцинации
10:32Разгадана тайна смертного медальона
10:08Кишинев исторический и исчезающий: виртуальное путешествие по старому городу
09:32Немеренко объяснила высокую суточную статистику заражений COVID-19
09:02День города: Кишиневу - 585 лет
08:31Мир за сутки: Путин - о преемнике, смертельный лучник и обида на хохлому
08:00Лисневский: могла ли Майя Санду не знать о задержании Стояногло
07:30За пациентами с COVID-19 будут вести удаленное наблюдение
07:00Самый точный прогноз погоды: заморозки отменяются
06:30Покров день - 2022: традиции, приметы и история праздника
00:01Погодные рекорды Молдовы 14 октября
ВчераМэр Кишинева поздравил молдавских борцов с победой
ВчераПутин провел встречу с главами спецслужб стран СНГ
ВчераКино и космос: как проходит миссия первого в мире киноэкипажа на МКС
ВчераИон Чебан: экспресс-тест на COVID будет возможно купить за 13 леев
ВчераКак "Шериф" захватывает итальянских издателей
ВчераКогда и почему в Молдове могут состояться досрочные выборы