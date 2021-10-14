https://ru.sputnik.md/20211014/mir-za-sutki-putin-o-preemnike-smertelnyy-luchnik-i-obida-na-khokhlomu-45499002.html

Мир за сутки: Путин - о преемнике, смертельный лучник и обида на хохлому

Мир за сутки: Путин - о преемнике, смертельный лучник и обида на хохлому

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2021-10-14T08:31+0300

2021-10-14T08:31+0300

2021-10-14T08:42+0300

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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу CNBC, в ходе которого ответил на вопрос о своем возможном преемнике.Как пишет РИА Новости, российский лидер напомнил, что Конституция позволяет ему баллотироваться на следующий срок. При этом Путин отметил, что никаких решений на этот счет пока не принято, а разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию."Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято", - сказал Путин в интервью CNBC.В норвежском Конгсберге по прохожим стреляли из лука - есть погибшиеВ среду вечером в центре города Конгсберга в Норвегии неизвестный открыл стрельбу из лука по прохожим. В результате погибли пять человек, еще двое пострадали, передает РИА Новости.Полиция задержала подозреваемого - 37-летнего гражданина Дании, ему предъявили обвинение. Известно, что он действовал в одиночку, о мотивах нападавшего пока ничего не известно.Правоохранительные органы не исключают версию теракта. Премьер-министр Эрна Сульберг заявила, что ситуация в городе находится под контролем.Facebook обиделся на слово "хохлома" и заблокировал пост российского блогераАмериканская социальная сеть Facebook заблокировала пост российского журналиста и основателя сообщества "Открытый космос" Виталия Егорова. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети и привел в качестве подтверждения скриншоты, пишет РИА Новости."Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что "Фейсбук" ее ненавидит. Так и пишет: "ненависть"!", - отметил Егоров.В заблокированном посте блогер пытался прокомментировать новость о том, что Роскосмос раскрасил ракету "Союз" под хохлому в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода.В Facebook посчитали, что публикация "нарушает нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений". Автора поста также предупредили, что в случае неоднократного нарушения этих норм могут быть применены дополнительные ограничения.Позднее Егоров сообщил, что Facebook разблокировал пост и принес извинения за инцидент.Хохлома — русский народный промысел, появившийся в селе Хохлома Костромской губернии (сейчас находится в Нижегородской области).По словам опрошенных РИА Новости экспертов, социальные сети, принадлежащие компании Facebook, действительно нередко накладывают временные блокировки на аккаунты, публично использующие слово “хохол” и его производные.

https://ru.sputnik.md/20210810/malkevich-facebook-priravnyal-menya-k-terroristam-i-narkotorgovtsam-43736844.html

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в мире, владимир путин, соцсети, норвегия