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Молдова получит от ВБ 24,8 миллиона евро на вакцинацию граждан
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© Sputnik / Мирослав РотарьВсемирный банк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Это решение депутаты молдавского парламента поддержали на пленарном заседании в четверг.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Всемирный банк (ВБ) предоставит Республике Молдова дополнительное финансирование в размере 24,8 миллиона евро в виде кредита, который направлен на внедрение процесса иммунизации населения против COVID-19 на национальном уровне, сообщает пресс-служба парламента.
На заседании законодательного форума в четверг депутаты одобрили во втором чтении законопроект о ратификации Соглашения о финансировании между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития (МАР) по проекту "Чрезвычайное реагирование на COVID-19: дополнительное финансирование".
На заседании законодательного форума в четверг депутаты одобрили во втором чтении законопроект о ратификации Соглашения о финансировании между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития (МАР) по проекту "Чрезвычайное реагирование на COVID-19: дополнительное финансирование".
Деньги, как предусматривает документ, будут направлены на закупку вакцин на первом этапе проведения иммунизации около половины численности населения. Средства также пойдут на развитие информационных систем здравоохранения и управление медицинскими отходами.
Республика Молдова сможет закупать вакцины из различных источников, в том числе напрямую у производителей или через платформу COVAX, а также в других странах, у которых есть дополнительные запасы вакцин.
Соглашение о финансировании с МАР по реализации проекта "Чрезвычайное реагирование на COVID-19: дополнительное финансирование" было подписано 9 августа этого года. Оно вступает в силу после его ратификации парламентом Республики Молдова.
Соглашение о финансировании с МАР по реализации проекта "Чрезвычайное реагирование на COVID-19: дополнительное финансирование" было подписано 9 августа этого года. Оно вступает в силу после его ратификации парламентом Республики Молдова.