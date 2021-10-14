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Молдова получит от ВБ 24,8 миллиона евро на вакцинацию граждан
Молдова получит от ВБ 24,8 миллиона евро на вакцинацию граждан
Всемирный банк предоставит Молдове 24,8 миллиона евро на вакцинацию граждан
2021-10-14T16:50+0300
2021-10-14T16:50+0300
общество
в молдове
всемирный банк
вакцинация
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Всемирный банк (ВБ) предоставит Республике Молдова дополнительное финансирование в размере 24,8 миллиона евро в виде кредита, который направлен на внедрение процесса иммунизации населения против COVID-19 на национальном уровне, сообщает пресс-служба парламента.На заседании законодательного форума в четверг депутаты одобрили во втором чтении законопроект о ратификации Соглашения о финансировании между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития (МАР) по проекту "Чрезвычайное реагирование на COVID-19: дополнительное финансирование".Деньги, как предусматривает документ, будут направлены на закупку вакцин на первом этапе проведения иммунизации около половины численности населения. Средства также пойдут на развитие информационных систем здравоохранения и управление медицинскими отходами.Республика Молдова сможет закупать вакцины из различных источников, в том числе напрямую у производителей или через платформу COVAX, а также в других странах, у которых есть дополнительные запасы вакцин.Соглашение о финансировании с МАР по реализации проекта "Чрезвычайное реагирование на COVID-19: дополнительное финансирование" было подписано 9 августа этого года. Оно вступает в силу после его ратификации парламентом Республики Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211014/vseobschaya-vaktsinatsiya-edinstvennyy-vykhod-iz-krizisa-schitayut-v-mvf-45503101.html
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Ирина Каруш
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в молдове, всемирный банк, вакцинация

Молдова получит от ВБ 24,8 миллиона евро на вакцинацию граждан

16:50 14.10.2021
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© Sputnik / Мирослав РотарьВсемирный банк
Всемирный банк - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
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Это решение депутаты молдавского парламента поддержали на пленарном заседании в четверг.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Всемирный банк (ВБ) предоставит Республике Молдова дополнительное финансирование в размере 24,8 миллиона евро в виде кредита, который направлен на внедрение процесса иммунизации населения против COVID-19 на национальном уровне, сообщает пресс-служба парламента.

На заседании законодательного форума в четверг депутаты одобрили во втором чтении законопроект о ратификации Соглашения о финансировании между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития (МАР) по проекту "Чрезвычайное реагирование на COVID-19: дополнительное финансирование".
Международный валютный фонд - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
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Деньги, как предусматривает документ, будут направлены на закупку вакцин на первом этапе проведения иммунизации около половины численности населения. Средства также пойдут на развитие информационных систем здравоохранения и управление медицинскими отходами.
Республика Молдова сможет закупать вакцины из различных источников, в том числе напрямую у производителей или через платформу COVAX, а также в других странах, у которых есть дополнительные запасы вакцин.

Соглашение о финансировании с МАР по реализации проекта "Чрезвычайное реагирование на COVID-19: дополнительное финансирование" было подписано 9 августа этого года. Оно вступает в силу после его ратификации парламентом Республики Молдова.
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