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Молдову ждут новые ковидные ограничения
Молдову ждут новые ковидные ограничения
Молдову ждут новые ограничения в связи с ростом числа заражений коронавирусом
2021-10-14T15:10+0300
2021-10-14T15:10+0300
коронавирус
заражение
ограничения
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Государственный секретарь Минздрава Светлана Николаеску заявила в эфире одного из молдавских телеканалов, что в пятницу, 15 октября, на заседании Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью должны быть приняты решения по новым ограничениям, связанным с эпидемией коронавируса в Молдове. Николаеску отметила, что наиболее тревожная ситуация в данный момент наблюдается в Кишиневе и Бельцах. Новые ограничения, по ее словам, будут введены в первую очередь в населенных пунктах с самыми высокими темпами заражения.Госсекретарь также подчеркнула эпидемиологическую опасность общественного транспорта, особенно в часы пик. И не исключила вероятности введения неких ограничений и в этой сфере.Помимо этого, Николаеску сообщила, что для отдельных категорий работников доступ на рабочее место будет разрешен только при наличии сертификата о вакцинации. Она добавила, что новые ограничения пока не коснутся работы школ, дети по-прежнему будут учиться очно. При этом Николаеску прогнозирует, что, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться в нынешнем ключе, в Молдове число суточных заражений перешагнет отметку в 3000.
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заражение, ограничения

Молдову ждут новые ковидные ограничения

15:10 14.10.2021
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© Photo : Miroslav RotariOrașul Soroca în carantină
Orașul Soroca în carantină - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
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В свете ежедневного роста числа заражений коронавирусом в стране власти намерены еще более ужесточить меры эпидемиологической защиты. В пятницу этой теме будет посвящено заседание НЧКОЗ.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Государственный секретарь Минздрава Светлана Николаеску заявила в эфире одного из молдавских телеканалов, что в пятницу, 15 октября, на заседании Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью должны быть приняты решения по новым ограничениям, связанным с эпидемией коронавируса в Молдове.
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Николаеску отметила, что наиболее тревожная ситуация в данный момент наблюдается в Кишиневе и Бельцах. Новые ограничения, по ее словам, будут введены в первую очередь в населенных пунктах с самыми высокими темпами заражения.

"Сегодня в регионах красной зоны существуют определенные ограничения при проведении частных массовых мероприятий, например свадеб. Но полного запрета нет. В пятницу мы будем обсуждать этот момент на заседании комиссии", - сказала Николаеску.

Госсекретарь также подчеркнула эпидемиологическую опасность общественного транспорта, особенно в часы пик. И не исключила вероятности введения неких ограничений и в этой сфере.
Помимо этого, Николаеску сообщила, что для отдельных категорий работников доступ на рабочее место будет разрешен только при наличии сертификата о вакцинации.

"Мы на заседании комиссии предложим ввести для определенных профессий положение, предусматривающее наличие документа, подтверждающего факт вакцинации, или регулярного предоставления отрицательного результата теста на COVID. Это необходимо для защиты людей, с которыми в ходе исполнения профессиональных обязанностей контактирует работник", - заявила Николаеску.

Она добавила, что новые ограничения пока не коснутся работы школ, дети по-прежнему будут учиться очно.
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При этом Николаеску прогнозирует, что, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться в нынешнем ключе, в Молдове число суточных заражений перешагнет отметку в 3000.
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