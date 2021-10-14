https://ru.sputnik.md/20211014/moldovu-zhdut-novye-kovidnye-ogranicheniya-45510513.html

Молдову ждут новые ковидные ограничения

Молдову ждут новые ковидные ограничения

Молдову ждут новые ограничения в связи с ростом числа заражений коронавирусом

2021-10-14T15:10+0300

2021-10-14T15:10+0300

2021-10-14T15:10+0300

коронавирус

заражение

ограничения

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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Государственный секретарь Минздрава Светлана Николаеску заявила в эфире одного из молдавских телеканалов, что в пятницу, 15 октября, на заседании Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью должны быть приняты решения по новым ограничениям, связанным с эпидемией коронавируса в Молдове. Николаеску отметила, что наиболее тревожная ситуация в данный момент наблюдается в Кишиневе и Бельцах. Новые ограничения, по ее словам, будут введены в первую очередь в населенных пунктах с самыми высокими темпами заражения.Госсекретарь также подчеркнула эпидемиологическую опасность общественного транспорта, особенно в часы пик. И не исключила вероятности введения неких ограничений и в этой сфере.Помимо этого, Николаеску сообщила, что для отдельных категорий работников доступ на рабочее место будет разрешен только при наличии сертификата о вакцинации. Она добавила, что новые ограничения пока не коснутся работы школ, дети по-прежнему будут учиться очно. При этом Николаеску прогнозирует, что, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться в нынешнем ключе, в Молдове число суточных заражений перешагнет отметку в 3000.

https://ru.sputnik.md/20210922/ogranicheniy-budet-bolshe-pravitelstvo-utochnyaet-reshenie-nchkoz-44962090.html

https://ru.sputnik.md/20211014/vseobschaya-vaktsinatsiya-edinstvennyy-vykhod-iz-krizisa-schitayut-v-mvf-45503101.html

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2021

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Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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заражение, ограничения