https://ru.sputnik.md/20211014/nemerenko-obyasnila-vysokuyu-sutochnuyu-statistiku--zarazheniy-covid-19-45500391.html
Немеренко объяснила высокую суточную статистику заражений COVID-19
Немеренко объяснила высокую суточную статистику заражений COVID-19
Немеренко объяснила высокую суточную статистику заражений COVID-19
2021-10-14T09:32+0300
2021-10-14T09:32+0300
2021-10-14T09:42+0300
коронавирус
статистика
тесты
алла немеренко
в молдове
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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко выступила с разъяснениями в ответ на панические комментарии по поводу обнародованной ведомством в среду цифры зараженных коронавирусом в республике."В понедельник было обработано 2192 теста, которые показали 535 случаев заражения. В среду было сделано 11 372 теста, а число зараженных составило 2052. Однако в статистику среды была включена часть результатов, полученных в понедельник", - уточнила Немеренко на своей странице в Facebook.По словам главы Минздрава, результаты двух дней были сложены по причине того, что не все молдавские лаборатории вовремя справились с внесением данных в цифровой ковид-сертификат. На данный момент проблема решена, утверждает Немеренко. Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая по 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября прошлого года в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое с тех пор неоднократно продлевали.
https://ru.sputnik.md/20211013/covid-19-moldova-45496418.html
https://ru.sputnik.md/20211001/moldova-mery-covid-45170041.html
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статистика, тесты, алла немеренко, в молдове
Немеренко объяснила высокую суточную статистику заражений COVID-19
09:32 14.10.2021 (обновлено: 09:42 14.10.2021)
По словам главы молдавского Минздрава, в статистические данные на среду были включены результаты тестов на коронавирус за два дня.
КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко выступила с разъяснениями в ответ на панические комментарии по поводу обнародованной ведомством в среду цифры зараженных коронавирусом в республике.
"В понедельник было обработано 2192 теста, которые показали 535 случаев заражения. В среду было сделано 11 372 теста, а число зараженных составило 2052. Однако в статистику среды была включена часть результатов, полученных в понедельник", - уточнила Немеренко на своей странице в Facebook.
По словам главы Минздрава, результаты двух дней были сложены по причине того, что не все молдавские лаборатории вовремя справились с внесением данных в цифровой ковид-сертификат.
На данный момент проблема решена, утверждает Немеренко.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая по 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября прошлого года в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое с тех пор неоднократно продлевали.