https://ru.sputnik.md/20211014/nemerenko-obyasnila-vysokuyu-sutochnuyu-statistiku--zarazheniy-covid-19-45500391.html

Немеренко объяснила высокую суточную статистику заражений COVID-19

Немеренко объяснила высокую суточную статистику заражений COVID-19

Немеренко объяснила высокую суточную статистику заражений COVID-19

2021-10-14T09:32+0300

2021-10-14T09:32+0300

2021-10-14T09:42+0300

коронавирус

статистика

тесты

алла немеренко

в молдове

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КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко выступила с разъяснениями в ответ на панические комментарии по поводу обнародованной ведомством в среду цифры зараженных коронавирусом в республике."В понедельник было обработано 2192 теста, которые показали 535 случаев заражения. В среду было сделано 11 372 теста, а число зараженных составило 2052. Однако в статистику среды была включена часть результатов, полученных в понедельник", - уточнила Немеренко на своей странице в Facebook.По словам главы Минздрава, результаты двух дней были сложены по причине того, что не все молдавские лаборатории вовремя справились с внесением данных в цифровой ковид-сертификат. На данный момент проблема решена, утверждает Немеренко. Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая по 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября прошлого года в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое с тех пор неоднократно продлевали.

https://ru.sputnik.md/20211013/covid-19-moldova-45496418.html

https://ru.sputnik.md/20211001/moldova-mery-covid-45170041.html

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2021

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

статистика, тесты, алла немеренко, в молдове